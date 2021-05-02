Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин люстр и светильников

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 55

Постмодерн, хай-тек, модерн, ретро... Все эти стили дизайна интерьера можно напрямую отнести и к светильникам. Люстры, бра, торшеры, настольные лампы — каждый из этих элементов освещения может стать акцентным элементом в дизайнерском оформлении интерьера. Полтора года назад на казанском рынке появилась компания, которая предлагает своим клиентам люстры и прочие световые элементы декора в самых разных стилевых направлениях. Чтобы знакомить потребителей с новинками, магазин открыл бизнес-профиль в сети «Инстаграм». Этот аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется в содружестве с ведущими SMM-агентствами Поволжья.

Несущие свет

Современное разнообразие люстр, бра, всевозможных точечных светильников, оригинальных настольных и напольных ламп огромно. Глаза разбегаются, и выбрать то, что идеально впишется в дизайн, — непросто. И здесь на помощь клиенту приходят дизайнеры компании kzn.art.light, которые помогут подобрать нужный осветительный элемент из более чем ста осветительных элементов, представленных в магазине. Все светильники и люстры в Казань доставляются с официальных фабрик из Китая.

Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта магазина люстр из Казани выполнила команда Регины Фасхеевой из SMM-агентства Fragency, а советы по ведению бизнес-блога дает SMM-менеджер Максим Егоров.

Больше информации для клиентов

Описание профиля. Первое, что бросается в глаза, когда пользователь заходит в аккаунт, — это описание. Хотим дать несколько советов:

во-первых, лучше не писать все заглавными буквами, они выглядят «кричащими»;

во-вторых, не стоит писать «низкие цены» — эта информация ни о чем не говорит, лучше писать сами цены в постах и сториз;

в-третьих, стоит добавить конкретику о компании: кто этим занимается, где вы находитесь и т.д.

Закрепленные Stories. Далее мы видим раздел Highlights, где содержание сториз сложно определить по названию. Например, под именем Modern, видимо, показан шоурум. Возможно, стоит так его и назвать. Мы бы советовали взглянуть на подписи глазами нового подписчика — насколько ему будет легко сориентироваться. Есть хорошая рубрика LIVE, но от некоторых видео кружится голова и рябит в глазах. Мы бы советовали давать чаще такие «настоящие» видео и фото, просто с более спокойным монтажом. Стоит, кстати, добавить их в ленту.

Основной контент. Лента выполнена в едином стиле, выглядит красиво. Однако сам контент довольно однообразный. Решение показать одну люстру в разных интерьерах с помощью карусели нам нравится. Идеально, если такие фотографии будут сделаны вами самостоятельно. На некоторых фото откуда-то появляются надписи на китайском, которые здесь смотрятся абсолютно не к месту.

Что стоит поправить? Описания под фото часто скудные, к сожалению, там нет информации, которая актуальна для клиента. Посмотрим, например, на описание:

«Хотим представить бра в стиле хай-тек.

— Все наши светильники высокого качества с использованием аутентичных материалов.

— Рекомендуемое помещение: гостиная, спальня, кабинет, кухня, холл, прихожая, столовая.

— Гарантия 12 месяцев».

Максимум, что узнает потенциальный покупатель — это стиль светильника (хай-тек) и срок гарантии. А его больше интересуют цена, габариты, технические характеристики и так далее.

Искусственный аккаунт вызывает меньше доверия

Мы советуем отказаться от оценочных суждений в пользу перечисления фактов. Читатель сам сделает вывод, если написать о товаре детально. Вместо фразы «высокое качество» лучше рассказать о сборке и производителях, а вместо загадочной фразы «аутентичные материалы» лучше перечислить эти материалы. Предлагая пользователю только ваши оценки, вы рискуете произвести впечатление продавца, который пускает пыль в глаза и которому нечего больше сказать о товаре. А вот подробное описание вызывает больше доверия. Раньше в аккаунте были попытки делать полезный контент, однако чаще всего это были скопированные статьи из интернета и случайные картинки. В целом мы больше поддерживаем нынешний вариант ведения без длинных текстов. Если вернетесь к этой рубрике, советуем использовать собственную экспертизу, рассказывать о вашем опыте и решении вопросов заказчиков, подкреплять своими фото. Как писали выше, советуем проводить самостоятельно съемки светильников и люстр. Слишком искусственный, пусть и красивый аккаунт, вызывает меньше доверия. Часто пользователя отпугивает, что его настойчиво принуждают к беседе в Direct. Об этом пишется в каждом посте, в каждой сториз. Мы рекомендуем отвечать на все часто задаваемые вопросы сразу в постах и сториз. И самое главное, писать цены на товары.

Удачи!