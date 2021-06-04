Какой катер Velvette Marine выбрать любителям скорости, комфорта и долгих путешествий?

Рассказываем, почему отечественные лодки 20-й, 24-й и 27-й моделей конкурируют с зарубежными небольшими яхтами

Фото: предоставлено брендом Velvette Marine

Что значит катер премиум-класса? Почему удобство, стиль и скорость — это синонимы бренда Velvette Marine? Разбираем понятия на примерах трех моделей линейки отечественного производителя: самого популярного катера Velvette 20 Image, ультракомфортного и вместительного Velvette 24 Euphoria и «красного дьявола» Velvette NGT 27.

Velvette 20: самый популярный в линейке

Самый востребованный катер у бренда Velvette Marine — Velvette 20 Image. Сейчас по всему миру воды бороздят более 500 таких суден. Во многом такой интерес обусловлен представленными характеристиками лодки, ее стильным, выделяющемся на фоне аналогов дизайном и при этом бюджетной стоимостью.

В катере пять мест и есть спальная зона для двух человек. Он больше своих младших собратьев — в длину 6,06 метра и в ширину — 2,36 метра. Для сравнения, у пятиместного Velvette 18 Prime фактически длина и ширина судна — 5,5 и 2,1 метра. В задней части Velvette 20 рабочее пространство на 2 метра в ширину и 1,8 метра в длину. Еще в 2 метра в длину оборудована носовая часть для сна. В самой широкой зоне она тоже на 2 метра.

В катере пять мест и есть спальная зона для двух человек

Большое преимущество использования стеклопластика как основного материала для корпуса — это гибкость при его дизайне. Как следствие — катер быстро выходит на глиссирование (скольжение по водной глади) им легко маневрировать при движении задним ходом. Поперечные реданы на днище судна обеспечивают плавный ход, даже на крутых разворотах на 180 градусов, и резких стартах. И это при максимальной скорости в 84 км/ч и круизной в 40 км/ч.

Катер быстро выходит на глиссирование (скольжение по водной глади) им легко маневрировать при движении задним ходом

Velvette 24 Euphoria: долгие путешествия и комфорт

Для тех, кто предпочитает длительные путешествия по воде и не хочет жертвовать своим комфортом, создан Velvette 24 Euphoria.

Для тех, кто предпочитает длительные путешествия по воде и не хочет жертвовать своим комфортом, создан Velvette 24 Euphoriа

В нем всего 8 мест и 4 спальных — в каюте со световыми окнами и большим потолочным люком. Это значит, что компания или семья может автономно бороздить моря или реки несколько дней. Тем более что на катере обустроены все необходимые функциональные зоны. Например, столик в кормовой части, которая составляет 2 метра в ширину и 2,1 метра в длину и окружена мягким П-образным диваном. Рядом размещена кухонная зона с одной конфоркой, раковиной и холодильником.

Из кокпита на носовую часть ведет удобная устойчивая лестница. А непосредственно на носовой палубе располагается огромный матрас для загара. Кстати, максимальная ширина передней части 2,3 метра, а ширина — 2,6.

Не менее важны технические характеристики Velvette 24 Euphoria. Модель позволяет установить подвесной двигатель мощностью 200—300 л. с. и развивать максимальную скорость 84 км/ч, круизную — до 50 км/ч.

Модель позволяет установить подвесной двигатель мощностью 200—300 л. с. и развивать максимальную скорость 84 км/ч, круизную — до 50 км/ч

Velvette NGT 27: спорткар в мире катеров

Еще одна модель, которой гордится Velvette Marine, — Velvette NGT 27. Это спорткар в мире катеров. Конструкция корпуса заточена на мощную динамику, поэтому она обеспечивает скорость до 120 км/ч при сокращении расходов топлива. На катер, который прозвали «красным дьяволом», устанавливают стационарный двигатель мощностью 430—525 л. с. Его можно задействовать по максимуму, не боясь, что на скорости и особенно на поворотах вас забрызгает вода. Площадь смачивания корпуса снижается, благодаря поперечным реданам обратной стреловидности.

Как и в спорткарах 60-х годов, панель приборов в Velvette NGT 27 расположена в центре, а не сбоку. Стекла на носовой части тонированы и прочны — это добавляет безопасности и комфорта при стремительных скоростях.

Как и в спорткарах 60-х годов, панель приборов в Velvette NGT 27 расположена в центре

Катер вмещает в себя 5 человек и имеет 2 спальных места. На кокпите у него есть большой матрас для отдыха на солнце, за которым с деревянным настилом обустроена зона для прыжков в воду. Ну и, конечно, в модели предусмотрен камбуз (кухня, аналогичная модели Velvette 24 Euphoria).

Катер плавно вытянут в длину (8,2 метра) и чуть больше своих младших собратьев в ширину (2,55 метра). Если его нужно будет охарактеризовать тремя словами, то это будут: стиль, скорость, мощь.

Почему Velvette ценят в Европе?

Как пояснили «Реальному времени» в Velvette Marine, катера выше 24-й модели пользуются большой популярностью в Европе и Турции. Поэтому, например, прямо сейчас к отправке в Германию готовится Velvette 24 Euphoria. Причина проста — татарстанский бренд, по сути, единственный российский производитель, который делает премиум-катера из стеклопластика в таком ценовом сегменте.

Катера выше 24-й модели пользуются большой популярностью в Европе и Турции. На фото — Velvette NGT 27

Для иностранных покупателей это значит, что европейские аналоги им обойдутся дороже, даже при условии транспортировки судна. И если для зарубежья есть еще один большой плюс — невысокая стоимость растаможки при экспорте из России, то для любителей бороздить отечественные водные глади он играет в минус. За катер из Америки и Европы на границе придется отдать круглую сумму. Как следствие — Velvette Marine предлагает сэкономить, но совсем не на качестве, комфорте и стиле своей жизни.