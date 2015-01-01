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Почему собственный катер может стать лучшей покупкой этого лета

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Почему собственный катер может стать лучшей покупкой этого лета

В России набирает обороты тренд на габаритные судна: совместно с компанией Velvette Marine рассказываем, где искать качественные отечественные аналоги с приставкой премиум не по цене самолета

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