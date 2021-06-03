Как чехи Драйзайтль и Кюнхакль стали немцами

На чемпионате мира по хоккею в плей-офф в итоге не прошли сборные Казахстана и Латвии, так лихо начавшие турнир. В последний момент в четвертьфинал сумела пройти Канада, наш соперник. И «Кленовые листья» должны быть благодарны за это Германии, честно отыгравшей свой матч с хозяевами чемпионата латышами. «Реальное время» рассказывает об историческом пути немецкого хоккея, ведущие игроки которого попадали в страну после серьезных политических потрясений.

Бегство чешских немцев в Германию

Так сложилось исторически, что хоккейная сборная Германии одна из первых, кто начал практиковать «институт легионеров», привлекая их, в основном по политическим мотивам. Вызваны они были послевоенным геноцидом немцев в Чехословакии, венгерскими событиями в 1956 году, «Пражской весной» 1968-го и военным положением в Польше 1982 года. После поражения Германии в Первой мировой войне, она была лишена некоторой части территорий, исконно населенных немцами, присоединенных, в частности, к созданной в 1918 году Чехословакии. В том числе, печально известная Судетская область, на территории которой, в основном, и развернулся настоящий геноцид немецкого народа уже после окончания Второй мировой. Массовые убийства, депортация с родных земель, лишение гражданства, все это происходило при буржуазном правительстве президента Эдварда Бенеша и прекратилось с приходом к власти коммунистов во главе с Клементом Готвальдом.



В контексте этой статьи можно рассказать о братьях Эрике и Хельмуте Новы, уроженцах Дуби (по-немецки Айхвальда), сбежавших в Германию, и ставших после окончания войны хоккеистами сборной ГДР. Еще больше немцев, сбежавших из Чехословакии, было в составе сборной ФРГ: Херберт Седлер из Нове Седло (Нойсаттль, нем. яз.), Карловарского района (Карлсбад), Хорст Шульдес из Хомутова (Комотау, нем. яз.), и Густав Ханиг из Ланшкроуна. Всех их еще в детском возрасте вывезли из родных мест родители, а уже последующее развитие событий разметало названных хоккеистов по сборным ГДР или ФРГ. За «Крефельд» играл Альфред Хынек из под Либереца (бывший Райхенберг). Любопытно, что после прихода к власти в Чехословакии коммунистов в 1949 году число эмигрантов увеличилось. В частности, за «Крефельд» играл Йозеф Малечек, а за «Ландсхут» выступал Ярослав Трунчка. Болельщики со стажем должны вспомнить хоккеистов с этой фамилией поскольку братья Бернд и Герд Трунчки, родившиеся уже в Германии, выступали в семидесятые годы за сборную ФРГ.



Венгерские и польские события

Не надо забывать и о такой опции Западной Германии, как перебежчики. 1956 год запомнился целым рядом антикоммунистических восстаний в Восточной Европе. Самые известные события мы знаем по Будапешту, но Венгрия никогда не была хоккейной державой, а потому в Германию оттуда перебежали только два заметных хоккеиста — братья Тибор и Ференц Возары, и второй также играл за сборную ФРГ. В целом же венгерские хоккеисты были не востребованы за рубежом, в том числе и поэтому было зафиксировано крайне мало спортивных побегов. В том числе потому, что Вторая мировая война ударила по Венгрии очередной потерей территорий, причем и тех, где развивали хоккей: словацкий Кошице (Кассаи), румынские Клуж (Колозсвар), Меркуря-Чук (Чиксереда) и Тыргу-Муреш (Марошвашархей), и, как это ни странно, украинский ужгород (Унгвар).

В июне 1956-го в Польше состоялось «Познаньское восстание», и прошел очередной массовый отток поляков в ФРГ. В нашем контексте, это были хоккеисты, что дало немецкому хоккею братьев Харальда и Вернера Кадова и его сына Вернера Кадова-младшего, игравших за сборную ФРГ, а также Йозефа (Юппа) Компаллу, одного из сильнейших арбитров мира, которым он стал после окончания игровой карьеры. Компалла судил матчи Суперсерии между сборными Канады и СССР, причем, его выбрало руководство советской сборной. Судил он очень хорошо.

В то же время в ФРГ перебежал целый ряд хоккеистов из ГДР. В «Айнтрахте» из Дортмунда заиграли будущие сборники Карл-Хайнц Логгов и Курт Яблонски, а также Хорст Кубик и Гюнтер Якоби, в «Мангейме» осел Гюнтер Кацур, а в «Крефельде» Герхард Кислинг, который в ГДР работал главным тренером национальной сборной. Что побудило его ехать в ФРГ, уже непонятно, но на новой родине он привил любовь к хоккею сыну Удо, и сборная ФРГ получила легендарного защитника Удо Кислинга. Хотя наиболее известными хоккеистами ГДР считались три брата Джонатан, Йоханн и Райнер Коссманы.



