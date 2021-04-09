День в истории: Гафуров — ректор КФУ, штурм Кенигсберга и открытие Театра Европы

Чем примечательна дата 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, знаменательная дата из истории Великой Отечественной войны — советские войска штурмом взяли германскую крепость Кенигсберг (сейчас Калининград). В этот день родились выдающийся российский государственный деятель Виктор Черномырдин, тюрко-монгольский полководец Тамерлан, английский инженер Исамбард Брюнель, французский актер Жан-Поль Бельмондо, король Бельгии Леопольд II, российский актер театра и кино Всеволод Сафонов, советский и американский скульптор Эрнст Неизвестный и другие. В этот день приняли устав Союза казанских женщин, Петр I издал указ о чистоте, Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, а американец Дуглас Энгельбарт был премирован за изобретение компьютерной мыши. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Устав Союза казанских женщин, и Ильшат Гафуров стал ректором КФУ

9 апреля 1917 года на общем собрании Союза казанских женщин был утвержден временный устав организации, а также были выбраны участники временного комитета. Союз занимался агитационной деятельностью, проводил лекции по правам женщин. Следил за условиями женского труда, помогал создавать женские клубы, в том числе профессиональные. Союз занимался и другими вопросами, например была популярной тема материнства и младенчества.

9 апреля 2010 года бывший глава Елабужского района Ильшат Гафуров был назначен ректором Казанского федерального университета. Гафуров родился в Бавлах, окончил физический факультет (1983 г.), аспирантуру Казанского государственного университета (1988 г.), Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент» (1997 г.).

Фото: wikipedia.org

В этот вспоминают композитора, дирижера, заслуженного деятеля искусств ТАССР Масгута Латыпова — он умер 9 апреля 1987 года. Музыкант родился в казахском городе Сергиополь. Родители были казанскими учителями, приехавшими в Сергиополь для открытия татарской школы. В 1925 году семья вернулась в Казань. В 1940 году Масгут Латыпов окончил музыкальное училище имени Гнесиных и поступил в Татарскую оперную студию при Московской консерватории. В 1941 году ушел на фронт. Во время Великой Отечественной войны по его инициативе был сформирован оркестр из детей-сирот. Композитор сочинил для него «Татарскую сюиту» и марш «Красная Армия». На службе он руководил ансамблем песни и пляски 360-й стрелковой дивизии.

По возвращению с войны в Казань он сочинил «Кантату о Родине», кантату «Столице нашей Отчизны — Москве», «Танцевальную сюиту» и другие произведения. Масгут Латыпов организовывал и руководил ансамблем песни и пляски нефтяников Татарии, молодежными духовыми оркестрами в Кукморе и Лениногорске.

Указ Петра I о чистоте, взятие Кенигсберга и супертанкер «Крым»

9 апреля 1699 года император Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Раньше люди не видели ничего дурного в том, чтобы выплеснуть или выкинуть отходы на улицу. Так было не только в России, но и в других европейских городах. Конечно, это портило внешний вид городов — на улицах была вонь, всюду грязь. Петр I не захотел больше это видеть, за нарушение указа императора следовало наказание — битье кнутом и штраф. Пеня могла достигать 10 рублей. Именно при Петре I в Москве начинают прокладывать канализацию и устанавливать урны на улицах города.

Фото: culture.ru

9 апреля 1945 года советские войска штурмом взяли германскую крепость Кенигсберг. Кенигсбергская операция была проведена с 6 по 9 апреля 1945 года. Кенигсберг был одним из мощных укрепленных районов Восточной Пруссии, поэтому взять его оказалось очень сложно, хоть преимущество в технике войск было на стороне СССР. Германия готовила город и крепость к стойкому сопротивлению. В городе имелись многочисленные военные арсеналы и склады.

Операция штурма Кенигсберга была разработана командованием Земландской группы войск ВС СССР. Советские войска несколько дней готовились к штурму. В нем участвовал третий Белорусский фронт РККА ВС СССР, которым командовал маршал Советского Союза Александр Василевский. Советской авиацией руководил маршал Александр Новиков. В штурме участвовали советские химические войска. 9 апреля акт о капитуляции крепости подписал немецкий генерал Отто фон Ляш. За это позже он был заочно приговорен Гитлером к смертной казни.

9 апреля 1974 года на воду был спущен первый советский супертанкер «Крым». «Крым» являлся самым большим из танкеров, построенных на территории СССР. Его создавали на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Длина судна достигала 295 м, ширина — 45 м, высота борта — 25,4 м. Первый раз для строительства настолько больших кораблей применялась технология «двойного дна». Причиной создания настолько крупного танкера стала потребность перевозить все больший объем нефти. В 1960-е годы начался нефтяной бум.

Фото: neftianka.ru

9 апреля 1882 года умер археолог, меценат и коллекционер граф Сергей Строганов. Сергей Григорьевич учредил первую бесплатную школу для всех талантливых детей России. Рисованию могли учиться не только привилегированные дети. Сам Сергей Строганов двенадцать лет руководил этой школой. Граф был председателем Московского общества истории и древностей Российских. На его денежные средства снаряжались археологические экспедиции. Он участвовал в появлении Императорской археологической комиссии.

Индекс запрещенных книг, премия за мышь и французский театр «Одеон»

9 апреля 1966 года был отменен Индекс запрещенных книг, учрежденный Ватиканом. Индекс запрещенных книг — список публикаций, которые нельзя было читать во избежание отлучения от Римско-католической церкви. Впервые такой индекс издал папа римский Павел IV в 1559 году. Были запрещены все тексты священного писания, изданные некатоликами; книги, содержащие или защищающие ересь, оправдывающие дуэли, самоубийство, разводы и другие. Папская инквизиция проверяла многие книги, устанавливая жесткую цензуру. Проверке подвергались книжные лавки и библиотеки.

9 апреля 1989 года Дуглас Энгельбарт из Америки получил премию $10 тысяч за изобретение компьютерной мыши. Свое изобретение Энгельбарт впервые продемонстрировал публике 9 декабря 1968 года. Первая мышка выглядела как небольшая деревянная коробочка на колесиках. При движении мыши колеса катились по столу и позволяли узнать направление и величину перемещения устройства. Дуглас Энгельбарт продолжил свои исследования и в 1970 году получил патент на «индикатор координат x и y для дисплейной системы». Свою награду за создание первой компьютерной мыши изобретатель потратил на маленький загородный домик. Помимо премии за свои разработки он получил Национальную медаль в области технологий.

Фото: wikipedia.org

9 апреля 1782 года королева Мария-Антуанетта открыла один из крупнейших театров Франции «Одеон». Театр находится в Париже и носит почетное звание «Театр Европы». Он является символом эпохи Просвещения и Французской революции. В 1984 г. состоялась премьера пьесы Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро». Сегодня на сцене театра ставятся как классические постановки, так и современные. В здании театра есть библиотека, в которой можно найти большое количество документальной информации по истории сооружения.

9 апреля 1553 года умер французский писатель Франсуа Рабле. Первые книги, написанные Рабле, — это работы по анатомии, архитектуре и культуре. А самым известным произведением стал роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». Он не понравился французской инквизиции, а публике, что уже ознакомилась с романом, пришелся по вкусу. Рабле в своих книгах высмеивал человеческие пороки, государство и церковь. Был из одним европейских сатириков-гуманистов эпохи Ренессанса.