Воронкова, Сафонова пишем, Хенкеля держим «в уме», Доуса вычеркиваем

Уфа может поболеть и за Науменкова в России, и за Фоминых в Словакии

Сборная России стартовала с победы в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура. В качельном матче со шведами подопечные Валерия Брагина оказались сильнее — 6:4. Подробности в репортаже «Реального времени».

Еврохоккейтур справляет юбилей пустыми трибунами

Еврохоккейтур в нынешнем году отмечает свое 25-летие. Реальная замена некогда существовавшего чемпионата Европы, который разыгрывался в рамках чемпионатов мира, полностью поменял и привычный календарь. Если в прежние времена международный сезон начинался с турнира в Чехословакии, то сейчас Еврохоккейтур там же заканчивается, конкретно в Чехии. В стране, где, как нам рассказывали, после 1968 года СССР не любили настолько, что сейчас весь интернет заполнен статьями о хоккейных матчах тех лет, на которых чехословацкая публика крайне негативно относилась к советской сборной. И практически нет фактов, как такие же сборные СССР освистывали бы на футбольных матчах, противостояниях в баскетболе, волейболе, которые в конце 60-х-начале 70-х были не менее принципиальными.

Зато сейчас взаимоотношения России и Чехии зашли в такой тупик, что даже в матче со Швецией в Праге мы могли чувствовать себя, как на оккупированной территории. Интересно — какой накал боления будет в последней игре турнира с хозяевами площадки, с которыми, согласно расписанию, мы откроем и групповой этап нынешнего чемпионата мира. Сейчас же оценить степень недовольства чехов не удалось, из-за абсолютно пустых трибун.

С места в карьер никому рвануть не удалось, хотя общее понимание того, что именно в Праге распределяются билеты в Ригу, было у обеих команд. Только шведы это прочувствовали больше, а потому завладели игровым и территориальным преимуществом, и реализовали и то, и другое, воспользовавшись потерей клюшки у Игоря Ожиганова. Он не смог помешать стоявшему на пятачке Оскару Линдбергу из московского «Динамо» преобразовать сильный бросок в голевую передачу.

Сейчас же оценить степень недовольства чехов не удалось, из-за абсолютно пустых трибун

До этого времени голкипер шведов Адам Рейдеборн особо не вступал в игру. Кстати, в протоколе игры была указана принадлежность Линдберга к «Динамо», а Класа Дальбека и Марио Кемпе к ЦСКА, в то время, как Рейдеборну просто приписали «Казань», и, как указывал протокол игры, Деннису Расмуссену «Магнитогорск», а американо-шведу Лоуренсу Пилуту «Челябинск». Но, вступить в игру, Рейдеборну пришлось тогда, когда не рассчитывал передохнуть. У россиян был удален игрок, однако шведы нарушили правила в чужой зоне прямо на вбрасывании, в результате чего оно было перенесено в зону Рейдеборна, и игра продолжилась уже в формате четыре на четыре. А для того, чтобы решить эпизод, хватило двоих: Артем Швец-Роговой выдал блестящий пас, отсекая сразу двоих обороняющихся, а Ожиганов, за счет длины рук обвел шведского защитника, и катнул шайбу в ворота — 1:1.

Придавать значение товарищеским матчам не стоит, но присматриваться важно

Ничья — уже лучше, чем проигрыш, тем более у России их было немало в Швейцарии. Понятно, что сейчас ни у нас, ни у шведов составы не были близки к оптимальным, и, тем более, к сильнейшим. У Тре Крунур только шесть хоккеистов, уже отказавшихся сыграть на ЧМ — защитники Расмус Далин, Эрик Карлссон и Йон Клинберг, нападающие Микаэль Баклунд, Мика Зибанежад, и Оскар Линдблом, выглядят солиднее, чем любой из приехавших в Прагу. Тем не менее, у приехавших есть шанс зарекомендовать себя. И в первом периоде лучше всего это удалось Швец-Роговому, который, помимо отличной передачи, запомнился еще и опасным броском. По-видимому, есть шанс на то, что впервые в составе хоккейной сборной сыграет игрок с двойной фамилией. Их в последнее время появляется все больше: Солянкин-Пастернак, Бонч-Бруевич, Пангелов-Юлдашев, но до сборной никто еще не добирался. Да и в других игровых видах спорта, помимо ватерполиста «Синтеза» Алексея Рыжова-Аленичева никто на ум не приходит.

Голы Антона Бурдасова и Эмиля Галимова в начале второго периода обеспечили россиянам комфортное преимущество. Бурдасов воспользовался ошибкой защитника, не закрывшего зону, и вывалился один в ноль с Рейдеборном, а Галимов реализовал большинство, причем, в этом эпизоде, один из шведов остался без клюшки.

Вскоре пошла игра «без ворот», где активнее всех проявил себя Дмитрий Воронков. Валерий Брагин передвинул его с позиции 13 форварда в тройку к опытному Бурдасову и ровеснику Подколзину и молодой «барс» активничал, постоянно приковывая к себе внимание телекомментаторов «Матч ТВ». А как только он «ушел в тень», присев на скамейку запасных, на первый план вышел Илья Сафонов. Он едва не вступил в драку со шведами, один из которых теснил его сзади, другой пихал спереди, сбив шлем с головы. Боевитость — тоже шанс напомнить о себе Брагину.

