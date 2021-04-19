Квартальнов, менеджерские промахи и склоки с бывшими сотрудницами: проблемы «Ак Барса» в Кубке Гагарина

Три главных фактора, помешавших казанскому клубу сыграть за главный трофей — Кубок Гагарина

На этой неделе в руководстве казанского «Ак Барса» должны принять окончательное решение по тренерскому штабу и списку игроков, с которыми команда продолжит работу в следующем сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» тем временем предлагает свой список факторов, помешавших казанцам выступить успешнее в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Почему Квартальнов уже исчерпал свой лимит шансов с топ-командами КХЛ, Рафик Якубов снова не угадал с легионерами и Любимовым, а клубное телевидение само создает себе проблемы — подробнее в нашем материале.

У Квартальнова было минимум пять сезонов, чтобы доказать, что он тренер для больших побед

Ничего принципиально нового не скажем. О хронических провалах наставника «Ак Барса» в решающих стадиях плей-офф у руля любой команды и непригодности для задачи брать трофеи мы писали перед стартом плей-офф, да и по ходу регулярного чемпионата тоже упоминали его «старые заслуги».

Квартальнов проигрывал седьмые в сериях плей-офф игры четырежды. И у руля скромной «Сибири», и будучи наставником богатых и серьезно укомплектованных ЦСКА и «Ак Барса».

В нынешнем же сезоне у рулевого «Ак Барса» была возможность взять хотя бы один из трех трофеев: Кубок Континента (который казанцы вновь упустили в последней игре в очном противостоянии с ЦСКА, повторив прошлогодний неуспех), промежуточную чашку Восточной конференции и, конечно же, Кубок Гагарина.

Плохой ли Квартальнов специалист? Нет. Он хорош во многих аспектах, и его заслуженно хвалят эксперты из «центра» за то, что планомерно работает с молодежью. За «монстра» Дмитрия Воронкова, за звено Воронков — Галимов — Сафонов, которое пыталось спасти седьмой матч настолько, насколько это в их силах. За агрессивный хоккей.

Команда играет одинаково как с «Салаватом», уповающем на одно звено и остальных, и также действует с командой Боба Хартли

Дмитрий Вячеславович хорош и в «медийке». Он готов помогать медиаслужбе «Ак Барса» продвигать бренд клуба и делать его действительно интересным за пределами льда. Кажется, его перл «шиндр-мындр» обсуждали еще недели две, и едва ли не из каждого утюга. Это говорит и о том, что в команде игроки тоже могут быть чуточку расслабленнее, чем это было при предыдущем тренерском штабе. Если уж сам главный позволяет себе немного «подурачиться», то почему бы не пошутить и игрокам на тренировках? Но…

Возвращаемся к уже заученной песне. Хоккей Дмитрия Квартальнова слишком прямолинеен, он не меняется в зависимости от соперника — команда играет одинаково как с «Салаватом», уповающем на одно звено и остальных, и также действует с командой Боба Хартли, которая играет в том же ключе и имеет мастеров-исполнителей в каждом из первых трех звеньев.

Сегодня идут споры о том, меняется ли Квартальнов с годами и растет ли над собой из сезона в сезон? В ответ можно задать резонный вопрос: кто из отечественных специалистов получал столько шансов в топ-клубах, как Дмитрий Квартальнов, чтобы наконец взять заветную чашку?

Отставим в сторону новосибирский и череповецкий периоды карьеры специалиста. У него было два сезона с суперзвездным составом ЦСКА, два сезона с ярославским «Локомотивом», полтора сезона с «Ак Барсом» (прошлый пандемийный остался недоигранным). Может, пора подумать над тем, чтобы дать ему вновь заявить о себе с командами попроще?

Рафик Якубов еще до окончания финальной серии заявил, что готов предложить новый контракт Дмитрию Квартальнову

Менеджерские промахи: Якубов собрал непригодных легионеров и слишком полагался на желания Квартальнова

Собственно, из первого пункта вытекает второй. Генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов еще до окончания финальной серии заявил, что готов предложить новый контракт Дмитрию Квартальнову, расписавшись в нежелании действовать решительно — искать новый тренерский штаб и, конечно же, искать хоккеистов, которых потребует другой специалист. Зачем? Сейчас есть зона комфорта — под рукой специалист, который вроде и не провалился с треском, но точно знаешь, что от него ожидать. Хоккеисты подобраны под него — осталось только поработать над продлением контрактов.

Так мы и получаем ситуацию, схожую с уфимской. Главный тренер команды еще ничего в плей-офф не совершил, а документ лежит на столе — распишись и работай дальше.

Очевиден и тот факт, что на пару дуэт Квартальнов — Якубов совершили кадровых ошибок не на один сезон. Тема с легионерами, которые «сдулись» в плей-офф, нами уже была поднята не раз и даже предсказана, когда Доуса только-только приобретали. Как так вышло, что о способности казахского канадца растворяться в кубковых сражениях знали все, кроме менеджмента клуба?

