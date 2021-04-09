Бизнес-аккаунт дня: казанская музыкальная школа

Спецпроект «Реального времени» — о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 38

Казанская музыкальная школа №13 была основана в начале 90-х, и за три десятилетия из ее стен вышло немало талантливых музыкантов. В рамках спецпроекта «Реального времени» СММ-специалисты коммуникационного агентства «Без воды» дают рекомендации учебному заведению по продвижению аккаунта в «Инстаграм».



Здесь зарождаются таланты

Сегодня в 13 музыкальной школе Казани учатся 780 детей и подростков. Занятия проходят по различным дисциплинам — от хорового пения до игры на саксофоне, домре и курае. Кроме того, уже несколько лет школа реализует программу по обучению детей с особенностями здоровья — здесь ведут уроки по игре на балалайке для слепых и слабовидящих детей. Кстати, голосами детского хора этой школы звучит гимн России перед началом домашних матчей хоккейной команды «Ак Барс».

Несколько лет назад администрация учебного заведения решила создать аккаунт в сети «Инстаграм», где делятся успехами и достижениями своих воспитанников, привлекая тем самым новых учеников. На счету педагогического коллектива и учеников уже сотни побед в различных фестивалях и конкурсах всех уровней.



— Здесь зарождаются таланты, — так говорит о школе ее бессменный руководитель Луиза Гирфанова.

Сегодня аналитический разбор аккаунта музыкальной школы Казани проводит сооснователь и коммерческий директор коммуникационного агентства «Без воды» Карина Беленова.

Грамотное оформление профиля

Очень грамотно оформленное описание профиля. Несмотря на то, что учреждение является государственным, выделено УТП — Победитель «100 лучших организаций дополнительного образования детей России». Все посты рассказывают либо о выступлениях, либо об успехах учеников школы. Не хватает более живого, вовлекающего контента, сторителлинга: а как сейчас в школе, как проходят уроки, какие интересные истории происходят в стенах школы, кто преподаватели и ученики.

Также рекомендую перед началом учебного года добавить больше информационного контента для тех, кто выбирает музыкальную школу. Например: с какого возраста вы принимаете учеников, сколько раз в неделю занятия, какие есть направления. Обратила внимание, что посты выкладываются ежедневно, иногда выходит по два поста в день. Это много, особенно если еще добавляется информационный контент. Может быть, часть контента размещать в сторис?

Не оставлять без ответа ни один комментарий

Визуал. Аккаунт выглядит гармонично, благодаря рамкам и единому стилю. Я предполагаю, что такую графику сделали, чтобы объединить разного вида и качества фотографии. Это хорошее решение. Копирайтинг . Тексты оформлены очень хорошо: умеренно используются эмодзи, списки, расставлены абзацы, есть заголовки. Путеводители и IG TV . Очередная похвала музыкальной школе за использование путеводителей и IG TV. Особенно мне понравились смонтированные под определенные праздники концерты учащихся школы. Хайлайтс. Красиво оформленные в едином стиле иконки. Интересные интерактивы внутри. Используются разные форматы контента: изображения, видео, графика и анимация. Но не хватает информационных, так же, как и в постах: адрес, контакты, преподаватели и так далее. Модерация. На комментарии в аккаунте отвечают, но не всегда. Рекомендую не оставлять без ответа ни один, ведь написать комментарий — это потраченное время вашего подписчика. Будьте внимательны к вашей аудитории, подписчики ответят тем же.

Аккаунт — образцовый для других организаций допобразования

Продвижение. У бюджетных организаций обычно нет средств на использование платных инструментов продвижения. Из бесплатных инструментов можно использовать тематические хештеги и активный комьюнити-менеджмент. Примеры хештегов: #музыкальнаяшколаказань, #фортепианоказань.

Комьюнити-менеджмент — это активное написание комментариев под постами в казанских сообществах и у блогеров, где есть целевая аудитория школы. Но не стоит писать спам-комментарии. Мониторьте посты по вашей теме, например, когда кто-то спросит, куда можно отдать ребенка, заявите о себе в комментариях. Также можно просить ваших учеников и преподавателей всегда отмечать аккаунт школы в своих социальных сетях.

Заключение. В целом можно сказать, что аккаунт музыкальной школы №13 — образцовый для других организаций дополнительного образования. Видно, что те, кто ведут аккаунт, очень стараются и делают это креативно.