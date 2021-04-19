День в истории: новая Конституция Татарстана, выход «Копейки» и римский папа-долгожитель

Чем примечательна дата 19 апреля

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Сегодня, 19 апреля, отмечают День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В этот день Госсовет Татарстана принял новую редакцию Конституции республики, сошла с конвейера знаменитая «копейка» — автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули», был подписан Лондонский договор о независимости Бельгии от Нидерландов. В один день произошли две самые крупнейшие авиакатастрофы в истории Эстонии и Филиппин, а в США случился теракт со 168 погибшими, который до событий 11 сентября 2001 года являлся крупнейшим на территории Америки. Это день памяти таких выдающихся деятелей, как автор современной теории эволюции Чарльз Дарвин, английский поэт-романтик Джордж Байрон, русский государственный деятель и последний фаворит Екатерины II Платон Зубов, русский художник-передвижник Григорий Мясоедов, французский ученый-физик, нобелевский лауреат Пьер Кюри, первый федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и советский писатель, военный корреспондент Вениамин Каверин. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первый номер «Казанских известий», переименование Нацмузея, новая редакция Конституции РТ



19 апреля 1811 года вышел первый номер «научно-общественно-политической газеты «Казанские известия», которая считается родоначальницей казанской периодической печати. Инициатива выпуска издания принадлежала либо директору Казанского университета Илье Яковкину, либо адъюнкту прикладной математики и физики Ивану Запольскому, представившему директору университета проект казанской газеты. Первый главный редактор — Дмитрий Зиновьев. В 1820 газета была преобразована в журнал «Казанский вестник», который просуществовал до 1832 года.

19 апреля 2002 года на сессии Госсовета Татарстана были приняты изменения в Конституцию республики, приведшие ее в соответствие с законодательством России. В итоге была принята новая редакция основного закона Татарстана, который сохранил преемственность с Конституцией 1992 года. Так, было закреплено, что Татарстан — это демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией на основе конституций России и Татарстана, а также Договора о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. В ней было указано, что республика является субъектом Российской Федерации.

Фото: Роман Хасаев

19 апреля 1921 года Губернский музей в Казани, созданный в 1894 году, стал называться Центральным музеем ТАССР. Далее он менял название еще три раза: с 1944 года — Государственный музей ТАССР, с 1982 года — Государственный объединенный музей ТАССР (РТ), с 2001 года он называется Национальным музеем Республики Татарстан.

Выход первой «копейки», принятие Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

19 апреля 1780 года Екатерина II создала Управу благочиния — городской полицейско-административный орган — и дала старт полицейской реформе в Российской империи. Управа стала прародителем современной российской полиции. В состав структуры входили обер-полицмейстер (председатель), полицмейстер, пристав по гражданским и по уголовным делам (современные следователи — прим. ред.). Управа благочиния следила за порядком и исполнением законов, осуществляла также следственные действия и судебное производство по кражам и мошенничеству. Окончательно управы по всей Российской империи были ликвидированы в 1881 году.

Ровно через три года, 19 апреля 1783 года, императрица Екатерина II подписала Высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Манифест был подготовлен князем Потемкиным. В этом документе говорилось: «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...». На территории претендовала и Турция. Присоединение Крыма и Тамани позволило России получить беспрепятственный выход к Чёрному морю для ведения морской торговли. Дата является памятной в России — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, отмечается с 2019 года.

Фото wikipedia.org

19 апреля 1865 года Александр II провел Цензурную реформу и принял «Временные правила по делам печати». С этого момента цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений, а большие по объему российские и иностранные книги могли выпускаться без цензуры, но если там содержалось что-то противоправное, то издатели отвечали перед судом. Без разрешения властей могли выходить и газеты с журналами, но и тут был свой нюанс — если материалы там выходили за рамки закона, то они получали предостережение. После третьего подобного предостережения издание объявляли запрещенным к выпуску. Далее за этими правилами последовали и следующие, например, с 1873 года министру внутренних дел предоставлено право запрещать периодическим изданиям касаться в течение некоторого времени вопросов государственной важности, если их обсуждение было найдено неудобным — за это издания закрывали на 3 месяца.

19 апреля 1943 года было организовано Главное управление контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам»). Оно было создано на базе Управления особых отделов и Морского отдела. Управлению «Смерш» в ходе Великой Отечественной войны поручили бороться со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок. Всего члены управления обезвредили 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов. В мае 1946 года в результате реформы, проходившей в наркоматах госбезопасности и внутренних дел, органы контрразведки «Смерш» были реорганизованы в особые отделы и переданы в ведение Министерства государственной безопасности СССР.

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», известные как «Копейка». Прототипом «копейки» был Fiat 124. Машина имела несколько модификаций, в том числе праворульную для экспорта в страны с левосторонним движением, и вариант с кузовом пикап. Также автомобиль участвовал у гонках — например, команда СитиМоторспорт участвовала на ВАЗ-2101 в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года, и финишировала на тридцатой позиции в абсолюте и на первом месте в классе. За 14 лет было произведено более 2,5 миллиона «копеек». Производство было прекращено в 1983 году, в связи с увеличением производства новой модели ВАЗ-2105.