В ГДР стали заявлять национальную сборную на чемпионаты мира, до этого сборная существовала в автономном режиме, только тренируясь и играя товарищеские матчи, в том числе в СССР, где хоккей на тот момент находился в стадии зарождения. Еще удивительно, даже эти побеги из ГДР и Венгрии, Польши и Чехословакии, не дали возможность на их родине установить «железный занавес», к примеру, «Фюссен» вполне легально тренировал Владимир Боузек из Чехословакии — у него в подопечных числился Густав Ханиг.

Последствия Пражской весны

Пражская весна 1968 года, а затем ввод советских танков всколыхнули антисоциалистические настроения у многих чехословаков. Сборная ФРГ по хоккею в семидесятые годы получила мощное пополнение, кроме нее в выигрыше оказалась Голландия и Италия.

Непосредственно после Пражских событий в сборной Германии появились Эдуард Деркитс и Мирослав Слезак, чуть позже Владимир Вакатко и сам Эрих Кюнхакль, «Лучший хоккеист Германии 20 века». Он уехал из Чехословакии с родителями, будучи уже 19-летним юношей, вполне состоявшимся хоккеистом, а на новой родине просто расцвел. И да, играющий сейчас в НХЛ Том Кюнхакль — его сын. Как и звезда НХЛ Леон Драйзайтль, чьего отца Петера увезли в Германию в возрасте четырех лет. За сборную Германии играл потом Мирослав Нентвич, ее тренировал Ладислав Олейник, плюс была целая плеяда чешских хоккеистов, которые играли в Бундеслиге, не привлекаясь в сборную Германии, хотя уже получили паспорта новой родины.



Уехали в Германию и состоявшиеся звезды, к примеру, словак Йозеф Чапла выступал за сборную Чехословакии, которую покинул с маленьким сыном Борисом Чаплой, тоже ставшим хоккеистом в ФРГ, а уже затем в Германии выросшем в одного из топ-менеджеров немецкого хоккея. Петр Хейма решил остаться в ФРГ, воспользовавшись тем, что пребывал в Дюссельдорфе. Несмотря на это, правительство ЧССР через год разрешило выезд из страны его жены Марты Лужовой, двукратной чемпионки Европы по настольному теннису.



Почему чехословаки не ехали за океан, в местные лиги НХЛ, АХЛ или ИХЛ? Все просто, на тот момент там платили настолько мало, что даже местные звезды вынуждены были подрабатывать по окончании сезона. К примеру, первый этнический белорус в НХЛ Джон Мишук вспоминал, что «В те времена не было миллионеров-хоккеистов. Мои родители не хотели, чтобы я занимался хоккеем, ведь это стоило немалых денег. Я начал работать курьером, развозил газеты и так зарабатывал на расходы в спорте. Денег зачастую не хватало на жизнь. Поэтому после хоккейных сезонов приходилось много работать: вначале в сталелитейной компании, позже — на пивзаводе».

Из Чехословакии в те годы спортсмены уезжали на Запад играть и тренировать. К примеру, из хоккейной сборной Чехословакии — серебряного призера ЧМ-1967 и ОИ-1968, за границу свободно уехали играть пятеро, в Австрию, ФРГ и Канаду.



Военное положение в Польше 1981-1983 годов

То, что большая эмиграция происходит во время различных волнений — прописная истина. В Польше волнения происходили во время Познаньского восстания 1956 года и с момента начала движения «Солидарность».



В связи с активизацией «Солидарности» 13 декабря 1981 года в Польше было объявлено Военное положение. В марте 1982-го чемпионат мира в группе Б проходил в Австрии, и этим решили воспользоваться 24-летний Анджей Малысяк, и 22-летние Юстин Денисюк и Богуслав Май, которые сбежали из расположения сборной, попросив политического убежища в Австрии. Впрочем, задерживаться в ней не собирались, и Малысяк рванул в «Изерлон», а Денисюк и Май в «Кельн», где уже играли соотечественники Мирослав Сикора и Хенрик Яворски. Помимо них, 20-летний Кшиштоф Кручек уехал в «Кассель» на свой страх и риск. Голкипер 25-летний Стефан Вадас уехал куда глаза глядят, и потерял пять лет, поскольку вратари-легионеры не были востребованы. Только в 30 лет нашел команду в третьей немецкой лиге. Анджей Свистак эмигрировал во Францию.



В 80-е годы за сборную сыграли пять канадо-немцев, прошедших еще школу молодежной сборной ФРГ, плюс пятеро сыгравших сразу за национальную команду. Самый известный среди них — Ральф Крюгер, ставший затем блестящим тренером. Но на момент его игровой карьеры мировому сообществу больше запомнился другой «новый немец» — Мирослав Сикора из Польши. Прямо во время ЧМ-1987 года результаты матчи сборной ФРГ с его участием то отменялись, то восстанавливались в силе, поскольку ранее Сикора засветился в молодежной сборной Польши. В итоге тот скандал вошел в историю 100 наиболее известных событий в хронике мирового хоккея.