И целого Чена мало! Щербакова и Ко завоевали первое золото командного ЧМ

Наконец-то у сборной России не было слабых мест

В Японии завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Впервые в истории его проведения Россия завоевала командное первое место, опередив сборные США и Японии.

Мы впервые выиграли танцы на командном чемпионате мира

Россия в Японии уже со старта предъявила свои претензии на победу, поскольку произошло то, чего никогда ранее никогда не случалось на прежних командниках: мы выиграли танцы. Виктория Синицина и Никита Кацалапов опередили итальянцев Гиньяр-Фаббри на такое количество баллов, которое более привычно для парного катания. Но суть даже не в этом. Поскольку на командном чемпионате мира важнее очки, то главное — что итальянцы позволили нам создать хороший люфт перед Америкой: 24 очка у России против 20 у США.

Да, американцы по каким-то своим резонам отправили в Японию третий по статусу дуэт Хавайек-Бейкер, а не Хаббел-Донохью и не Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом. Кстати, Россия ранее тоже периодически отправляла на командники дублеров. К примеру, на самом первом чемпионате в 2009 году от нас танцевали Яна Хохлова и Сергей Новицкий, а не действующие чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин. Важнее другое: в России сейчас сформирован дуэт, претендующий на олимпийское золото, которое мы в последний раз завоевали в 2006 году (Татьяна Навка — Роман Костомаров).

У Синициной и Кацалапова ранее были другие именитые партнеры — Елена Ильиных и Руслан Жиганшин. Они делали вполне неплохие карьеры в фигурном катании: Кацалапов и вовсе бронзовый призер Олимпиады, и даже ее чемпион в командном зачете. Но у них хватило сил и воли, чтобы покинуть территорию комфорта, практически упасть на дно и пройти очередной путь к вершине, через огромное количество неудач, болезней и травм.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов опередили итальянцев Гиньяр-Фаббри на такое количество баллов, которое более привычно для парного катания

Такой же путь, пусть и в миниатюре, прошла единственная уроженка Казани на нынешнем КЧМ — Аделина Галявиева, которая вместе с со своим партнером Луи Тауроном возглавила вторую тройку танцоров.

Отношение отдельных специалистов к командному чемпионату мира по фигурному катанию, как к «коммерческому старту», на наш взгляд, не совсем правильное. Призовые полагаются и на чемпионате мира, в этом нет ничего зазорного. И в тех же футбольных еврокубках тоже не за грамоту играют, предоставляя возможность победителям заработать, и это плюс.

Кихира опять проваливается на международном старте

Вклад одиночниц в общую победу можно назвать гигантским. 24 очка Анны Щербаковой, 21 очко Елизаветы Туктамышевой стали тем самым базисом, который помог в итоге опередить США и Японию. Увы, тем обиднее хозяевам льда: Рика Кихира ошиблась в короткой программе при исполнении тройного акселя и проиграла даже своей соотечественнице Каори Сакамото, а в произвольной и вовсе была пятой. Кихира проваливает уже третий старт подряд, выступая в ранге нашей главной конкурентки (ЧМ-2019 и 2021, КЧМ-2021), так что не так страшна она оказалась для наших фигуристок. Это приятно осознавать, с проецированием нынешних результатов на олимпийский старт в Пекине-2022.

24 очка Анны Щербаковой, 21 очко Елизаветы Туктамышевой стали тем самым базисом, который помог в итоге опередить США и Японию

Парники, как и предполагалось, увеличили наш отрыв, поскольку конкуренцию Мишиной и Галлямову никто не мог составить. А вот американцы Книрим—Фрейзер выступили неудачно, уступив и итальянцам Делла Монике с Гуаризе, и японской паре Миура—Кихара. Давно понятно, что эта пара из принципиальных некогда соперников объединились и катаются ради осуществления общечеловеческой мечты — попасть на Олимпиаду-2022. А там у них цель — осуществить мечту американскую, завоевав серебро командного турнира. Поскольку претендент на золото очевиден — Россия. Кстати, судьи поставили Книрим и Фрейзеру чуть меньше баллов, чем японцам, но это был проигрыш полновесного очка. И это прекратило разговоры о том, что арбитры помогают Америке, чтобы сократить интригу в борьбе за первое место.

В произвольной Книрим и Фрейзер финишировали вторыми, сразу вслед за Мишиной и Галлямовым, итоговые очки — 24 у россиян против 20 у команды США — стали еще одним кирпичиком в фундаменте нашей общей победы. В итоге Россия полностью реализовала свое преимущество в трех видах программы командного чемпионата мира из четырех. У США был только один козырь — мужское катание.

