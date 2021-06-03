День в истории: глава ЮНЕСКО в Казани, крупнейшая авария на железной дороге и независимость Черногории

Чем примечательна дата 3 июня

Сегодня, 3 июня, — дата, вошедшая в историю многими событиями, но для нашей страны это, прежде всего, день памяти по многочисленным жертвам крупнейшей в России железнодорожной катастрофы. В этот день 1989 году в Челябинской области из-за взрыва и крупного пожара на путях в момент прохождения двух пассажирских поездов в огне погибло 575 человек, еще свыше 600 получили тяжелые ожоги и стали инвалидами. Также 3 июня в разные годы миру впервые представили парашют, во Франции был создан комитет французской антифашистской коалиции, был создан знаменитый английский футбольный клуб «Ливерпуль», а в Москве снесли Красные ворота — триумфальную арку, установленную по приказу Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве. В этот день родились русский естествоиспытатель Климент Тимирязев, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко, советский режиссер Сергей Герасимов. Скончались композитор, король вальсов Иоганн Штраус, русский историк и писатель Николай Карамзин, немецкий писатель Франц Кафка, советский политический деятель Михаил Калинин. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Революционное движение в Казани и визит гендиректора ЮНЕСКО



В 1885 году родился партийный и государственный деятель, председатель Всероссийской ЦИК Яков Свердлов. С его именем связано революционное движение в Казани и работа местной большевистской организации в период Первой русской революции. Примкнув к фракции большевиков, Свердлов в 1907 году был привлечен к дознанию как член Пермского комитета партии и приговором Казанской судебной палаты был осужден на два года заключения. Второй приезд Свердлова в Казань состоялся в конце декабря 1918. В общей сложности Свердлов провел в тюрьмах и ссылках более 12 лет.

В 1908 году в газете «Камско-Волжская речь» напечатали первый отзыв на русском языке о лирике татарского народного поэта, литературного критика и публициста Габдуллы Тукая. За свою недолгую жизнь лирик оказал большое влияние на развитие татарской национальной литературы, стал основоположником новой татарской поэзии. Сегодня его имя носят площади, улицы и парки в разных городах Татарстана, Башкирии, Казахстана, Узбекистана и Турции.



Фото: Олег Тихонов

2003 год. В Казани открылся Всероссийский студенческий форум «Молодежь и всемирное наследие». В это же время в столицу Татарстана с визитом прибыл генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. В то время, как отмечал Мацуура, ЮНЕСКО придерживалась Конвенции 1972 года, которая включала в объекты мирового наследия в основном памятники материальной культуры, в следствие чего половина списка культурно-исторических памятников представлена европейскими странами, поскольку там хорошо сохранилась архитектура. Восток в этом случае оставался забытым, и генеральный директор ЮНЕСКО выразил мнение, что необходимо разрабатывать новую конвенцию, которая учитывала бы важность сохранения для мира и нематериальных ценностей в форме различных национальных традиций, танцев, песен, обрядов, которыми богат Татарстан.

Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, снос Красных ворот и катастрофа под Уфой

В 1917 году был проведен первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Он проходил по 24 июня в Петрограде в здании Первого кадетского корпуса на Васильевском острове. На съезде большинство было представлено меньшевиками и эсерами. Большевики предложили резолюцию о прекращении войны и передаче власти Советам, но ее отвергли и приняли эсеро-меньшевистские резолюции, провозглашавшие полную поддержку министров-социалистов и продолжение «революционной войны» на принципах отказа от аннексий и контрибуций.



Фото: prlib.ru

В 1927 году в Москве начался снос Красных ворот — триумфальной арки, построенной в 1709 году по приказу Петра I после победы над шведами в Полтавской битве. Ворота пережили несколько пожаров, реконструкций и перестроек. К началу XX века ворота обветшали. В последний раз их отреставрировали в 1926 году. 3 июня 1927-го начался демонтаж ворот в рамках перепланировки столицы при расширении Садового кольца. Многие барельефы и элементы декора разломали, оставшийся материал использовали под коммунальные нужды.



В 1989 году из-за утечки газа из проходящего рядом с железной дорогой трубопровода Сибирь — Урал — Поволжье в 11 км от города Аша (Челябинская область) произошла трагедия, унесшая жизни 575 человек. За три часа до ЧС приборы свидетельствовали о падении давления в трубопроводе, но дежурный персонал лишь увеличил подачу газа, чтобы восстановить давление, вместо того, чтобы искать утечку. Так, под давлением через метровую трещину в трубе вытекло большое количество легковоспламеняемых веществ, включая бутан и пропан. В момент прохождения двух встречных пассажирских поездов №211 «Новосибирск — Адлер» и №212 «Адлер — Новосибирск» произошел мощный взрыв. Ранеными оказались более 600 человек. Погиб 181 ребенок — дети в двух вагонах ехали в летний лагерь на море.

Фото: wikimedia.org

Первый парашют, создание Французского комитета, первый американец в космосе

В 1785 году в Лондоне французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал парашют, который он сконструировал сам. Парашют предназначался для прыжков с воздушного шара. Бланшар решил проверить свое изобретение, скинув на парашюте собаку с высоты 300 м. Животное благополучно приземлилось. Первый человек, спустившийся с парашютом — французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Так, впервые в Европе 22 октября 1797 года над парижским парком Монсо был совершен прыжок с парашютом.

В 1892 году был основан английский футбольный клуб «Ливерпуль», который на сегодняшний день считается одним из самых титулованных и успешных за всю историю британского футбола. «Ливерпуль» выигрывал еврокубки тринадцать раз. Это четвертый результат после «Реала», «Милана» и «Барселоны».

Фото: wikipedia.org

В 1943 году был создан орган центральной французской власти — Французский комитет национального освобождения (ФКНО). Он был учрежден в результате соглашения между руководителем Французского национального комитета Шарлем де Голлем и главой французской администрации, командующим армией в Северной Африке Анри Жиро. С ноября 1943 года единоличным руководителем комитета стал де Голль. До 1944 года комитет руководил действиями французских патриотов в антифашистской коалиции. ФКНО был признан СССР, США и Великобританией в августе 1943 года.

В 1965 году под управлением астронавтов Национального космического агентства США Джеймса МакДивитта и Эдварда Уайта в открытый космос вышел корабль «Джемини-4". Это был первый выход в космос американского астронавта. Эдвард Уайт находился вне корабля 20 минут. Запуск ракеты впервые транслировался на международную аудиторию в прямом эфире.

Фото: NASA

В 2006 году Черногория, бывшая союзная республика в составе Югославии, провозгласила свою независимость и выход из союза с Сербией в результате референдума в мае того же года. 55,5% избирателей Черногории высказались за независимость страны. Парламент принял резолюцию о Конституции нового суверенного государства.