«Мы немного в легком шоке»: отели Казани ждут наплыва гостей в майские дни

Казанские отели забронированы на начало и конец внезапно удлинившихся майских праздников на 80—100%. Заполнится ли середина, которая стала нерабочей только 23 апреля?

Престижные казанские гостиницы уровня четырех и пяти звезд были загружены почти на 100% еще до того, как Путин объявил рекордно долгие майские выходные. «Нет свободных номеров до 10 мая», — отвечали в сетевых отелях «Рамада», «Хилтон», «Ибис», где стоимость двухместного номера варьировалась от шести до 20 тысяч в сутки. Полностью оказался забронирован и отель «Татарстан», выделяющийся на их фоне демократичными ценами в 2 500—3 200 рублей. Впрочем, в остальных отелях Казани средняя загрузка на 4 и 7 мая составляет 50%, заявила глава Ассоциации отельеров Казани Гульнара Сафина. Делать ставку на частный сектор поздно — владельцы пригородных домов и апартаментов уже подняли цены минимум в 1,5 раза, а предложений осталось мало, причем преимущественно на окраинах.

Люди уже определились с планами

Объявление президентом страны нерабочими днями с 1 по 10 мая туроператоры восприняли как прямой сигнал продавать дополнительные туры в регионы страны. Тем более, что эти дни укладываются в период действия туристического кешбека, который заканчивается 15 июня.

20% субсидий в виде кешбэка будут начислены за туристические услуги, оплаченные в период с 18 марта 2021 (с 00.01 по мск времени) по 15 июня 2021 (до 23.59 по мск), напомнил вчера «Ростуризм». Правда, особого роста спроса на внутренние туры сами туроператоры не ожидают.

По их мнению, большинство россиян уже определилось с планами отдыха на майские даты, тем более, что в реальности количество туристов, которые бронируют отдых на это время, не так уж и велико, передает ТАСС.

«Те, кто хотели провести праздники за пределами своего региона, уже забронировали тур. До первых «длинных» выходных осталось чуть больше недели. Люди уже определились с планами. Да и к тому же мест в отелях по доступным ценам уже не осталось», приводится мнение гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашина.

Сможет ли Казань принять новую волну туристов?



Лучше проверять, а не верить «Букингу»

Популярный у туристов интернет-ресурс booking.com, при помощи которого ведется поиск и бронирование номеров, показывает 442 варианта размещения в отелях и апартаментах Казани с 3 по 5 мая (взято произвольно).

Как и следовало ожидать, меньше всего вариантов в бюджетном сегменте. Как указано в одной из ротаций, в 26 отелях с рейтингом три звезды свободных мест на эти даты нет. Разброс цен огромен — от 5 200 рублей за двухместный номер в сутки в гостинице «Татарстан» в центре Казани до 50 тысяч рублей в «Шаляпин Палас отель». Если включить в ротацию более широкий период от 30 апреля до 10 мая, то поисковик выдает 112 предложений о размещении.

Впрочем, эти данные нельзя считать репрезентативными и абсолютно точными, потому что постоянно обновляются. Ведь Казань обладает достаточно большим номерным фондом: здесь 221 отель с разным уровнем звездности. И далеко не все они заключают соглашение о взаимодействии с «Букингом», предпочитая продавать места самостоятельно или при помощи других операторов. Впрочем, и другие операторы, и сами отели тоже не особенно обнадеживают.

Нет свободных мест, ценообразование динамическое

При непосредственном общении с каждым конкретным отелем обнаруживается, что свободных мест во многих сетевых отелях города не осталось.

«Нет свободных номеров до 10 мая», — сообщили «Реальному времени» в пятизвездочных отелях «Рамада» и «Хилтон», а также в трехзвездочном отеле «Ибис».



Они сосредоточены в самом центре Казани. Стоимость размещения в них выше, чем в среднем в отелях города. Специалисты службы бронирования называют стоимость двухместного номера от шести до 20 тысяч в сутки.

Но даже высокий ценник не мешает туристам скупать места, как горячие пирожки. В поисковике свободных предложений не находится.

«Если информации нет в booking.com, значит мест нет», — сообщили «Реальному времени» в DoubleTree by Hilton Hotel Kazan City Center.



Правда, на «бывшие нерабочие» дни 4 и 7 мая еще вчера можно было выбрать единичные номер, но они очень недешевые.

«У нас динамическое ценообразование — зависит от загрузки отеля», — пояснили в службе бронирования отеля «Рамада».



Здесь свободные места есть только после 10 мая. Остановиться на пять дней — с 10 по 15 мая обойдется в 45 тысяч на двоих.

Игроки гостиничного рынка Казани объяснили «Реальному времени», что сетевые отели проводят собственную ценовую политику, которая расходится с общей по рынку.

— Сетевики работают по согласованию с головным офисом. Но в Казани гораздо больше самостоятельных отелей, чьи цены гораздо более доступны массовым туристам, — пояснил один из игроков, пожелавший остаться неназванным.