Конкуренцию Мишиной и Галлямову никто не мог составить

Чемпионами становятся те, у кого нет «слабых звеньев»

Самым слабым местом в сборной России изначально считался 17-летний дебютант Евгений Семененко. Но на японском льду он выдал свой максимум, принеся 14 очков в командную копилку, еще 18 добавил Михаил Коляда. По итогам короткой программы возникли разговоры о том, что нашим недодали баллы, из-за чего тот же Коляда стоял ниже американца Брауна и француза Аймоза, но вряд ли эти разговоры имели под собой реальную основу. Мужское катание у нас, конечно, не особо конкурентно, а на этом КЧМ в очередной раз стало понятно, что на Олимпиаде в командник достаточно заявлять одного спортсмена, чтобы дать шанс стать чемпионами и двум нашим девочкам, и сразу двум парам. Что касается стартов в Японии, то даже наши одиночники на общем фоне выглядели неплохо, хотя к Коляде могли возникнуть вопросы по исполнении произвольной программы, которую Михаил докатывал очень неубедительно. Но на контрасте надо отметить, что у команды США не выдержал напряжения в произвольной программе Джейсон Браун, и даже располагая космическим Нэйтаном Ченом, американцы не могли ликвидировать отставание от россиян.

У японцев Шома Уно провалил короткую программу: упал с четверного флипа, спотыкался, грязнил по максимуму. Да и в произвольной откатался не лучше. Возможно, японцам стоило отправить на домашний турнир юниора Юму Кагияму, ставшего недавно вице-чемпионом мира. Но японцы подчас чтят возраст и регалии выше, чем текущие спортивные результаты.

Евгений Семененко на японском льду выдал свой максимум, принеся 14 очков в командную копилку

Японцы забронировали бронзу уже после первого дня соревнований

В итоге Уно «зарыл» Японию на третье место, и бронзу ей можно было вручать уже после первого дня соревнований. В зону «турбулентности», попали, увы, женские одиночки в Италии, и Канаде. Итальянки еще на Олимпиаде в Сочи могли спокойно отпускать свою вторую фигуристку Валентину Маркеи в парное катание, ведь у них была «долгоиграющая» Каролина Костнер. Тогда их слабым местом была мужская «одиночка». Но сейчас маятник развития фигурного катания в стране качнулся другую сторону — мужское одиночное катание выглядит конкурентным, а вот девушки — увы. Но в Японию Италия приехала всего лишь с одним одиночником, поскольку Маттео Риццо заразился коронавирусом.

Франция ни на что не претендовала, она даже в число участников нынешнего КЧМ попала, заменив сборную Китая. По разным причинам из фигурного катания ушли пара Джеймс-Сипре и одиночница Лекавалье, сломалась на недавнем чемпионате мира Маэ Беренис Мейте, не участвуют в сезоне танцоры Пападакис-Сизерон, а мужское одиночное катание в стране уже давно в перманентном кризисе. Отсюда и пятое место. Еще хуже дела у Канады, которая выставила на нынешний КЧМ полурезервный состав, финишировавший шестым.

В последний день турнира не было никакого волнения, и вопрос состоял только в том, на чьем выступлении мы оформим свое чемпионство. В итоге получилось, что уже произвольная программа Туктамышевой обеспечила нам победу, а Щербакова выезжала на лед уже в качестве досрочной чемпионки.

Уже произвольная программа Туктамышевой обеспечила нам победу

Чем же объясняется эта разгромная победа? Все дело в том, что у нас на этом КЧМ не было откровенно провальных видов и фигуристов, как, к примеру, ранее. Это в прошлые годы Катарина Гербольдт, Константин Меньшов и рекордсмен по участию в этих чемпионатах Максим Ковтун тянули команду на дно, причем Ковтун делал это стабильно, аж на четырех чемпионатах подряд. Достаточно вспомнить 2017 год, когда его слабое выступление не дало нам возможность опередить в борьбе за золото сборную Японии. И два командных серебра Ковтуна — целиком и полностью заслуга партнеров по сборной, особенно наших наших фигуристок. В 2015 году — Радионовой и Туктамышевой, в 2017-м — Радионовой и Медведевой. Причем Медведева, как и сейчас Щербакова, за один ЧМ набирали для России больше очков, чем Ковтун за все четыре старта — 24 против 23.

В итоге прошедший старт принес первую в истории победу сборной России, а Япония успешно провела международное соревнование за три месяца до старта летней Олимпиады. Важный довод для того, чтобы остудить разговоры о ее новом переносе и даже отмене.