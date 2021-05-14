День в истории: основание КГМУ, праздник фрилансера и независимость Израиля
Чем примечательна дата 14 мая
Сегодня, 14 мая, — День фрилансера. В этот же день был основан Казанский государственный медицинский университет и создан институт присяжных стряпчих, которых считают прообразом современных адвокатов. Казань была награждена орденом Ленина, питерский футбольный клуб «Зенит» завоевал свой первый Кубок УЕФА, Давид Бен Гурион объявил независимость Израиля, а Роберт Август Чезбро запатентовал в США название «вазелин». 14 мая родились участник итальянского движения Сопротивления, Герой Советского Союза Федор Полетаев, российский ученый, разработчик подводных аппаратов Михаил Агеев, американский кинорежиссер и сценарист Джордж Лукас, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» Роберт Земекис и другие. В этот день скончались актриса и танцовщица Рита Хейворт, певец Фрэнк Синатра, американский гитарист и певец, «король блюза» Би Би Кинг. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
Основание КГМУ, награждение Казани орденом Ленина
14 мая 1814 года является датой основания Казанского государственного медицинского университета: в этот день состоялось первое заседание совета врачебного отделения Императорского Казанского университета, а на следующий — торжественное открытие. С 1930 года является самостоятельным вузом и именовался как Казанский медицинский институт, позже ему было присвоено имя министра здравоохранения СССР Сергея Курашова, который также был его ректором. С 1994 вуз носит название Казанский государственный медицинский университет.
В КГМУ пройдут мероприятия, посвященные 207-летию вуза. Утром состоится возложение цветов к памятникам хирурга Александра Вишневского, психиатру Владимиру Бехтереву и врачу Карлу Фуксу, чьи имена вошли в историю вуза. Затем состоится торжественное заседание ученого совета и торжественный бал. Отмечать день рождения КГМУ планирует до 21 мая.
14 мая 1984 года датирован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Казани, тогда еще столицы Татарской АССР, орденом Ленина. Он являлся высшей государственной наградой СССР. Казань была награждена «за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, активное участие в революционном движении». Был отмечен и значительный вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне. Помимо Казани орден в разные годы получили еще 33 советских города — Ленинград, Москва и Киев были удостоены награды дважды.
Создание прообраза современных адвокатов, Варшавский договор
14 мая 1832 года в России был создан институт присяжных стряпчих — современных адвокатов. До этого в 1775 году Екатерина вторая подписала указ «Учреждение о губерниях», по которому стряпчие являлись помощниками прокурора и защитниками казенных, однако каких-либо требований к ним не предъявлялось. Поэтому спустя почти 60 лет и был создан институт стряпчих в попытке упорядочить участие судебных представителей в коммерческих судах. В список присяжных стряпчих включались кандидаты, представившие аттестаты, послужные списки и прочие свидетельства об их звании и поведении.
14 мая 1955 года в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи представителями СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии. Таким образом был создан военного-политический союз европейских социалистических государств, Организации Варшавского договора (ОВД), что стало ответной мерой на создание западом НАТО. Численность Вооруженных сил стран Варшавского договора на 1 июля 1987 года составила 6 435 900 чел. ОВД просуществовала до 1 июля 1991 года — в этот день представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о полном прекращении действия Варшавского договора. Почти все страны-участницы Варшавского договора впоследствии вступили в НАТО и Европейский союз.
14 мая 2005 года в России была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. С тех пор в стране отмечается День фрилансера. Так называют тех, кто состоит в штате какой-либо компании, самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Обычно фрилансерами бывают журналисты, программисты, копирайтеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты, которые могут зарабатывать с помощью компьютера и не выходя из дома.
14 мая 2008 года футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) впервые в своей истории и второй раз в истории России выиграл Кубок УЕФА. В финальном матче, который прошел в английском в Манчестере, российская команда обыграла «Рейнджерс» из шотландского Глазго со счетом 2:0. Голы забили Игорь Денисов и Константин Зырянов. Андрей Аршавин был признан лучшим игроком финального матча, а Павел Погребняк — лучшим бомбардиром турнира. Победа в Кубке УЕФА позволила «Зениту» сыграть в Суперкубке УЕФА. 29 августа в Монако «Зенит» обыграл действующего на тот момент победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
Независимость Израиля, первый полет самолета с пассажиром
14 мая 1878 года название «вазелин» было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак. Его изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Август Чезбро. Вазелин является производным от двух слов: немецкого «wasser» — вода и греческого «elaion» — оливковое масло. Популярное косметическое средство появилось на свет после того, как Чезбро во время общения с нефтяниками заинтересовался липким нефтепродуктом — парафинообразной массой, которая налипала к бурильным установкам и забивала насосы. При этом рабочие постоянно использовали эту массу при ожогах и порезах в качестве заживляющего средства. Со временем вазелин быстро стал практически незаменимым лечебным средством при воспалении, ссадинах и ожогах.
14 мая 1908 года состоялся первый полет самолета с пассажиром — Уилбер Райт взял в кабину самолета «Флайер» своего механика Чарлза Фарнеса. Позднее в этот день после одиночного семиминутного полета Уилбер пережил свое худшее крушение — он неправильно повернул вертикальный рычаг уронил «Флайер» в песок на скорости от 75 до 90 километров в час. Уилбер и его брат Орвилл сконструировали первый самолет с двигателем внутри и управляли им, находясь на борту, но никогда не летали вместе.
14 мая 1948 года председатель Еврейского агентства Израиля Давид Бен Гурион на заседании в Тель-Авивском Музее зачитал Декларацию Независимости нового государства, получившего официальное название — Мединат Исраэль (государство Израиль). Он же возглавил его и был премьер-министром в 1948—1953 и 1955—1963 годах. На следующий год кнессет (парламент Израиля) принял закон о национальном празднике в пятый день месяца ияра, получившем название Йом ха-Ацмаут — День Независимости. Окончательный текст Декларации независимости был утвержден за час до начала церемонии, которая состоялась в 16.00. На следующий день войска Сирии, Египта, Ливана, Ирака и Трансиордании начали боевые действия против Израиля с целью не допустить раздела Палестины.
14 мая 1973 года на космическую орбиту была выведена первая американская орбитальная станция «Скайлэб» (Skylab) без космонавтов. Она была предназначена для технологических, астрофизических, медико-биологических исследований, а также для наблюдения Земли. Всего на станции побывали три экспедиции, самая длинная из которых началась 16 ноября 1973 года и длилась 84 суток. Станция была впоследствии выведена с орбиты и разрушилась в атмосфере 11 июля 1979 года — обломки сейчас экспонируются в музеях. «Скайлэб» остается единственной орбитальной станцией США.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/212453-chem-primechatelna-data-14-maya
Небольшое Государство Израиль, окруженное со всех сторон его "недоброжелателями", существует уже 73 года.
Кстати, огромный СССР, находящийся "в кольце врагов", просуществовал всего 69 лет.
А Красная Россия-РСФСР 74 года.