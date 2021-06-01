Россия отправляет шведов домой, Яшкин уезжает за океан, а Коваленко ищет перемен

Что происходит на ЧМ и в КХЛ?

Практически завершен групповой этап на рижском чемпионате мира по хоккею, а наша сборная практически решила вопрос с выходом в плей-офф в статусе лидеров, попутно выбив конкурентов — сборную Швеции. А в это время во внутренней лиге все только начинается — межсезонные интриги, странные переходы и неугомонный транжира «Автомобилист». Что еще происходит в отечественном хоккее — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Тарасенко на ЧМ: Приехал, отдал, забросил

Новоприбывшие энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов накануне дебютировали-таки в составе национальной команды. И если сказать, что именно они сыграли решающую роль в красивом камбэке сборной России в матче с Швецией преувеличением это назвать будет трудно.

Как и со швейцарцами, игра с «Тре круннур» сложилась тяжело — скандинавы забросили одну шайбу в первом периоде и принялись ее всеми силами оберегать. Зрелище было тяжкое, хоть не смотри.

Лишь к середине третьего периода у наших наконец-то «поперло». Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов получил шайбу в средне зоне, обыграл соперника у левого борта и выдал точнехонькую передачу на Слепышева — шайба в воротах от конька форварда и 1:1 на табло.

Далее пришло время делать результат нападающего «Сент-Луиса». Уже после вбрасывания с центра площадки россияне его выиграли, последовала длинная передача на Владимира Тарасенко — тот бросил, Адам Рейдеборн с броском россиянина справился, а Барабанов завершил начатое — 2:1.

12 секунд — и шайба снова в воротах Рейдеборна. Это делают Володя Тарасенко (первое очко на турнире!) и Саша Барабанов с неудобной. Красиво! #RUSSWE #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/cfstT3MGSK — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

Шведы было отыгрались, но все же Тарасенко не был бы Тарасенко, если бы не свершил то, ради чего приехал из США в Ригу — реализовал решающий буллит, мастерски разобравшись с экс-казанцем Рейдеборном и попутно набрав еще одно очко.

Вот именно на таком спокойствии Владимир Тарасенко добывает победу сборной России. https://t.co/UiPrAlyS5L pic.twitter.com/w2jJm8tmHE — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

Вратарь сборной Швеции, кстати, отыграл весь матч, красуясь красно-бело-зеленом шлемом с изображением крылатого белого барса и надписью «Made in Tatarstan». Выглядело эффектно, но с желтой экипировкой сборной Швеции сочеталось не очень.

Страшный сон болельщиков «Динамо» сбылся — Яшкин все-таки уехал

Последние два года болельщики «бело-голубых» в межсезонье только и делали, что с тревогой ждали, что новость о возвращении Дмитрия Яшкина в Национальную хоккейную лигу. И вот это случилось. Даже несмотря на действующий и довольно весомый контракт в районе 90 миллионов рублей за сезон.

«Дмитрий Яшкин решил принять предложение из НХЛ, которое его устроило. Между клубом и игроком существовали определенные договоренности, которые мы выполнили. Дима на протяжении двух сезонов радовал болельщиков яркой игрой. Он преуспевал как в нападении, так и в защите.



Подписывая два года назад контракт с Яшкиным, мы понимали, что в КХЛ едет большая звезда и новое лицо лиги. И в случае удачного выступления нам придется пойти игроку навстречу», — объяснял ситуацию генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков через пресс-службу московского клуба.

Таким образом, бело-голубые лишилось уже двух элементов той самой тройки, о которой все говорили как о «сильнейшей в лиге». Дмитрий Кагарлицкий отправился в Казань, а главная звезда команды — за океан. В списке лучших бомбардиров он занял четвертое место, набрав 60 (38+22) очков.

