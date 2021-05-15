«Минниханов говорил: покажете результаты — будет поддержка»

Ильшат Фардиев доволен сезоном лыжников, Андрей Ларьков — не очень

В завершившемся сезоне лыжный Татарстан навыигрывал множество медалей на международных и внутренних соревнованиях. Закончив с «ковидным» лыжным сезоном, наши сборники поделились ощущениями от былого и планами на будущее. Выяснилось, что Ларьков, Мацокина и Нечаевская стремятся к Олимпиаде, Иксанова мечтает о ней, а Доценко услышала призыв от самой Елены Вяльбе. Подробности — в репортаже «Реального времени» с итоговой пресс-конференции татарстанских лыжников.

«Белый снег» Елены Вяльбе

Идя на пресс-конференцию, корреспондент «Реального времени» увидел в парке Победы спортсменку на лыжероллерах и вообразил, что это может быть и участница пресс-конференции. Все-таки до старта Олимпиады остается меньше 9 месяцев. Но оказалось, что это обычная любительница лыж и здорового образа жизни, а сами герои сезона предстали перед журналистами при полном параде, при прическах и макияже.

Не грех было и поцеловаться, и это не преминули сделать Елена Вяльбе с Андреем Ларьковым, а Эдуард Галеев — с Христиной Мацокиной. Самой грустной в общей массе выглядела Анна Нечаевская, но она сама недавно в соцсетях оставила запись: «Я буду улыбаться только лишь с тобой», посвященную супругу Никите Суркову. А поскольку его рядом не было, значит, ноу Никита, ноу смайл!

А вот главная гостья мероприятия — Елена Вяльбе — улыбалась часто. В этом году вышел кинофильм «Белый снег», посвященный ее спортивной карьере. Случай редкий: фильм снят при жизни лыжницы, а не после смерти спортсмена, как это было с Эдуардом Стрельцовым, Львом Яшиным, Валерием Харламовым, Владимиром Кондрашиным, Александром Алехиным (кстати, фильм про него называется почти как у Вяльбе — «Белый снег России»).

Фото: gornovosti.ru

— Я была в числе создателей этого фильма. У нас получилось сделать то, что мы хотели, это абсолютно правдивая история моей жизни, — поделилась Вяльбе. — Могли только немного менять даты ничего не придумано, кроме экранного полета на вертолете. Но этот эпизод не критический, я считаю. Фильм мне понравился, смотрела его уже 18 раз, и пока не устала. Почему столько раз? Дело в том, что устроители встреч в регионах с моим участием часто вносят просмотр фильма в график поездки.

Андрей Ларьков: «Сезон записал себе в минус»

Победитель Континентального Кубка Андрей Ларьков остался недоволен сезоном.

— Я по итогам отборочных стартов в ноябре не попал в основную команду сборной, но принимал участие в других стартах. Этот сезон я однозначно записал себе в минус, так как не смог выступить на чемпионате мира — на главном старте. Но, несмотря на это, я давно хотел путешествовать по России. Рад, что представилась такая возможность. Обстоятельства так сложились, что я много соревновался в России, был во многих других местах, новых для себя — в белорусских Раубичах, в Казахстане. Посмотрел, как там люди живут, тренируются, сделал из этого определенные выводы, — сказал Ларьков.

— Андрей Ларьков и Александр Бессмертных не были на международной арене — после ковида не смогли быстро восстановиться, — объяснила Елена Вяльбе. — У Андрея практически весь сезон выпал из-за болезни. Но в следующем сезоне Ларькову не придется отбираться на этапы Кубка мира, поскольку у Андрея личная квота, как у победителя Континентального кубка. Он никогда не боялся конкуренции и будет достойно представлять свою республику на международной арене.

Андрей Ларьков остался недоволен сезоном. Фото: Сергей Булкин/news.ru

Зато главный тренер сборной Татарстана Эдуард Галеев остался доволен Ларьковым на все сто:

— Андрей нам очень сильно помог выиграть и на Кубке России, и в чемпионате страны, где победил на дистанции 70 километров.

А вот Христина Мацокина невольно стала соучастницей одного из мини-скандалов года, когда падение ее конкурентки из Чехии и дисквалификация подруги по сборной позволили Христине стать вице-чемпионкой на молодежном чемпионате мира. А еще она дебютировала на взрослом чемпионате и на этапах Кубка мира, поэтому признала сезон «удовлетворительным».

