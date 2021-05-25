Минниханов о водородной энергетике: «Стоимость топлива должна быть конкурентна!»

Татарстан позвали в строительство «водородного шоссе» от «Роснано», но Рустам Минниханов промолчал в ответ

Перевод коммерческого транспорта на водородное топливо может стать повсеместным, если его стоимость окажется на 20—30% дешевле дизельного, так рассуждал сегодня Рустам Минниханов о будущем водородной энергетики на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Иначе придется вводить запрет на использование дизельного топлива. О свежих подходах по внедрению новых топливных элементов на транспорте рассказал глава портфельной компании «Роснано» ГК «InEnergy» Алексей Кашин, который попутно предложил Татарстану принять участие в сенсационном проекте строительства «водородного шоссе» по маршруту Москва — Казань. Ожидается, что соглашение между партнерами «Роснано» будет подписываться 5 июня, но окажется ли среди них Татарстан, осталось загадкой.

Татарстану стоит «зарядиться» на водородную энергетику

Основное внимание членов совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» (ТНХИ-Х) сегодня было сосредоточено на выступлении главы ГК «InEnergy» Алексея Кашина, который при поддержке «Роснано» занимается внедрением топливных элементов на водороде на транспорте — нового альтернативного вида топлива. И главным итогом этой работы может стать запуск пилотного проекта по строительству «водородного шоссе» по маршруту Москва — Казань, который, как пояснил сам Алексей Кашин, долгое время не получал поддержки. Однако с развитием новых технологий проект может все-таки «выстрелить». Как сообщил глава ГК «InEnergy», 5 июня ожидается подписание соглашения между партнерами «Роснано», и приглашение присоединиться получил и Татарстан.

— Об этом проекте неоднократно говорили, но, как мне кажется, пока он не нашел должной поддержки — это водородное шоссе Москва — Казань, — рассказал Кашин. — Это достаточно детально проработанный проект с вариантами реализации водородной инфраструктуры от Москвы до Казани. В нем обозначены промежуточные точки, где такой водородный транспорт мог бы заправляться. Там бы могли развиваться локальные решения транспорта на водороде.

По его словам, в связи с новым трендом на внедрение водородной энергетики проект может обрести серьезную поддержку. Кашин призвал Татарстан «зарядиться» под него.

— Сейчас в стране эта повестка существенно набирает обороты. В общем-то странно видеть скромное место Казани. Мне кажется, что Татарстан имеет все шансы вырваться в лидеры с точки зрения использования водорода в нефтегазохимическом комплексе в первую очередь, — отметил он.

Основное внимание членов совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сегодня было сосредоточено на выступлении главы ГК «InEnergy» Алексея Кашина

По словам Алексея Кашина, татарстанские нефтехимические предприятия могли бы для начала развивать внутренний рынок водородного топлива, который обеспечивает 20% экономии затрат на электроэнергию.

«Сейчас формируется рынок подобных проектов, и Татарстан имеет все шансы заявить о себе в стационарной энергетике и химии», — заявил он.

По мнению главы ГК «InEnergy», у водородной энергетики два мегаобъемных рынка стоимостью 200 млрд долларов каждый. Это стационарный (то есть для промышленных потребителей) и коммерческий транспорт.

Говоря о производстве, Алексей Кашин сообщил, что водородная энергетика использована в технологическом процессе предприятий ГК «ТАИФ» («Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим»). «Основное преимущество — высокий КПД. Топливный элемент — это устройство, которое напрямую превращает химическую энергию топлива в электричество и тепло без движущихся частей. Собственно, удельная материалоемкость на киловатт ниже и КПД выше», — объяснил он легкое вхождение водородной энергетики в промышленный сектор.

Водородное топливо дает экономию при цене от 300 рублей за кг

Другое дело — внедрять эти технологии на транспорте. Их повсеместное распространение имеет ряд существенных ограничений — относительно высокая цена, неразвитая инфраструктура и слабые технологические решения для хранения и транспортировки водорода. Можно ли их преодолеть?

По мнению Рустама Минниханова, чтобы перейти на водород, стоимость топлива должна быть конкурентна, иначе придется вводить заградительные меры

«Все, что массой свыше 4 тонн, — преимущества водорода видны, — считает Кашин. — Несмотря на водородный хайп, мы считаем, что ранняя стадия рынка продлится еще 3—7 лет».

Однако Рустам Минниханов усомнился в категоричности подобных подходов. По его мнению, чтобы перейти на водород, стоимость топлива должна быть конкурентна, иначе придется вводить заградительные меры. «Или мы не пускаем тех, кто выделяет вредные вещества, или оно должно быть дешевле на 30% по цене к дизельному топливу», — заявил президент. Он поинтересовался, проводились ли расчеты.

Глава ГК «InEnergy» ответил, что пока водородная энергетика дороже дизельного топлива, но это «если считать сейчас», а не в долгосрочной перспективе.

«Есть три варианта: при логистике с московского НПЗ с «Газпромнефтью» обсуждается поставка по 900 рублей за 1 кг. А если от природного газа, то в зависимости от транспортного плеча будет в 9 раз меньше — до 100—120 рублей. При компримированном газе можем попасть в стоимость 200—250 рублей за кг. При такой цене водород дает экономию», — заверил Кашин.

Тогда президент спросил, как быть с зарядной инфраструктурой. «Транспорт на электроэнергии должен [заряжаться]. Те мощности электрические, которые есть у нас, не готовы. Сегодня это как игрушка. Давай бесплатно «зарядим», — заявил президент РТ. По его словам, сетевое хозяйство не способно обеспечить переход на электроэнергию.

— Те, кто купил электромобили, возвращаются [на топливные автомобили]. Есть внутреннее убеждение, что мода с электромобилей перейдет на топливный элемент. Топливо — сложный продукт и высокотехнологичный, — заключил он.

На это Кашин ответил, что водородных заправок будет больше по мере роста количества транспорта.

Тогда президент Татарстана поинтересовался, как быть с утилизацией топливных батарей: «Я читал, что первые автомобили «Тесла» уже отработали свой срок. Возникает вопрос с батареями. Есть ли какие-либо перспективы?»

«Мы в Японии и Германии хотели купить батареи, но не получилось», — включился в беседу гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов

Топливные батареи любит Маганов

После долгой дискуссии президент признал, что топливные батареи интересны крупному бизнесу. «Мы в Японии и Германии хотели купить батареи, но не получилось», — включился в беседу гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. — Брали топливный элемент в «Снежинке». Он такой — как советский холодильник «ЗИЛ», внутри природный газ. Ими «Газпром» пользовался на магистральных линиях, чтобы запитывать КИП-автоматику. А американские пластины забились в течение недели», — посетовал он.

«Маганов любит топливные элементы, можешь продать ему», — пошутил Рустам Минниханов.

Кашин рассказал, что сегодня самый долгоиграющий элемент стоит в Казани, на трубе «Газпрома». Он наработал 26,5 тысячи часов.



Напомним, что в 2024 году на улицы российских городов планируется вывести первые автобусы, работающие на водородном топливе. Прототип такого автобуса создадут уже до конца текущего года. Эта работа проводится в рамках исполнения поручения президента РФ по запуску тестового автобуса на водородных топливных элементах уже до конца 2021 года и по началу опытной эксплуатации в 2024 году.