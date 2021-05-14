День в истории: основание КГМУ, праздник фрилансера и независимость Израиля

Чем примечательна дата 14 мая

Сегодня, 14 мая, — День фрилансера. В этот же день был основан Казанский государственный медицинский университет и создан институт присяжных стряпчих, которых считают прообразом современных адвокатов. Казань была награждена орденом Ленина, питерский футбольный клуб «Зенит» завоевал свой первый Кубок УЕФА, Давид Бен Гурион объявил независимость Израиля, а Роберт Август Чезбро запатентовал в США название «вазелин». 14 мая родились участник итальянского движения Сопротивления, Герой Советского Союза Федор Полетаев, российский ученый, разработчик подводных аппаратов Михаил Агеев, американский кинорежиссер и сценарист Джордж Лукас, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» Роберт Земекис и другие. В этот день скончались актриса и танцовщица Рита Хейворт, певец Фрэнк Синатра, американский гитарист и певец, «король блюза» Би Би Кинг. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Основание КГМУ, награждение Казани орденом Ленина

14 мая 1814 года является датой основания Казанского государственного медицинского университета: в этот день состоялось первое заседание совета врачебного отделения Императорского Казанского университета, а на следующий — торжественное открытие. С 1930 года является самостоятельным вузом и именовался как Казанский медицинский институт, позже ему было присвоено имя министра здравоохранения СССР Сергея Курашова, который также был его ректором. С 1994 вуз носит название Казанский государственный медицинский университет.



В КГМУ пройдут мероприятия, посвященные 207-летию вуза. Утром состоится возложение цветов к памятникам хирурга Александра Вишневского, психиатру Владимиру Бехтереву и врачу Карлу Фуксу, чьи имена вошли в историю вуза. Затем состоится торжественное заседание ученого совета и торжественный бал. Отмечать день рождения КГМУ планирует до 21 мая.

Фото sovietznak.ru

14 мая 1984 года датирован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Казани, тогда еще столицы Татарской АССР, орденом Ленина. Он являлся высшей государственной наградой СССР. Казань была награждена «за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, активное участие в революционном движении». Был отмечен и значительный вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне. Помимо Казани орден в разные годы получили еще 33 советских города — Ленинград, Москва и Киев были удостоены награды дважды.

Создание прообраза современных адвокатов, Варшавский договор

14 мая 1832 года в России был создан институт присяжных стряпчих — современных адвокатов. До этого в 1775 году Екатерина вторая подписала указ «Учреждение о губерниях», по которому стряпчие являлись помощниками прокурора и защитниками казенных, однако каких-либо требований к ним не предъявлялось. Поэтому спустя почти 60 лет и был создан институт стряпчих в попытке упорядочить участие судебных представителей в коммерческих судах. В список присяжных стряпчих включались кандидаты, представившие аттестаты, послужные списки и прочие свидетельства об их звании и поведении.



На фото лидеры стран участниц Варшавского договора. Слева направо: Густав Гусак, Тодор Живков, Эрих Хонеккер, Михаил Горбачёв, Николае Чаушеску, Войцех Ярузельский, Янош Кадар. 29 мая 1987 года. Фото Bundesarchiv, Bild 183-1987-0529-029 / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

14 мая 1955 года в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи представителями СССР, Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии. Таким образом был создан военного-политический союз европейских социалистических государств, Организации Варшавского договора (ОВД), что стало ответной мерой на создание западом НАТО. Численность Вооруженных сил стран Варшавского договора на 1 июля 1987 года составила 6 435 900 чел. ОВД просуществовала до 1 июля 1991 года — в этот день представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали протокол о полном прекращении действия Варшавского договора. Почти все страны-участницы Варшавского договора впоследствии вступили в НАТО и Европейский союз.

14 мая 2005 года в России была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. С тех пор в стране отмечается День фрилансера. Так называют тех, кто состоит в штате какой-либо компании, самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. Обычно фрилансерами бывают журналисты, программисты, копирайтеры, дизайнеры, переводчики и другие специалисты, которые могут зарабатывать с помощью компьютера и не выходя из дома.

Фото Pixabay

14 мая 2008 года футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) впервые в своей истории и второй раз в истории России выиграл Кубок УЕФА. В финальном матче, который прошел в английском в Манчестере, российская команда обыграла «Рейнджерс» из шотландского Глазго со счетом 2:0. Голы забили Игорь Денисов и Константин Зырянов. Андрей Аршавин был признан лучшим игроком финального матча, а Павел Погребняк — лучшим бомбардиром турнира. Победа в Кубке УЕФА позволила «Зениту» сыграть в Суперкубке УЕФА. 29 августа в Монако «Зенит» обыграл действующего на тот момент победителя Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Независимость Израиля, первый полет самолета с пассажиром

14 мая 1878 года название «вазелин» было запатентовано в США как торговая марка и торговый знак. Его изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Август Чезбро. Вазелин является производным от двух слов: немецкого «wasser» — вода и греческого «elaion» — оливковое масло. Популярное косметическое средство появилось на свет после того, как Чезбро во время общения с нефтяниками заинтересовался липким нефтепродуктом — парафинообразной массой, которая налипала к бурильным установкам и забивала насосы. При этом рабочие постоянно использовали эту массу при ожогах и порезах в качестве заживляющего средства. Со временем вазелин быстро стал практически незаменимым лечебным средством при воспалении, ссадинах и ожогах.



Фото wikipedia.org

14 мая 1908 года состоялся первый полет самолета с пассажиром — Уилбер Райт взял в кабину самолета «Флайер» своего механика Чарлза Фарнеса. Позднее в этот день после одиночного семиминутного полета Уилбер пережил свое худшее крушение — он неправильно повернул вертикальный рычаг уронил «Флайер» в песок на скорости от 75 до 90 километров в час. Уилбер и его брат Орвилл сконструировали первый самолет с двигателем внутри и управляли им, находясь на борту, но никогда не летали вместе.

14 мая 1948 года председатель Еврейского агентства Израиля Давид Бен Гурион на заседании в Тель-Авивском Музее зачитал Декларацию Независимости нового государства, получившего официальное название — Мединат Исраэль (государство Израиль). Он же возглавил его и был премьер-министром в 1948—1953 и 1955—1963 годах. На следующий год кнессет (парламент Израиля) принял закон о национальном празднике в пятый день месяца ияра, получившем название Йом ха-Ацмаут — День Независимости. Окончательный текст Декларации независимости был утвержден за час до начала церемонии, которая состоялась в 16.00. На следующий день войска Сирии, Египта, Ливана, Ирака и Трансиордании начали боевые действия против Израиля с целью не допустить раздела Палестины.



Фото wikipedia.org

14 мая 1973 года на космическую орбиту была выведена первая американская орбитальная станция «Скайлэб» (Skylab) без космонавтов. Она была предназначена для технологических, астрофизических, медико-биологических исследований, а также для наблюдения Земли. Всего на станции побывали три экспедиции, самая длинная из которых началась 16 ноября 1973 года и длилась 84 суток. Станция была впоследствии выведена с орбиты и разрушилась в атмосфере 11 июля 1979 года — обломки сейчас экспонируются в музеях. «Скайлэб» остается единственной орбитальной станцией США.