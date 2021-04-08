День в истории: 150-тысячный КАМАЗ, рождение перестройки и первая пожарная лестница

Чем примечательна дата 8 апреля

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»:

Сегодня, 8 апреля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военкоматов и представители российской анимации. В этот день родились дипломат Николай Резанов, итальянский композитор Джузеппе Тартини, русский офицер и поэт Василий Давыдов, публицист Владимир Раевский, немецкий химик Август Гофман, хирург Василий Разумовский, американский врач-нейрохирург Харви Кушинг, советская певица Мария Максакова, экономист Джон Хикс, норвежская фигуристка Соня Хени, журналист Михаил Бергер, художник Никас Сафронов, футболист Игорь Акинфеев. В этот день в нашей стране показали первый отечественный мультфильм, а в Америке запатентовали первую пожарную лестницу. Подробнее о самых ярких событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День памяти Лихачева, 150-тысячный КАМАЗ, делегация Татарстана в Малайзии

8 апреля 1980 года с главного конвейера КАМАЗа сошел 150-тысячный грузовик. Спустя 8 лет автогигант выпустил уже миллионный КАМАЗ. Крупнейший завод производит дизельные грузовые автомобили с 1976 года, также выпускает автобусы под маркой НЕФАЗ, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.



8 апреля 1997 года делегация Татарстана во главе с первым президентом республики Минтимером Шаймиевым прибыла в Куала-Лумпур с официальным визитом. Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Куала-Лумпур в январе 2013 года. Дипломатические отношения между СССР и Малайзией установлены 3 апреля 1967 года. Для России Малайзия — один из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

8 апреля 2019 года умер выдающийся советский и российский государственный деятель Василий Лихачев. Василий Николаевич родился в городе Горьком (Нижний Новгород). Приехал в Казань и учился на юридическом факультете Казанского государственного университета, окончил аспирантуру. После защиты диссертации стал доцентом Казанского государственного университета. В 1988—1990 годах работал заведующим государственно-правового отдела Татарского обкома КПСС, а в 1991—1995 годах был вице-президентом Татарстана. Позже 3 года возглавлял Госсовет республики. В 1998—2003 годах был постоянным представителем России при Европейском сообществе. В 2010—2011 годах занимал должность заместителя министра юстиции России. До 2016 года был депутатом Госдумы.

Фото: realnoevremya.ru

День анимации и военкомов, Успенский собор во Владимире и перестройка

8 апреля — День российской анимации. В этот день в 1912 году показали первый российский мультфильм «Прекрасная Люканида». Он был без звука, зато это была первая в мире объемная мультипликационная картина. Для съемки режиссер Владислав Старевич использовал препарированных насекомых.

Фото: afisha.ru

Сегодня российская анимация пользуется популярностью за рубежом. Многие мультфильмы переводят на иностранные языки, и они выходят на экраны других стран. Например, российский анимационный сериал «Смешарики» переведен на 15 языков и показывался в 60 странах мира. Более того, мультфильм очень полюбили дети Китая, и зрительская аудитория в этой стране оказалась даже выше российской. Чтобы порадовать новую аудиторию в мультфильме появился новый персонаж Панди.

8 апреля в России и Белоруссии отмечают День сотрудников военных комиссариатов. В 1918 году были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. Военкоматы отвечают за военную мобилизацию и учетно-призывную работу в Вооруженных Силах страны. Сотрудниками военкоматов становятся как военнослужащие, так и гражданские лица. Служащие работают с призывниками, ведут воинский учет, помогают выбрать направление для военно-профессиональной деятельности.

Фото: Олег Тихонов

8 апреля 1158 года князь Андрей Боголюбский заложил во Владимире Успенский собор. Во Владимир были приглашены мастера из Киева, Галича, Греции и Германии. Здание построили в классическом романском (римском) стиле из высококачественного белого известняка. Собор несколько раз горел. После пожаров его восстанавливали, внося изменения. Его внешний вид менялся на протяжении нескольких веков. Это один из немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески Андрея Рублева. В соборе находятся мощи святых благоверных князей Андрея Боголюбского, Глеба Владимирского, Георгия Всеволодовича, частица мощей святого благоверного князя Александра Невского и другие святыни. В 1992 году Успенский собор был включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: wikipedia.org

В этот же день 1918 года российский триколор был заменен красным флагом. Предложение изменить этот государственный символ поступило от Якова Свердлова на собрании фракции большевиков. Красное полотнище в разное время украшали то славянские золотые буквы РСФСР, то буквы в более простом начертании, а затем серп и молот с пятиконечной звездой и синей полосой. Триколор вернули 22 августа 1991 года.

8 апреля 1986 года генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка». Слово стало лозунгом новой эпохи для СССР. Под перестройкой понимали большие и неоднозначные перемены в экономической и политической структуре СССР.

Фото: augustnews.ru

Международный день цыган, фестиваль цветов в Японии и первая пожарная лестница

8 апреля отмечают интернациональный праздник Международный день цыган. В 1971 году в Лондоне состоялся I Всемирный конгресс, на котором был создан Международный союз цыган. На конгрессе были официально приняты флаг и гимн. В этот день принято вспоминать цыган, которые пострадали от геноцида, и обсуждать проблемы и вопросы этнического меньшинства. Российская цыганская субэтническая группа образовалась в Северо-Западной части Российской империи из иммигрировавших в XVIII веке польских цыган. Цыгане занимались коневодством, пением, танцами, и гаданием. Со временем образ жизни этой этнической группы изменился. Например, сегодня некоторые цыгане отдают предпочтение оседлому образу жизни, а не кочевничеству.

8 апреля в Японии проходит фестиваль цветов (Хана Мацури). Он посвящен дню рождения Будды. Города в этот день украшены тысячами цветов, бумажными фонариками. Люди надевают красивую национальную одежду. В буддийских храмах алтари украшают цветами. Посередине алтаря ставят чашу со статуей новорожденного Будды. В чаше налит чай из листьев гортензии. Когда буддисты подходят к алтарю, они поливают свои головы этим чаем.

Фото: extrip.su

8 апреля 1766 года в Америке была запатентована первая пожарная лестница, ее высота достигала 10 метров. Сегодня лестницы для пожарных служб должны быть удобны и надежны в использовании. Они легко выдерживают статические нагрузки, изготавливаются из прочных материалов и имеют вспомогательные поручни. Такие лестницы предназначены для быстрой эвакуации людей с любых этажей и крыши здания. На пожарных машинах есть автоматические лестницы, оснащенные специальной люлькой.

8 апреля 1973 года умер испанский и французский художник Пабло Пикассо. Он был одним из основоположников кубизма. В творчестве художника выделяют два периода. Во время «голубого» периода в произведениях преобладали темы старости и смерти, образы нищеты, меланхолии и печали. В «розовый» период мотивы работ становились диаметрально противоположными. За свою жизнь Пабло Пикассо написал большое количество картин: «Авиньонские женщины», «Плачущая женщина», «Старый гитарист», «Любительница абсента», «Купальщицы» и другие.



Фото: interior.ru

8 апреля 2013 года умерла премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Она была первой женщиной, которая заняла пост премьер-министра европейского государства, недаром ее прозвали железной леди. Тэтчер активно занималось программой приватизации государственных предприятий и государственных служб. Когда она была премьером Британии, страна одержала победу над Аргентиной в Фолклендской войне. Во внешней политике Тэтчер выступала против коммунизма и с недоверием относилась к СССР.