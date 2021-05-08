Бизнес-аккаунт дня: челнинский ресторан узбекской кухни

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 61

Минувший год стал для заведений общественного питания одним из самых сложных. Одни не пережили коронакризиса и закрылись, другие решили воспользоваться перерывом по приему посетителей во время коронавирусных ограничений с пользой и провели обновление интерьера и карты меню. В их числе и один из ресторанов восточной кухни Набережных Челнов — «Фергана». Аккаунт заведения в соцсети «Инстаграм» ведется много лет, он стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с ведущими SMM-агентствами Поволжья.

Гастрономическая долина в центре автограда

У челнинской «Ферганы» довольно оригинальная традиция — примерно раз в три года в ресторане происходят кардинальные изменения. Чтобы заведение не наскучило, в нем меняют список блюд, включая в него новые яства не только узбекской, но и кухонь других народов. В этот же раз владельцы ресторана бизнесмены Андрей и Альфия Лоханины решили поменять не только меню, обогатив его европейской и даже гавайской кухнями, но также интерьер и фирменный стиль заведения: от стен до мебели и посуды — все стало легче, изящнее и современнее. Сейчас ресторан позиционирует себя как «гастрономическая долина в самом сердце города».

Ресторан довольно популярен среди жителей автограда: здесь празднуют дни рождения, свадьбы, никах. Для детей — специальное меню, а по выходным организуют семейную игровую зону.



Сегодня бизнес-аккаунт «Ферганы» рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по развитию и продвижению профиля в соцсети «Инстаграм» дает организатор съемок и фотограф Лиза Каштан.

Ленте — единый стиль

Плюсы профиля — понятные и красиво оформленные описание профиля и Highlights.

В Highlights есть вся необходимая информация о доставке, меню, мероприятиях.

Большинство фотографий в ленте качественные и передают атмосферу места.

Хорошие и понятные тексты.

Профиль хороший, но все же есть несколько наших рекомендаций, как можно его улучшить.

Единый стиль ленты. Сейчас визуал ленты очень пестрый, непонятна общая цветовая гамма, стиль. Можно взять за основу теплые оттенки коричневого и бежевого, синий, деревянные элементы и элементы мозаики из интерьера и стараться, чтобы фотографии публиковались в единой цветовой гамме.

В Stories и публикации — больше видео

Баланс фотографий с гостями, блюдами и интерьером. Важно передавать атмосферу ресторана при помощи фотографий людей, но лучше, чтобы они не преобладали над фотографиями блюд. Кстати, с едой можно давать не только фото, но и видео. В разделе «Меню» у вас красивые фотографии блюд, аппетитные и атмосферные.

Хочется, чтобы из подобных кадров и видео состояла вся лента. Рекомендуем также добавить фото и видео с напитками.

Также рекомендуем добавить в Stories и публикации больше видеопроцессов — часто видео лучше передают атмосферу, чем фотографии. Во вкладке «Доставка» пример такого ролика есть, имеет смысл больше снимать подобных видеонарезок с людьми, едой, напитками и публиковать в разных форматах. Такие видео можно снимать даже на телефон.



Удачи!