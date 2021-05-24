УНИКС в финале Единой лиги! Казанцы не отдали ни единой игры в этом плей-офф и готовы к победе в чемпионате

В битве тренеров УНИКСа Прифтис вновь переигрывает Пашутина

Целых восемь матчей в нынешнем сезоне провели между собой казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». И если в регулярке Евгений Пашутин переигрывал своего греческого коллегу, то в важнейших матчах на вылет с решением турнирных задач Прифтис вчистую переиграл бывшего наставника УНИКСа. «Сухие» 3:0 — с таким счетом УНИКС проходит «Локо» без пары его лидеров и в четвертый раз в истории Единой лиги проходит в ее финал. Как в противостоянии двух тренеров УНИКСа находчивее и изобретательнее оказался нынешний, что делать с Канааном, и почему комментаторы на федеральном канале открыто болеют за соперников УНИКСа — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Прифтис и его УНИКС так и остались непреодолимым рубежом для «Локомотива» Пашутина

Всего один шаг оставался казанскому УНИКСу для того, чтобы завершить свой путь в полуфинале Единой лиги ВТБ и проскочить в финал турнира. В серии подопечные Димитриса Прифтиса вели 2–0, оставалось только добить краснодарцев на своем паркете..

Вообще эта встреча стала уже восьмой для УНИКСа и «Локомотива-Кубань». Три встречи команды провели в рамках Кубка Европы, и там, напомним, победителем в четвертьфинальной серии стала казанская команда и дошла в европейском турнире до финала, где уступила «Монако».

Еще два раза сыграли во внутреннем первенстве, где Евгений Пашутин оказывался сильнее греческого коллеги, и перед началось серии казалось, что краснодарцы должны поквитаться с УНИКСом за поломанные европейские амбиции — вылет из Еврокуба. Уж на внутреннем первенстве то южане играли с казанцами удачно, а серия в Кубке Европы прошла «на тоненького».

Димитрис Прифтис: «Это невероятный сезон!»

— «Локомотив» — один из главных наших соперников в Единой лиге ВТБ и всегда был один из самых сложных оппонентов за все время, пока я работаю здесь, в России. У них всегда было мощное необычное нападение, и защищаться против них всегда очень сложно,- говорил после вчерашнего матча Димитрис Прифтис.

Однако свое слово сказали и непредвиденные обстоятельства. Самого ценного игрока регулярного чемпионата Единой лиги Мантаса Калниетиса опять не было — главная звезда «Локомотива» продолжает восстанавливаться от травмы и очевидно его отсутствие сыграло важнейшую роль в этой полуфинальной серии. 3:0 — полный разгром для Краснодара и вновь как и сезон (как и евросезон) для «Локомотива» заканчивается в Казани.

— Это невероятный сезон. Поздравляю игроков, весь административный состав и болельщиков, поддерживавших нас в течение всего сезона. Мы вышли в финал Единой лиги — это прекрасный результат.



Да, у «Локомотива» не было несколько ключевых игроков, но у нас тоже. У нас вообще в течение всего сезона постоянно выбывал кто-то из лидеров, поэтому я говорю, что выход в финал — это удивительный результат, — подвел итог Прифтис.

Настоящее «пробуждение» команды Димитриса Прифтиса началось уже после большого перерыва

Ужасное начало и чудодейственное пробуждение после перерыва

Всего каких-то 4 очка набрал УНИКС за почти половину первой четверти — а это пять минут. Казанцы и в защите пропускали гостей и в атаке не получалось ничего от слова «вообще». 4:15 — такой катастрофический был счет за на 4:45 матча. Димитрис Прифтис решил выпустить Джамара Смита, а когда и это не помогло, взял тайм-аут. Краснодарцы к этому времени не произвели ни единственной замены.

Вскоре после тайм-аута мяч наконец-то в кольцо все-таки пошел. Сначала Смит сумел расколдовать проклятие бросков из-за дуги — первый трехочковый. А вскоре свободным броском свою «треху» набрал и Павел Антипов. Первая четверть закончилась со счетом 19:21, и казалось сейчас то попрет.

И по началу второй четверти казанцы даже почти догнали «Локомотив» — пара «трешек» и более-менее наладившаяся игра под кольцом. Но вскоре краснодарцы опять подавили казанскую атаку, а когда казалось, что можно стопроцентно забрасывать, выходя вдвоем на одного защитника, Антипов зачем-то делал ненужную обратную передачу Брауну и атака захлебывалась — 31:44 и «+13» отрыва гостей после двух четвертей.