— 20 тысяч за ночь в «Хилтоне»? Наверное, это единственное, что осталось в отеле после бронирования, — прокомментировала глава Ассоциации отельеров Казани Гульнара Сафина. — Если на сайте booking можно увидеть предложения за 20 тысяч рублей, это не означает, что таковы стандартные цены, — возражает она. По ее словам, казанские отели не поднимали массово цены на проживание.

— В начале апреля номер в «Гранд отеле» стоил 3 900, в Park inn 4 200, в Сулейман-палас и Релите — в этих же пределах, — перечислила Гульнара Сафина. — Но если сравнивать наши цены с Крымом и Краснодарским краем, где стандартный номер в пятизвездочном отеле может стоить и 85 тысяч рублей, то это просто сущие копейки.



С понедельника начнется

Отельеры Казани, конечно же рассчитывают, что продление майских праздников приведет к росту загрузки:

— Сейчас продажи идут двумя блоками: с 1 по 3 мая и с 9 по 10 мая. Поэтому в нерабочие дни достигнут 100% уровня продаж в первом блоке, и 80% — во втором блоке. Межпраздничные дни — с 4 по 7 мая — проседали. Они до сегодняшнего дня считались рабочими, поэтому средняя загрузка на эти дни была около 50%.

С понедельника гостиницы будут готовы к новому наплыву гостей. Сафина рассказывает:

— Не все еще знают об этом факте — ведь сегодня пятница и 15 часов вечера. Непросто семье так быстро сориентироваться и принять решение, где отдохнуть. Но думаю, что в понедельник начнется. Мы все немного в шоке, — признается она, напоминая, что до сих пор отели не могут забыть майский локдаун 2020 года. — Ведь сидеть взаперти 11 дней подряд люди, понятно, не будут. Есть вероятность, что продажи увеличатся на эти нерабочие дни. Но время покажет.

Будут ли отели пересматривать цены, мы еще увидим.

Теоретически у туристов есть альтернатива в частном секторе, но и здесь мало предложений.

По словам главы гильдии риэлторов РТ Андрея Савельева, владельцы пригородных домов и апартаментов уже подняли цены в 1,5 раз, и предложений осталось мало.

— Сдают дома и за 2,5 тысячи в сутки, и коттеджи за 50 млн в месяц, — рассказал он.



Еще один популярный сервис бронирования — airbnb.com дает сильный разброс цен на аренду частных квартир. Здесь еще можно найти кровать в хостеле до 1 000 рублей, а среднестатистическая квартира в период с 1 по 3 мая обойдется примерно от 3 650 рублей за ночь (эта минимальная цена была найдена нами в Авиастроительном районе) Более популярны цены в районе 10—12 тысяч рублей — на квартиры относительно близкие к центру.

В Госкомитете РТ по туризму воздерживаются от комментариев.

Оставят ли туристы «казанскую бронь»

Не грозит ли Казани отмена бронирований мест в казанских отелях, ведь продление майских праздников теперь дает возможность продлить отдых и улететь на юг?

— Не ожидаем, потому что южные отели заполнены, а туристов сможет принять только частный сектор Крыма и Краснодарского края, — ответила Гульнара Сафина. По ее словам, южные регионы никогда особо и не влияли на туристический поток в Казани: «они обычно в декабре «бронят» весь май и не меняют планов».

Сафина резонно замечает: те, кто хотел получить пляжный отдых, бронировали Турцию или Краснодар с Крымом, и менять приоритеты в пользу экскурсионных поездок в Казань не станут.

С ней согласен глава Ассоциации хостелов Казани Илья Цыкунов. По его словам, в Казань на майские праздники приезжает начитанный и интересующийся историей и краеведением турист. По его словам, стоимость размещения в хостелах — до 3,5 тысячи за сутки, но они не входят в программу туристического кешбека.

Особого всплеска он не ожидает. По его мнению, посетителей, конечно, будет больше, чем во время пандемии, но не выше, чем во время крупных международных соревнований, когда приезжало до 200 тысяч туристов.



Сайт РЖД рухнул на два часа

И все-таки Казань вошла в список популярных направлений, откуда получают кешбек. По данным Ростуризма, с момента запуска кэшбека в августе 2020 года туристам вернулось почти 4 млрд рублей.

Помимо традиционных южных направлений, в число популярных вошли Санкт-Петербург, Алтай, Татарстан, Пермский край, Калининградская и Тюменская области.

Интересно, что сразу после объявления нерабочими днями с 1 по 10 мая, неожиданно рухнул сайт РЖД. В течение двух часов нельзя было приобрести билеты. Сайт заработал ближе к 18 часам. Стоимость проезда из Москвы и Санкт-Петербурга до Казани пока не изменилась.



А что касается авиасообщения, то, как сообщили в Госкомитете РТ по туризму, для полетов в праздники есть 12 субсидированных рейсов в 12 регионов России авиакомпании ЮВТ АЭРО. Входят в этот пул и рейсы в Казань.