Вскоре пошла игра «без ворот», где активнее всех проявил себя Дмитрий Воронков

А вот уфимец Михаил Науменков, увы, не может записать себе в актив второй период. Гол, который забили шведы «на троих», можно разложить по процентам: 50 — Виктору Леву, автору первой передачи из своей зоны от борта на клюшку Йонатану Берггрену (ему 30 процентов), выкатившемуся на ворота Александра Самонова. И 20 процентов автору гола Йесперу Фредену, переправлявшему шайбу в пустой угол ворот. Науменков смотрел на это со стороны, просто упав на лед, в надежде перехватить передачу. К счастью, вскоре у нас снова случилось большинство, и Бурдасов оформил дубль — 4:2.

Брагин всякого знает

Обозревая состав сборной России на турнире в Чехии, многие обращают внимание на большое представительство игроков питерского СКА. Хотя тут надо говорить о хорошем знании Брагиным приглашенных им хоккеистов, причем, знание это связано конкретно со СКА только в отношении двоих — автора гола Эмиля Галимова, и автора голевой передачи Швец-Рогового. Что касается остального большинства, то с ним Брагин работал еще в молодежной сборной страны. Начиная уже с ветерана Динара Хафизуллина, и заканчивая вчерашними выпускниками молодежки Кирсановым, Подколзиным, и Сафоновым, с которыми Брагин успел поработать, передавая сборную Игорю Ларионову. Только двое из нынешнего состава — Слепышев и Шалунов не были у Брагина в молодежке, поскольку тогда ею рулил Михаил Варнаков. И всего лишь четверо полевых игроков Алексей Марченко, Зернов, Окулов, Яковлев, с Брагиным ранее не работали с Валерием Николаевичем.

Хорошо знаком Брагину и Владислав Каменев, представляющий среднее поколение его подопечных, между Хафизуллиным и Подколзиным, ну, а мы завели речь о форварде СКА, благодаря красивейшей шайбе. Каменев проехал чуть ли не полплощадки, после чего с неудобной руки бросил так сильно и точно, что Рейдеборну оставалось констатировать: «Это не мой день».

Увы, и не день Самонова. Два раза наши форварды падали в зоне противника, шведы получали небольшое численное преимущество, и успевали им воспользоваться, а голкипер россиян не выручал — 5:4. Вот это да, шведы применили против Брагина его излюбленный сценарий с камбэком, причем, сценарий поединка развивался таким образом, что можно было бы вспомнить о буллитах, как это было во время последнего матча между этими сборными в Швеции 13 февраля. Но тогда на площадке была молодежка Ларионова в роли национальной команды, а их более старшие партнеры выдержали натиск, когда скандинавы заменили вратаря на шестого полевого. Более того, Каменев увеличил свой лицевой счет, поразив пустые ворота — 6:4.

Два раза наши форварды падали в зоне противника, шведы получали небольшое численное преимущество, и успевали им воспользоваться, а голкипер россиян не выручал — 5:4

Казахстан уже готов, Беларусь в процессе

Тем временем, главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис объявил состав сборной, основанной, и это понятно, на игроках «Барыса». Возможно, самый возрастной участник ЧМ-2021 Хенрик Карлссон, 38-летний голкипер из Швеции, его соотечественник Виктор Сведберг, канадцы Даррен Диц и Кертис Волк, россияне Акользин, Петухов, Шалапов, Шевченко, Казахстан активно рекрутирует игроков в свою сборную. Не исключено, что в будущем подкатят и к нашему оборонцу Виктору Антипину, бывшему в числе кандидатов, но отцепленному перед турниром в Чехии. Родился в Усть-Каменогорске, в семье экс-хоккеиста сборной Казахстана, последний турнир в сборной России состоялся четыре года назад, а самому Антипину уже 29. Тем более, что с другими легионерами в Казахстане, судя по всему, готовы расстаться, в частности, их не устраивает отношение Найджела Доуса. Канадец находится сейчас на отдыхе, хотя его казахстанский паспорт мотивировал поехать в Чехию.

Беларусь, с которой россиянам предстоит сыграть на ЧМ в последний день группового турнира, наоборот, сумела собрать все легионерскую рать: канадцев Тейлора, Бэйлена, Паре, Платта, американца Принса. Немца по национальности Кристиана Хенкеля из «Ак Барса», экс-россиян Кодолу и Нестерова, воспитанного в школе Нижнекамска. Воспитанников «Нефтехимика» в сборной Беларуси традиционно любят (Угаров), ценят (Горячевских), привечают (Герман Нестеров, который признан лучшим игроком Экстралиги в Беларуси). Под вопросом Кирилл Готовец, сетующий на травму, но его готовы заменить местным открытием недавнего ЮЧМ Дмитрием Кузьминым.

Наконец, если уж зашел разговор о российских воспитанниках, то такой готовится в сборной Словакии, и это 23-летний Даниил Фоминых, уроженец Уфы, с подросткового возраста играющий в «Нитре». В первой же игре за Словакию он дважды забил, отдал голевую, на этой неделе его гол принес победу над Германией — 2:1. «Башкиры» плохих хоккеистов не готовят…