Настоящее «пробуждение» команды Димитриса Прифтиса началось уже после большого перерыва. Вот тут пробудился, наконец Окаро Уайт и стал набирать такие необходимые очки под кольцом. Да даже Айзея Канаан стал наконец попадать из-за дуги — к концу третьей четверти у него было два таких попадания, что конечно слабо для снайпера и есть вопросы к нужности игрока на следующий сезон. 29 очков против 11-ти гостей набрал УНИКС за третью четверть и вышел вперед — 60:55

Даже Айзея Канаан стал наконец попадать из-за дуги — к концу третьей четверти у него было два таких попадания

В четвертой оставалось только дожать, и команда Прифтиса это сделала. Когда Окаро Уайт в очередной раз перевесил всю защиту гостей под кольцом и сделал счет 69:65, Пашутин уже замахнулся, чтобы в сердцах бросить об стену пластиковую бутылку с водой, но в последний момент успокоился и взял тайм-аут — не помогло. У Уайта, кстати, будет дабл-дабл по итогу матча — 11 очков и 10 подборов.

— Мы хорошо контролировали ритм игры, хорошо играли в защиту, справлялись со снайперами, выигрывали подбор, держали игру под контролем, — говорил на послематчевой пресс-конферении наставник «Локомотива» Евгений Пашутин. — В перерыве перед третьей четвертью мы разговаривали, что сейчас УНИКС добавит в жесткости, агрессивности. Мы вышли расслабленными, получили 8:0, перестали защищаться, допускать неподготовленные атаки, и УНИКС вернулся.



Четвертую четверть выиграли, но как и в предыдущих матчах упустили пару подборов — Уайт и Браун забрали и вернули на периметр.



УНИКС физически сильнее на подборах. Даже если мы справлялись со снайперами, то подборы все равно были за УНИКСом. Понятно, что тут и моя ответственность, но тут еще мужской характер должен быть, — намекнул Пашутин на не слишком равносильны подбор игроков у его команды и казанской.

Нынешний наставник УНИКСа Димитрис Прифтис в очередной раз переиграл бывшего Евгения Пашутина и доказал, что стратег из него посильнее, чем краснодарский визави. УНИКС отправляется в очередной для себя финал — теперь уже внутреннего чемпионата, где у него есть все шансы наконец-то взять заветный кубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА в нынешнем сезоне не выглядит таким устрашающим, как мы привыкли. Казань же наоборот — команда цельная, способная брать серию у команды уровня Евролиги.

Фото vk.com/lokobasket

Евгений Пашутин: «Мы вышли расслабленными, получили 8:0, перестали защищаться, допускать неподготовленные атаки, и УНИКС вернулся»

«Матч ТВ» не изменяет себе. Гомельскому — позор

Стоит отметить отдельной строкой комментатора матча на центральном канале Владимира Гомельского, который в открытую неприкрыто переживал именно за краснодарскую команду. Открыто радовался заброшенным мячам «Локомотива», иронизировал над защитной линией УНИКСа, кричал «забей же» при атаке краснодарцев. А называя счет, подчеркнуто сначала называл сколько набрали краснодарцы, и потом — казанцы, хотя матч проходил в Казани.

Под конец игры Гомельский с болью в голосе вопрошал, как можно атаковать так бестолково, когда у «Локомотива» перестало получаться хоть что-либо. А уже после финальной сирены честно признал, что болел за Краснодар «чтобы серия продлилась подольше».

Это еще один, уже миллионный по счету вопрос к холдингу «Матч ТВ», на профильном канале которого (Матч. Страна) проходила трансляция поединка. Федеральный спортивный канал уже давно заработал себе репутацию организации, которая умеет «удивить» включением трансляций примерно так с 75 минуты матча, странными комментаторами или несостоявшимися судами с португальцами, которые якобы заломили цену за трансляцию матча за час до начала игры «Порту» и «Краснодара».

Предвзятое комментирование — далеко не самое страшное, что происходило за шестилетнюю историю существования канала, но вчерашнее комментирование Владимира Гомельского ничем иным, как непрофессионализмом и позором назвать нельзя.

Эрик Добролюбов, фото vk.com/unicsbasket