Бизнес-аккаунт дня: подарочные боксы с эко-продукцией от Алины Кузьминой из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 47

Фото: Алина Кузьмина

Мастерскую натуральных подарков жительница Казани Алина Кузьмина основала совсем недавно — в августе прошлого года. Продавать подарочные боксы с эко-продукцией она решила с помощью бизнес-аккаунта в «Инстаграм». Сегодня на блог «Счастье внутри» подписаны 420 пользователей. Как сделать профиль более популярным, привлечь больше фолловеров, а значит потенциальных клиентов — советы по продвижению в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

Эко-товары с пользой для здоровья

Рождение сына четыре года назад принесло молодой маме Алине Кузьминой не только большую радость, но и некоторые изменения в здоровье — началась аллергия на отдельные виды продуктов, косметику, бытовую химию. Как рассказывает девушка, она начала изучать, а потом и применять новые бренды, в основе продукции которых лежат в основном натуральные компоненты.

Своими полезными находками Алина стала делиться с родными и друзьями, а потом возникла идея предлагать боксы с натуральной продукцией, не наносящей вреда здоровью, пользователям в сети «Инстаграм». Многие думают, рассказывает начинающий предприниматель, что натуральная продукция очень дорогая — на самом деле можно найти эко-товары на любой бюджет и для любого возраста: «Мне искренне хочется, чтобы как можно больше людей узнали об этих замечательных продуктах и ощутили на себе их пользу».

Советы самой Алине Кузьминой по ведению ее бизнес-аккаунта сегодня дает контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.

Высокая конкуренция требует грамотно оформленного аккаунта

Подарочные боксы не теряют актуальности, особенно во время праздников. Но конкуренция в этой нише высокая, поэтому нужен грамотно оформленный аккаунт.

Вид профиля: шапка профиля — всё, что ниже описания профиля. Она должна рассказать о том, чем вы занимаетесь. Шапка неплохая, хорошо, что есть таплинк, правда непонятно, что такое «полезный» подарок. Речь идет о правильном питании, экологичности или функционале? И неясно, что значит «счастье живёт здесь».

Аватар — я бы порекомендовала убрать надпись и оставить только графический подарок, чтобы картинка не выглядела перегруженной.

Хайлайтс — здорово, что есть актуальное с отзывами и необходимой информацией. Можно добавить хайлайтс «QA», чтобы отвечать на интересующие и актуальные вопросы аудитории, и «Прайс» — сейчас цены указаны не везде.

Рекомендации по оформлению историй: используйте картинки, которые подходят под размер историй, и постарайтесь прийти к единой стилистике. Используйте 2-3 шрифта одинакового размера, подложку 1-2 цветов и не пишите капслоком.

Больше продающего и информационного контента

Лента публикаций. Важная составляющая интернет-магазина — красивая картинка, поэтому нужно уделить внимание качественным фото. Мне понравилось, что лента светлая, в приятных оттенках. Но она не упорядочена в дизайне и шрифтах. Тот же принцип, что в историях — используйте 2-3 шрифта, постарайтесь прийти к единому стилю и сделайте его читаемым и контрастным. Голубой шрифт на голубой картинке читается плохо.

Нужны ли надписи на каждой картинке? Думаю, нет — слишком много букв. И старайтесь не брать стоковые фотографии — с ними лента выглядит безжизненной. Лучше добавляйте больше фотографий наборов, счастливых людей с ними в руках или проведите распаковку коробки, чтобы показать содержимое.

Делайте кадры при естественном свете, можно на подоконнике или светлой бумаге. Фотографии на полу выглядят не очень презентабельно. Посмотрите, как это делают конкуренты и подглядите у них какие-то идеи.

Посты и копирайтинг. Контент должен быть нескольких видов: продающий, информационный, полезный и немного развлекательного. Здорово, что у вас есть отдельная рубрика с рассказами о себе, небольших преградах и жизни. В профиле очень много полезного контента, но мало информационного и продающего. Пишите о том, что находится в коробке, какие боксы выбирают чаще, и почему, как вы подбираете подарки, почему выгоднее взять подарок у вас, а не ходить по магазинам и выбирать всё самостоятельно.

Рекомендации по копирайтингу:

Используйте заголовки. Не ставьте много знаков препинания там, где не нужно, и следите за правильностью их постановки. Три восклицательных — многовато на одно предложение. Используйте тире в постах, а не дефис. Это дефис «-», а это тире «—». Соблюдайте баланс эмодзи — не стоит ставить их после каждого предложения или перед ним. Если перечисляете в тексте пункты и хотите их обозначить, используйте одинаковые нейтральные эмодзи

Избавляйтесь от лишних слов в посте и банальной, ненужной информации. Проверить текст на их наличие можно на glvrd.ru или text.ru. Соблюдайте логику повествования, один абзац — одна мысль. Общайтесь с аудиторией, задавайте ей вопросы, спрашивайте, что они бы хотели видеть в подарочных коробках.

Продвижение:



Используйте геолокацию в постах.

Используйте подходящие хештеги: #подарочныенаборыказань или #боксыказань.

Настраивайте промо на продающие или полезные посты, сделать это можно прямо из Instagram.

Используйте таргетированную рекламу, её азы есть в самом Facebook.

Также можно провести розыгрыш подарочного бокса среди жителей Казани или поработать с небольшими блогерами. Всё получится, удачи!