Анна Нечаевская сезоном осталась недовольна — как и Ларьков, из-за ковида она не попала в состав сборной на чемпионат мира и на несколько этапов Кубка мира.

А вот Алия Иксанова совершила первую часть камбэка, выиграв Кубок России, но в глубине души мечтает и о второй части реванша, с дебютом на Олимпиаде.

Китайский ребус

Анастасия Доценко стала одной из героинь национального первенства — и многое сделала для успешного выступления сборной Татарстана в эстафетной гонке. А еще она вернулась в лыжи после непонятной ситуации с временным отстранением, затянувшимся почти на 3 года.

— У меня мало что получилось в сезоне, за исключением его концовки на чемпионате России, — говорит она. — К счастью, все сложности решились, они позади, не хочется теперь даже об этом и вспоминать. О перспективах говорить сложно. Если быть откровенной, то по результатам я себя уже не рассматриваю. И сделать что-то за одно лето будет из разряда фантастики. С учетом того, к тому же, что я возрастная спортсменка. Желание и цель есть, но я стараюсь объективно оценивать свои возможности.

Анастасия Доценко стала одной из героинь национального первенства. Фото: zpravda.ru

Но Вяльбе возразила:

— Вообще-то, Марит Бьорген возвращается, зачем тогда тренироваться? Цель должна быть. Не надо себя раньше времени хоронить. Все сидящие за этим столом спортсмены имеют шансы отобраться на Олимпийские игры.

Бьорген и правда 2 года не стартовала, уйдя из спорта после Пхенчхана. К тому же она на целых 6 лет старше Доценко, да и конкуренция в сборной Норвегии на порядок выше, чем в российской дружине. Так что оценка Вяльбе ближе к истине, чем самооценка Доценко.



Корреспондент «Реального времени», памятуя о том, что родина будущей зимней Олимпиады не провела за последний год ни одного международного тестового старта по всем зимним дисциплинам, задал вопрос Вяльбе о том, насколько наши спортсмены осведомлены о местных трассах. И получил, пожалуй, самый содержательный и насыщенный ответ всей пресс-конференции:

— Китай — это очень экзотическое и незнакомое место для всех, кроме, наверное, самих китайских спортсменов. Они активно работают, пригласили много тренеров, поэтому какие-то результаты они точно покажут. Но мы все находимся в равных условиях, там ведь не были и наши основные конкуренты.

Специалистам важна даже не сама трасса, а китайский снег

— Сейчас ведутся переговоры со стороны FIS — возможно, на будущих олимпийских трассах проведут какие-нибудь международные старты в декабре. И если это будет сделано, то наши спортсмены и специалисты поедут, чтобы оценить трассу. Хотя для нас важнее, пожалуй, даже не сама трасса, а понять какой там снег. Это такая загадка — как я понимаю, снег там искусственный, вперемешку с натуральным. Какая вода, мы не знаем, а качество искусственного снега сильно зависит от воды. Но пока мы так далеко не загадываем. Для всех все будет одинаковое, будем бороться. Если, конечно, Олимпиада в принципе состоится... — не очень оптимистично закончила свой спич о Китае Елена Вяльбе.

Фото: chelny-biz.ru

Увы, международные старты по лыжным гонкам в Китае — сама по себе история достаточно экзотичная, как правильно заметила Вяльбе. Навскидку вспоминается только Универсиада 2009 года, на которой, среди прочих, участвовали Главатских, Сорин, Турышев, новоиспеченный швейцарец Черноусов, выступающий сейчас за Татарстан Николай Хохряков. Но их опыт может оказаться бесполезным, поскольку происходило все это 2009 году в Харбине, точнее в 100 километрах от него.

В заключение руководитель республиканской федерации Ильшат Фардиев высказал удовлетворение сезоном и напомнил:

— Президент Татарстана Рустам Минниханов на одной из наших первых совместных встреч с Еленой Валерьевной, сказал: «Если будут результаты, то с моей стороны всегда будет оказываться поддержка». И слова, сказанные Рустамом Нургалиевичем, выполняются на сто процентов. Поэтому я всегда говорю спасибо нашим спортсменам и тренерам за то, что они достигают таких хороших результатов, что позволяет нам решать вопросы и с материальной стороной.