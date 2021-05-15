Видеоопрос: «Как вы считаете, надо ли покончить с анонимностью в соцсетях?»
Трагедия в казанской гимназии №175 — еще один повод «покончить с анонимностью» в социальных сетях и ужесточить ответственность за публикуемый там контент. К такому выводу пришел первый зампред комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич, комментируя сведения о Telegram-канале «Бог», который стрелок завел за несколько дней до трагических событий. По его словам, анонимы в Сети позволяют себе клевету, организовывают травлю, распространяют фейки. Контент в соцсетях фильтруют неэффективно.
— Как вы считаете, надо ли покончить с анонимностью в соцсетях? Поможет ли это предотвратить подобные трагедии? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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