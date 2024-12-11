В Татарстане выдали заключения о соответствии для новых домов в ЖК «Мәхәббәт»

Фото: Максим Платонов

Госстройнадзор Татарстана выдал заключения о соответствии требованиям проектной документации трем новым многоквартирным домам в жилом комплексе «Мәхәббәт» в районе «Салават купере» Казани. Об этом сообщили в пресс-службе.

Застройщик, Госжилфонд при раисе Татарстана, получил документы на ввод в эксплуатацию следующих объектов:

160-квартирный дом с нежилыми помещениями №1-2-1;

112-квартирный дом с нежилыми помещениями №1-2-2;

168-квартирный дом с нежилыми помещениями №1-2-3.

Все три дома построены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и предназначены для участников программы «Социальная ипотека».

Ранее стало известно, что на окраине Казани может появиться новый жилой квартал. Исполком Казани проводит общественные обсуждения проекта планировки территории около ЖК «Салават купере». Там, согласно документу, может появиться многоэтажная жилая застройка и детсад.

Рената Валеева