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19 апреля 1971 года СССР запустил первую в мире пилотируемую орбитальную космическую станцию под названием «Салют-1». Она была выведена на орбиту с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К». Станция создана по программе гражданских орбитальных пилотируемых станций «Долговременная орбитальная станция» (ДОС) под руководством главного конструктора Василия Мишина в конце 1969 года. «Салют» состоял из двух герметичных (переходного и рабочего) и одного негерметичного (агрегатного) отсеков. Первоначально ее хотели назвать «Зарей», но узнали, что такое же название носит летающий спутник Китая, и перед стартом изменили на «Салют». Станция работала в космосе 175 суток до 11 октября того же года. Далее с 1973 по 1986 годы были запущены еще шесть орбитальных станций под названием «Салют», а еще она стала основой для создания российского сегмента Международной космической станции.

Две крупные авиакатастрофы, избрание папы римского Бенедикта XVI

19 апреля 1943 года стартовало вооруженное массовое восстание узников Варшавского гетто Варшавы против нацистов. Активная борьба шла до середины мая того же годы, некоторые повстанцы продолжали вооруженное сопротивление до июня. В ходе боев было убито или сожжено около 13 тысяч защитников гетто. В итоге восстание было подавлено, а оставшихся в живых вывезли в концлагеря. Восстание в Варшавском гетто стало одним из крупнейших массовых восстаний в городах оккупированной нацистами Европы.

19 апреля 1839 года был подписан Лондонский договор, также известный как Первый Лондонский договор или Конвенция 1839 года. Документом была признана независимость Бельгии от Нидерландов, которая была их частью с 1815 года. Договор подписали в Лондоне представители Великобритании, Австрии, Франции, Пруссии, России и королевства Объединенные Нидерланды. В соответствии с ним европейские страны признавали и гарантировали независимость и нейтральный статус Бельгии, а также подтвердили независимость Люксембурга, Бельгия остается независимой и по сей день.

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19 апреля 1995 года произошел теракт в американском Оклахома-Сити. До событий 11 сентября 2001 года он являлся крупнейшим на территории США. В результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено административное здание имени Альфреда Марра погибли 168 человек, пострадали 680 человек. Взрыв также разрушил или повредил 324 здания и 86 автомобилей. Общий ущерб от взрыва оценивается в $652 миллиона. Организаторами теракта были придерживавшиеся ультраправых взглядов Тимоти Маквей и Терри Николс, которые хотели отомстить за осаду Уэйко и события, произошедшие в Руби Ридж: первого в 1997 году приговорили к смертной казни (приговор исполнен в 2001 году), второго — к пожизненному — заключению.

19 апреля 1977 года у деревни Моэ в Эстонии рухнул самолет Ан-24Т Министерства обороны СССР, в результате которой погибли все находящиеся на борту 21 человек. При заходе на посадку самолет шел ниже траектории полета в 400 метров прошёл дальний приводной радиомаяк (ДПРМ) на высоте 100 метров, а затем попал в снежный заряд. Командир решил не уходить на второй круг и продолжил снижение. Пролетая над поселком Моэ, самолет зацепил дымовую трубу спиртзавода, перевернулся от удара, врезался в землю и загорелся. Является крупнейшей авиакатастрофой в истории Эстонии.

19 апреля 2000 года на острове Самал при заходе на посадку в аэропорту Давао разбился авиалайнер Boeing 737-2H4 авиакомпании Air Philippinesruen, в результате погиб 131 человек. Самолёт выполнял внутренний рейс из Манилы в Давао. Сначала экипаж получил указание уходить на второй круг, так как в это время по полосе осуществлял руление другой самолет, потом самолет пропал. Выяснилось, что на высоте 152 метров над уровнем моря лайнер врезался в плантацию кокосовых пальм и почти полностью разрушился, уцелела только хвостовая часть. Виновным в авиакатастрофе был признан экипаж, но родственники погибших заявили, что самолет был неисправен. Им выплатили $165 млн компенсации. Является крупнейшей авиакатастрофой на Филиппинах.

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19 апреля 2005 года конклав католических кардиналов в Ватикане избрал 265-го по счету папу римского. Им стал кардинал Йозеф Ратцингер, принявший имя Бенедикт XVI. Он стал самым старшим по возрасту на момент избрания Римским папой со времен Папы Климента XII, который был избран в 1730 году. Третий папа за всю историю католической церкви и первый за последние шестьсот лет, отрекшийся от престола — это произошло в 2013 году, приемником стал папа римский Франциск. 4 сентября 2020 года Бенедикт XVI стал самым долгоживущим Папой, в возрасте 93 года, 4 месяца и 18 дней, превзойдя Льва XIII.