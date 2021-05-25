День в истории: система-112 в Татарстане, крупнейшая гостиница Европы и освобождение Африки

Чем примечательна дата 25 мая

Сегодня, 25 мая, международный день пропавших детей и всемирный день щитовидной железы. В этот день более ста лет назад в Казань приехал драматург Александр Островский, более полувека назад в Москве открылась крупнейшая в Союзе гостиница — «Украина», а полтора столетия назад в Австрии — здание Венской оперы. В разные годы 25 мая родились советский космонавт Георгий Гречко, актер и режиссер Александр Калягин, голландский физик, лауреат Нобелевской премии Питер Зееман. Умерли в этот день русский историк Василий Ключевский, наш соотечественник поэт Демьян Бедный и советская писательница Евгения Гинзбург. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Визит Островского и Радищева, номер 112 в Татарстане

25 мая 1865 года в Казани в ходе своей поездки по Волге побывал драматург Александр Островский. Где он останавливался и с кем встречался — неизвестно. К приезду Островского в Казань городской театр переживал период кризиса и, возможно, поэтому драматург не встретился с местными артистами и театральными деятелями. Волжский мотив вошел в его пьесы «Гроза», «Бесприданница», «Воевода».

Пётр Геллер. Патриарх Ермоген отказывается подписывать грамоту о роспуске ополчения. Конец XIX — начало XX века. Фото wikipedia.org

25 мая 1913 года первый митрополит Казанский и Свияжский Гермоген был причислен к лику святых. 13 (23) мая 1589 года стал первым митрополитом Казанским. Его знали в Москве. Митрополит присутствовал во время избрания на царство Бориса Годунова. Он участвовал во всенародном молении при Борисе под Новодевичьим монастырем. 12 (25) мая 2013 года в честь столетия причисления его к лику святых открыт памятник патриарху Гермогену в Александровском саду у стен московского Кремля.

С 25 мая до 9 июня 1797 года в Казани находился писатель Александр Радищев. Он ехал из ссылки. Радищев осмотрел адмиралтейство, был на обеде у губернатора и городничего. Также он был в Казани и на пути в ссылку, в ноябре 1790. В его дневнике встречаются упоминания татарских деревень Арбаш и Янгулово, а также сел Бирюли и Арск. В Елабуге он детально изучал Чертово городище. Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву».

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25 мая 2014 года в Татарстане состоялся запуск системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру 112 (Система-112). В сетях фиксированной местной телефонной связи сохраняются действующие «короткие» номера — 01, 02, 03, 04, а также 101, 102, 103, 104.

Гостиница «Украина», футбольный клуб «Зенит» и I Съезд народных депутатов СССР

25 мая 1957 года в Москве состоялось торжественное открытие гостиницы «Украина». Ее здание относится к «сталинским высоткам». Это была самая большая гостиница в Европе. Ее начали строить в 1953 году. Высота здания 206 м, включая 73-метровый шпиль. Общая площадь гостиницы около 90 тыс. квадратных м. Она расположена в месте слияния Кутузовского проспекта с Новым Арбатом, в излучине Москвы-реки — в административном, деловом и одном из наиболее престижных районов столицы, в здании, которое является памятником истории и культуры. В апреле 2010 года гостиница открылась для постояльцев под брендом «Radisson Royal».

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25 мая отмечает свой День рождения один самых популярных и заслуженных футбольных клубов СССР и России — «Зенит». Он был образован в 1925 году. Эта дата связана с образованием футбольных команд физкультурного кружка Ленинградского Металлического Завода. С началом Великой Отечественной войны основной состав «Зенита» был эвакуирован под Казань, а в 1943 году переведен под Москву. В феврале 1944 года команда вернулась в родной город и в том же году завоевала Кубок СССР. В том сезоне «Зенит» стал чемпионом России.

25 мая 1995 года была принята Конституция Республики Хакасия. Высшим должностным лицом республики, возглавляющим исполнительную власть в регионе, стал глава Республики Хакасии — председатель правительства Республики Хакасия. Срок полномочий составляет 5 лет. Законодательная власть в Хакасии осуществляется однопалатным Верховным Советом Республики Хакасия, состоящим из 50 депутатов, избирающихся по смешанной избирательной системе: 25 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам.

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25 мая 1989 года открылся I Съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран Михаил Горбачев. Съезд продолжался до 9 июня. Заседания съезда транслировались по телевидению в прямом эфире, и множество граждан СССР следили за ними. Впервые телезрители смогли увидеть выступления академика Сахарова, в которых он выступал с критикой политической системы СССР. Борис Ельцин не был избран съездом 26 мая членом Верховного Совета СССР, однако 29 мая депутат Алексей Казанник уступил ему свое место в Совете Национальностей Верховного Совета.

День освобождения Африки, «Звездные войны», памятник княгине Ольге

25 мая 1963 года на 1-й конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ). Этот день, по решению ООН ежегодно отмечается как День освобождения Африки. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН предложила Специальному комитету по деколонизации ежегодно отмечать Неделю солидарности с народами несамоуправляющихся территорий с 25 по 31 мая. В июле 2001 года было создано Новое партнерство для развития Африки — это своего рода план действий по достижению устойчивого развития в Африке.

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25 мая 1977 года вышел фильм «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Он заработал 215 млн долларов в США и более 337 млн долларов во всем мире только во время кинопроката. Бюджет фильма составлял 11 млн долларов. Фильм является первой выпущенной частью в франшизы, первой частью оригинальной трилогии «Звездных войн».

25 мая 1829 года в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона. Она была написана 1824 году и посвящалась лондонскому филармоническому обществу. Симфония была тепло воспринята публикой и сыграла важную роль в становлении репутации Мендельсона как композитора. Он написал ее в возрасте 15 лет.

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25 мая 1996 года в Киеве восстановили памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году. Авторы реставрации: скульпторы Виталий Сивко, Николай Билык и Виталий Шишов. В 1919 году вместо Ольги поставили бюст Шевченко, но его демонтировали в 1923 году. Изначально памятник был открыт 4 сентября 1911 года. Авторы: Иван Кавалеридзе, Петр Сниткин, архитектор Валерий Рыков.