Бизнес-аккаунт дня: казанский ресторан неогреческой кухни

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 58

Нынешней зимой в галерею ресторанов столицы Татарстана вошло заведение под названием «Мама Фета», в основе которого — неогреческая гастрономия. Бренд-шефом ресторана является известный казанским гурманам повар Булат Камаев. У ресторана, как водится, оформлен аккаунт в сети «Инстаграм», ставший участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с ведущими SММ-агентствами Поволжья.

Греческая кухня в авторском прочтении

Место, где расположился ресторан «Мама Фета», аутентичное — построенное во времена царской России, оно было частью хлебного базара Казани. Сегодня здание относится к культурному наследию столицы, поэтому дизайнеры, работавшие над проектом ресторана, постарались сохранить аутентичность старых помещений. Что касается меню, то упор, безусловно, как и подобает греческой кухне, сделан на дары моря — рыбные деликатесы, осьминоги, кальмары и прочее, подающееся с уникальными по вкусовым качествам соусами.

Как рассказывает сооснователь ресторана Роман Бутузов, заведение работает в тесной связке с греческой общиной Казани. И все же здесь не классическая греческая кухня, а авторское видение традиционных блюд — отсюда приставка «нео».

Аналитический разбор бизнес-аккаунта ресторана неогреческой кухни провела креативный директор SММ-агентства Social Lift (г. Ульяновск) Анна Галушко. На ее счету семь опубликованных кейсов на площадке Ruward, каждый из которых получил номинацию «Digital Кейс Дня».



Профилю — фирменный хэштег

Название аккаунта. Четкое, запоминающееся и соответствует названию самого ресторана. Разумеется, мы всегда рекомендуем не использовать лишних символов в названии, но в вашем случае это оправдано.

Имя аккаунта. Несмотря на использование греческих букв в названии страницы, аккаунт отлично индексируется в поиске и занимает верхние позиции при частичном и полном введении запроса.









































Соотношение количества подписок и подписчиков: подписки должны составлять не более 20% от числа подписчиков. В вашем аккаунте этот баланс соблюден.



БИО. Информация структурирована и написана четко, присутствует акцент на амбассадорах, сделан хороший акцент на времени работы. Не стоит тратить драгоценные символы на указание некликабельного номера телефона. Лучше это оставить в разделе с кнопками. Если у вас есть фирменный хэштег, по которому можно найти ваши работы или отзывы клиентов, то обязательно привяжите его к профилю.

Ссылка в описании. На данный момент вы ведете аудиторию на страницу на Facebook. А зачем? На ней размещена некорректная информация о времени работы (анализ аккаунта проводился в 11.39, сейчас у вас статус «закрыто», при этом идет анонс старта работ с 9 утра). На странице минимальное количество последователей и реакций. Все это приводит к значительным имиджевым потерям на пустом месте.

Что делать? Даже если у вас нет сайта, то можно посмотреть в сторону сервисов, позволяющих сделать мини-лендинг бесплатно или за символическую плату.

Таплинк, как и аналогичные сервисы, позволяют создать не просто мультиссылку, а полноценную витрину — карточку вашего ресторана. Добавьте самые популярные блюда из изображений в «карусель», разместите баннеры проходящих акций, можно даже создать полноценное меню с демонстрацией фотографий и состава блюд, работать с отзывами аудитории и многое другое. Подумайте над тем, что мотивирует клиента прийти именно в ваш ресторан, и отразите это в таплинк.







Раздел «отметки». Этот раздел доступен всем пользователям, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, а также построить план по увеличению количества отметок и рекомендаций от реальных гостей ресторана.

Концептуальный подход к оформлению

Архивы сторис. Виден и приятен концептуальный подход к оформлению страницы! Все обложки оформлены в едином стиле и отлично сочетаются с идеей и общим видом страницы. Еще один плюс — использование видео при формировании сторис. Это, безусловно, передает атмосферу заведения. При этом не забывайте следить за актуальностью сторис, размещенных в архиве.

Еще одно упущение: архив «меню» заполнен, но текст на изображениях достаточно мелкий. Напоминаем, что подписчик не может его самостоятельно приблизить. Также стоит разделить блоки меню по категориям. Раз вы анонсируете отдельно время проведения завтраков, то логично посвятить один из архивов исключительно ему, добавив вкусные фотографии блюд.

IGTV. К сожалению, этот важный для продаж раздел используется только для хранения видео с подведением итогов розыгрышей. Рекомендуем как можно скорее построить план по работе в этом направлении. Посмотрите, как много интересного делают ваши конкуренты и коллеги по отрасли.



Новый раздел в Instagram «путеводители, или гайды».Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Соцсети и продвижение в них очень быстро меняется. Именно поэтому важно отслеживать и реализовывать на своей странице все новые и полезные для бизнеса фишки. Сохраняем публикации в гайды (путеводители) для систематизации контента и выделения важных для аудитории рубрик.

Внимание — на обратную связь

Контент. Для вас мы провели углубленный анализ контента и вовлеченности аудитории в жизнь страницы.

Легкая, визуально привлекательная лента, приятная подача текста — все это является результатом хорошей работы над страницей. Не забывайте следить за отметкой локации, не стоит писать номер телефона в конце публикаций — гостю будет достаточно сложно им воспользоваться. Лучше напомните, что всю необходимую информацию можно найти в описании вашего профиля. Так как у вас есть явно выделенные рубрики, то помогайте людям их искать по хэштегам вашего ресторана.

Наиболее популярным форматом публикаций является «карусель», при этом количество видеоконтента достаточно маленькое. Советуем пересмотреть редакционный план в сторону увеличения разнообразия публикаций. Публикацией, набравшей наибольшее количество реакций аудитории, стал конкурс, что вполне закономерно.

Обратите внимание на работу с обратной связью. На данный момент часть вопросов и мнений пользователей перекрываются лишь ответными смайлами.

Конкурс. Конкурсы являются хорошим инструментом для привлечения подписчиков и поднятия вовлеченности. Ресторан проводит партнерские конкурсы, и на графиках заметно их положительное влияние на статистику страницы. Совет: используйте более целевые для вашего бизнеса активности и не забывайте добавлять рекламный блок в описание.

Конкурсы — это не только дешевый способ быстро привлечь новую аудиторию: вы можете сделать гостей участниками вашего профиля, проводить исследования аудитории и в нативном формате знакомить аудиторию с ассортиментом и идеологией бизнеса. Кроме того, благодаря проведению грамотных активаций вы можете приучить гостей писать отзывы и делиться фотографиями из вашего красивого заведения.

Плюсы:

проводился партнерский конкурс;

подробно описаны условия;

прописано, что профиль должен быть открыт;

на визуале присутствуют призы;

итоги конкурса выложены в IGTV.

Минусы:

очень много информационного шума — аудитория может просто не понять, что это новый конкурс, а не подведение итогов уже прошедшего, не сразу понятен приз;

конкурсный визуал не содержит айдентики бренда и сильно выделяется из общей ленты;

нет ограничений по географии участия в конкурсе и способах вручения призов, нет условий про то, что профиль должен быть открыт;

идейная привязка строится только на необходимости прислать эмоджи греческого флага. Конкурс несет выгоду странице, но не бренду;

комментариев достаточно, но уникальных участников мало. Для увеличения количества участников можно было запустить платное продвижение.