Мэрия Казани перенесла «деловые понедельники» за закрытые двери

Сингапурский тренинг для учителей, нелюбовь к немецкому и проблемы трудоустройства украинских беженцев в казанской школе

Мэрию города радует закрепляемость кадров в казанских школах: сейчас 13% учителей — молодые специалисты. Вакансии практически отсутствуют, не осталось мест даже для беженцев из Украины, сообщает исполком. Про то, как казанские школьники будут сдавать ЕГЭ и сколько мест в детсадах нужно Казани, выяснила побывавшая на первом в новом формате «деловом понедельнике» в мэрии столицы РТ корреспондент «Реального времени».

Мэрия закрыла аппаратные совещания… пока на время ремонта

Новые стандарты в прохождении государственной итоговой аттестации (так называемого ЕГЭ) затронули 40 тыс. казанских школьников. Об этом рассказал на еженедельном «деловом понедельнике» начальник управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин. Говоря о нововведениях этого года, он имел в виду введение итогового сочинения (изложения), которое является допуском к сдаче итоговой государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования; разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни; введение устной части «Говорение» по иностранным языкам; доведение до 100 процентов онлайн-наблюдения в аудиториях.

Стоит отметить, что сегодняшнее совещание в мэрии оказалось весьма необычным: не было привычных докладов муниципальных чиновников, которые журналисты слушали вместе с мэром города и другими руководителями. Теперь же к журналистам по одному выходили начальники отделов, кратко докладывая на выбранную ими тему, а затем отвечая на вопросы. Таким образом, стать свидетелями некой имитации аппаратного совещания — диалога мэра со своими подчиненными — представители СМИ уже не могут. Пресс-секретарь мэрии Сергей Лобов объяснил это ремонтом зала, в котором проходили «деловые понедельники», который продлится около полутора месяцев. «Некоторое время будет идти техремонт, и «деловых понедельников» в том формате, в котором мы привыкли, не будет. Возможно, наши аппаратные совещания будут проходить не в этом здании, а в другом. И мы будем просто какое-то время давать вам готовую картинку», — пояснил он. Видимо, другого подходящего зала для «деловых понедельников» в мэрии не нашлось.

Казанские «деловые понедельники» открытыми для СМИ были не всегда — временами на них ходили только корреспонденты портала мэрии или журналисты одного-двух СМИ



Напомним, что «деловые понедельники» проходят в мэрии Казани более 10 лет. На них поднимаются наиболее значимые темы для города в зависимости от сезона, а также экономической и социальной обстановки. Как правило, на ДП можно было услышать позицию мэра относительно каких-либо злободневных тем, которые поднимались в городе, будь то, например, увеличение турпотока в Казани или беспорядки на улице Баумана, которые устроили болельщики Спартака. Нередко на них можно было стать свидетелем и «публичных порок» Ильсура Метшина своих же подчиненных. Так, в 2010 году он отчитал руководство «Казэнерго» за листовки с угрозами отключения горячей воды, которые предприятие расклеило, чтобы повысить собираемость платежей. Часто доставалось и комитету по благоустройству за качество уборки города. В 2013 году мэр отчитал ПСО, «Камдорстрой» и МУП «Водоканал» за приостановление работ в выходные дни, что вызвало пробки и перекрытия дорог. К слову, перед Универсиадой последнему доставалось еще и за периодические подтопления города после дождя и за неисправные ливневки, а строительным компаниям — за то, что сбрасывают в эти ливневки мусор. При этом критика от Метшина в адрес своих собственных чиновников звучит гораздо реже.

Казанские «деловые понедельники» открытыми для СМИ были не всегда — временами на них ходили только корреспонденты портала мэрии или журналисты одного-двух СМИ. Так или иначе, всегда ДП освещают лишь «избранные» издания. Вернут ли избранным представителям массмедиа доступ к планеркам мэра, мы узнаем, наверное, к середине лета.

Отметим, что ранее похожим образом поступили и в татарстанском кабмине, когда были закрыты субботние совещания с участием президента и представителей стройкомплекса РТ. Теперь журналистам приходится ограничиваться лишь скудной информацией пресс-релизов.

Ильсур Хадиуллин рассказал об особенностях отбора кадров на должность директоров школ в Татарстане

Сингапурцы натаскивают татарстанских учителей

Возвращаясь к теме ЕГЭ, Хадиуллин напомнил, что экзаменационный марафон закончится 26 июня. Почти половина сдающих, а именно 49,9%, выбрали обществознание в качестве экзамена по выбору, 27,5% — физику, 15,8% — биологию, 13,5% — химию, 12,6% — историю, 10,8% — английский язык, 9,4% — информатику и ИКТ, 6,6% — литературу, 1,5% — географию. Менее 1% выпускников выбрали немецкий, французский, татарский и испанский языки.

При подготовке к экзаменам большое внимание уделяется преподавательскому составу, отметил докладчик. Так, практически во всех школах города, а их в Казани сейчас 168, нет свободных вакансий для учителей. «Нас радует закрепляемость, потому что в школах почти нет вакансий. К нам приезжают из других регионов», — заявил он, пояснив, что свободных рабочих мест остаются единицы. При этом количество молодых учителей в этом году выросло на 13%. Около 5 тыс. учителей, директоров, методистов прошли курсы повышения квалификации, а также тренинги сингапурской компании Еducare. На базе 7 школ города созданы «Школы превосходства». Также особенностью системы образования в Татарстане он назвал процесс назначения директоров образовательных учреждений. «Впервые формируем резерв кадров и назначаем руководителей из нашего резерва», — рассказал он. Резерв формируется в три этапа: участники проходят трехступенчатый отбор, по результатам которого могут назначаться в качестве главы того или иного учреждения.

В таких условиях исполком просто не может трудоустроить на работу учителями мигрантов из Украины: из 6 заявившихся трудоустроены двое, а четверо ждут своей очереди. Как признал Хадиуллин, проблемой становится еще и то, что некоторые украинские учителя просто не дотягивают до местных требований. Сейчас они проходят переподготовку: с 2017 года в России вступает в силу профстандарт педагога, утвержденный министерством образования РФ, напомнил он.

Мест в казанских детсадах по-прежнему не хватает

Детсадовский дефицит

Другая проблема — недостаточный ремонт зданий образовательных учреждений. Так, всего лишь 65% детей (а в Казани насчитывается более 100 тыс. школьников — прим. ред.) учатся в отремонтированных или новых школах. Сейчас идет строительство школ на 1 375 мест, одна из них, на улице Бондаренко, будет сдана в этом году.



Опять была упомянута и тема нехватки мест в детских садах. Как рассказали на сегодняшнем брифинге в Казани, для детей от 1,5 до 3 лет не хватает 17 тысяч мест. Проблему власти города как бы пытаются решить путем создания частных детсадов в рамках государственно-частного партнерства: в 2015 году ожидается открытие 17 таких учреждений на 1,8 тыс. детей, в том числе и в возрасте до 3 лет.

Фото: Роман Хасаев, tatar-inform.ru, elitat.ru, m.moe-kursk.ru