Короткой строкой — приобретения, которые оказались неудачными: Найдел Доус, Стефан Да Коста, Роман Любимов и частично Харри Песонен и Тревор Мерфи… Все «не дожили» до решающих игр за выход в финал Кубка Гагарина.

Кто-нибудь может вспомнить, чем именно пригодился форвард, перешедший из «Спартака»?

Сюда же можно включить прошлогодние приобретения Мэттью Фрэттина и Ессе Виртанена — последний так вообще на 100% мимо. Сравниться с этим трансфером по бесполезности и расточительности может разве что приход Романа Любимова в декабре нынешнего сезона. Кто-нибудь может вспомнить, чем именно пригодился форвард, перешедший из «Спартака»? А ведь его статистика в стане «красно-белых» была ужасающей, и этого следовало ожидать.

Да, очевидно, что этого трансфера просил Квартальнов, поскольку нападающий уже играл у специалиста раньше. Но вопросов к Якубову от этого меньше не становится. Менеджер «Ак Барса» не принял в расчет ошибки прошлого сезона, когда также по просьбе тренера в команду были приглашены «оловянные солдатики» Степан Санников и Владимир Галузин (тоже известные специалисту по предыдущим командам). Генменеджер продолжил потворствовать желаниям наставника с расчетом, что тренер знает, как использовать «проверенных бойцов».

Чем закончилась история в прошлом году с двумя нападающими и чем закончился приход Любимова — все знают. Ребята получили зарплаты, откатали свои минутки на льду и поедут дальше, ничем полезным Казани не послужив.

Итого получаем вывод, что нынешний менеджмент слабо работает на рынке легионеров. Из тех, кто действительно подошел команде, можно вспомнить разве что Патриса Кормье и Викстранда. Негусто.

Из тех, кто действительно подошел команде, можно вспомнить разве что Патриса Кормье (на фото) и Викстранда

«Ак Барс» сам породил себе проблему в лице Уразбахтиной и идет к тем же граблям

Возвращаясь к теме «медийки». Не можем не отметить работу медиаслужбы, которая в чем-то радует, а в чем-то оставляет вопросы. Да, этот компонент не имеет прямого отношения к качеству выступления команды, но нервозности в клубе добавляет точно.

В «Ак Барсе» с прошлого сезона работает отличный smm-специалист Сергей Антипов, который ведет социальные сети казанского клуба так, чтобы было нескучно и «олдовым» фанатам команды, и могли «поорать с мемасиков» болельщики поколения Z. С контентом в социальных сетях казанского клуба могут сравниться разве что пара клубов КХЛ.

С другой стороны, есть неоднозначное клубное телевидение, благодаря которому сегодня казанский клуб уже получил одну Зухру Уразбахтину. Последняя сегодня выносит личные обиды финансового характера на «Ак Барс» в публичную плоскость, пытается уколоть и записывает стишки в уничижительном тоне после вылета «Ак Барса» от «Авангарда» — ее нового места работы.

Напомним, именно казанский клуб забрал ее с телеканала «Татарстан 24», в сторону которого она также после своего ухода посвящала негативные посты в Instagram. В медиаслужбе «Ак Барса» легко могли спрогнозировать, чем такое сотрудничество может закончиться.

Впрочем, о том, что Уразбахтина — склочная натура, было известно еще в прошлом сезоне. Она постоянно ссорилась с соведущими, удаляла их из социальных сетей и выносила сор из избы. Теперь она устраивает конфликт уже с сотрудниками «Авангарда». Омские поклонники признаются, что не желали бы видеть Уразбахтину в своем клубе.

В нынешнем сезоне «Ак Барс ТВ» трансформировалось в «Ак Барс Шоу», контент которого стал еще более сомнительным. Порой выпуски не имели ничего общего с хоккеем, нередко происходящее в студии намеренно доводилось до абсурда, пародируя российские телешоу с драками и прочей вакханалией. В один момент зритель просто уже не разбирал, где на экране пародия, а где ведущие и гости действительно всерьез ведут программу.

Зухру Уразбахтину заменила Камиля Харисова, которая поначалу откровенно проваливалась на экране, запинаясь и оставляя долгие неловкие паузы, а позже пошла по той же тропинке, что предшественница — оседлала свою волну, перейдя на попытки сыграть на насмешках над соведущими и сборе подписчиков под каждым постом «Ак Барса» в Instagram.

Есть ли какие-то гарантии, что казанский клуб не получит еще одну головную боль, если вдруг вновь сезон придется прервать, а инстадива в обиде не решит уйти в другое место работы?

Клубное телевидение не о хоккее — затея не только спорная, но и обременительная последствиями.