Стоит вспомнить, что «Динамо» никак не может попасть в финал Западной конференции, какие бы дорогостоящие покупки не совершали. Даже имея в своем составе самую дорогую тройку нападения, «динамовцы» лишь со скрипом прошли скромную «Северсталь». Далее москвичи не сумели пройти молодую команду СКА. Что же сможет показать «Динамо» теперь, когда у нее нет звезд кроме Вадима Шипачева, а из толковых «крайков» только Станислав Галиев, который еще не у каждого тренера заиграет.

«Автомобилист» подтверждает репутацию команды-сороки

Накануне издание «Спорт-Экспресс» обнародовало свою версию зарплатной ведомости зарплаты екатеринбургского «Автомобилиста». Вполне ожидаемо клуб-транжир денег Уральской горно-металлургической компании (УГМК) на данный момент выходит за рамки допустимого потолка зарплат в 900 миллионов рубле — суммарный доход хоккеистов на следующий сезон сейчас составляет 913 миллионов рублей. И это при том, что в списке указана базовая зарплата игрока без учетов бонусов и премий.

Самый высокооплачиваемый игрок клуба — новичок, перешедший из казанского «Ак Барса» Стефан Да Коста, который будет получать 75 млн рублей за сезон. Другой экс-казанец Патрис Кормье получит 55 млн, также как и Сергей Шумаков. Также здесь будет играть самый второй высокооплачиваемый вратарь Восточной конференции, Якуб Коварж — у него 60 млн. рублей личного контракта.

Удивляют контракты российских хоккеистов-ролевиков — Алексея Макеева и перешедшего из «Сибири» Данила Романцева. У них контракты на 40 миллионов рублей за сезон. Тяжело представить, что еще в каком-то клубе им могут предложить такие деньги.

Более того, до сих пор висит вопрос о преодолении контракта игрока Павла Дацюка, который никак не спешит завершать карьеру. Будем честны, на 5-10 миллионов он вряд ли согласится. А это значит, что клубу из столицы Урала необходимо

«Автомобилист» не изменяет своим традиция и репутации. Уже пять лет, как клуб из Екатеринбурга получил в покровители мощную УГМК, готовую выкладывать на команду большие деньги, но по итогу сезона «Авто» никак не может преодолеть даже второй заколдованный раунд плей-офф. В нынешнее межсезонье мы вновь видим «менеджерскую работу» по принципу взять все, что блестит и предложить контракт побольше. Вряд ли следующей весной мы увидим иной сценарий.

Коваленко едет к Квартальнову «за переменами»

Новая странная история разворачивается вокруг очередного трансфера «Ак Барса». Непонятный переход нападающего Николая Коваленко, который провел один неплохой сезон 2019/2020 а в прошлом — на довольно обыденном получил в Казани отличный контракт на 25 миллионов рублей. Так сообщает издание Metaraings.

По информации источника, по условиям квалификационного предложения его прежнего клуба «Локомотива» Коваленко зарабатывал бы в следующем сезоне 8 миллионов рублей, а в сезоне-2022/23 — 10 миллионов. В Казани же ему почему-то предложили 25 млн за каждый год двухлетнего контракта.

Также источник утверждает, что такое подписание сильно взволновало многих действующих игроков «Ак Барса», и те уже высказали свое недовольство таким завышенным контрактом новичка, который никогда не отличался хорошей результативностью. Игроки якобы считают, что переход форварда нарушил микроклимат в команде.

В общую канву приведем пару любопытных фактов. Увольнение прежнего генерального менеджера клуба Рафика Якубова произошло как раз в дни подписания Николая Коваленко. Отцом 21-летнео хоккеиста является — многолетний председатель профсоюза игроков КХЛ (который, впрочем, так и не получил доверие к хоккеистов лиги), с сентября 2020 года является депутатом Государственной думы 7-го созыва от Ярославской области.

При этом стоит отметить, что главный тренер наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прекрасно знает возможности молодого хоккеиста. Именно во времена наставничества специалиста в «Локомотиве» Коваленко стал получать практику на высшем уровне — делал первые шаги в КХЛ.