Почему собственный катер может стать лучшей покупкой этого лета
Сюжет 4 материала
В России набирает обороты тренд на габаритные судна: совместно с компанией Velvette Marine рассказываем, где искать качественные отечественные аналоги с приставкой премиум не по цене самолета
- Почему клиенты Velvette Marine выбирают катера линейки Velvette 23? Автономные путешествия на несколько дней, безопасность и комфорт как дома и мощность вкупе с маневренностью
- Маленькие катера с большими возможностями: чем покупателей привлекают Velvette 16 и Velvette 18? Рассказываем о преимуществах лодок из стеклопластика от татарстанского бренда