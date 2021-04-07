Андрусенко уже на Олимпиаде, а Красных и Тарасевич должны там выступать!

Иначе зачем Казани проведение этих чемпионатов страны?

Фото: Ринат Назметдинов

У казанского чемпионата России по плаванию сразу две стратегические задачи: разыграть медали и определить участников крупнейших международных стартов насыщенного сезона, прежде всего, летней Олимпиады. Пока напрямую в Токио пробилась только Вероника Андрусенко, но по показанному результату там совершенно нет перспектив на медали. Поэтому спортивная редакция «Реального времени» считает, что в Токио должны стартовать еще двое татарстанцев.

Андрусенко использовала свой последний шанс

Плавательный Татарстан «в родных стенах», пока что выглядит максимально скромно. Победа Вероники Андрусенко на двухсотке вольным стилем, и олимпийская путевка еще и на эстафету, плюс бронза на 400 метров, ничего серьезного не приносящая.

Второе место спиниста Григория Тарасевича на дистанции 50 метров позволит ему выступить на чемпионате Европы и то поскольку это не олимпийская дистанция. На олимпийской сотне Тарасевич финишировал третьим, после Евгения Рылова и Климента Колесникова, и это, как принято говорить сейчас, задача со звездочкой, поскольку Колесников готов стартовать еще и в вольном стиле, и в эстафетах, вопрос: хватит ли ему сил? И не потребуется ли замена, а в этом качестве пригодился бы Тарасевич. Плюс эстафетное серебро на королевской дистанции, которую проплыли Вячеслав Андрусенко, два члена спортклуба «Синтез» Красных и Эрнст Максумов, а также Александр Кубасов из нижнекамского «Нефтехимика». Но к этой эстафете мы еще вернемся…

Второе место спиниста Григория Тарасевича на дистанции 50 метров позволит ему выступить на чемпионате Европы и то поскольку это не олимпийская дистанция. Фото: sport.ru

Не в обиду Тарасевичу, которому еще предстоит стартовать в Казани на 200 метров на спине, а также Егору Куимову, от которого мы ждем успешного выступления на сотне баттерфляем, основные надежды казанских болельщиков были связаны с Александром Красных.

Красных еще этой зимой порадовавший очень солидным выступлением на итоговой коллегии Минспорта РТ, заметно выделялся среди остальных финалистов в заплывах на 200 и 400 метров вольным стилем. Достаточно сказать, что он один представил фото в костюме и галстуке, в то время, как остальные фотографировались в футболках, рубашках или же в спортивных костюмах. Даже комментатор Денис Панкратов, на этот раз работавший без своего соведущего Дмитрия Губерниева, из-за чего его конферанс выглядел гораздо более профессиональным, заметно выделял Александра из числа остальных.

— Лидер и стержень российской сборной на протяжении, наверное, двух олимпийских сезонов, — вещал Панкратов перед финалом на 400 метров. — Призер Олимпийских игр в эстафетном плавании (тут уже Панкратова занесло, поскольку мы в олимпийской эстафете 2016 года финишировали только пятыми, хотя Красных там был лучшим по времени из всего квартета). Я помню, как Саша дебютировал еще здесь в Казани, на чемпионате мира в 2015-м. Конечно же, до Олимпиады он доплывает и сейчас только вопрос — отберется ли в состав?

Основные надежды казанских болельщиков были связаны с Александром Красных

Денис Панкратов: «Красных? Даже не знаю, чего ожидать»

Увы, 400 метров на этот раз не покорились Александру, который и финишировал пятым на дистанции, и олимпийский норматив не выполнил. Поэтому 200 метров Панкратов комментировал, уже находясь в неких раздумьях.

— Благодаря Красных, мы вернулись в состояние, что у нас эстафета 4 по 200 метров жива, потому, что вначале нас тащил два олимпийских цикла Данила Изотов, а потом на себя взвалил бремя лидерства Саша Красных. Сейчас, честно говоря, даже не знаю — чего ожидать... Итак, Малютин первый, Гирев — второй, это у нас олимпийская пара. Щеголев, Красных, Шаталов, Довгалюк выполнили олимпийский норматив. Ну, вот, собственно, выбирайте! Четыре результата из 1.46, — ох, дрожи Олимпиада! Раньше, в «стародавние времена», норматив выполняло человек восемь-12, и больше половины команды добирались по решению тренерского совета. А сейчас даже выполнивших олимпийский норматив отсеивают, потому, что они не в первой двойке! Во времена пошли, круто до невозможности…

А сейчас об эстафете 4 по 200 метров, на которую заявилась команда Московской области, кажется, с единственной целью: продемонстрировать возможности своего стартового номера — спиниста Евгения Рылова. Остальные эстафетчики, включая Ивана Гирева, можно сказать, совсем не плыли, и команда заняла последнее шестое место. Но Рылов обогнал Красных на 70 сотых, сея дополнительные сомнения о его месте в эстафетной команде. Для понимания, мы хотим процитировать комментарий этого заплыва от Дениса Панкратова, практически без купюр:

«Отбор-то продолжается, что касается Саши Красных, то именно его место сейчас под вопросом… Кого-то этот заплыв сейчас закопает, кто-то, вместо того, чтобы попасть в олимпийскую команду, лишится этой возможности. А на трибунах все руководство сборной, и сейчас все пальцами показывают на то, что происходит в бассейне… А Рылов впереди на корпус! Красных с Шаталовым хотели доказать что-то команде, а по большому счету показали, что можно и без них. Шаталов ничего не доказал. Красных во второй раз подряд показал, что он быстрее, и над всем этим довлеет результат Рылова. А-а-а! Ну, вот лучше бы не плыли. Вопрос с Шаталовым точно снят, но теперь вопрос по Красных, надо ли?»

Комментатор Денис Панкратов на этот раз работал без своего соведущего Дмитрия Губерниева. Фото: peoples.ru

Далее Панкратов сам себе сказал, что надо, поскольку Рылову еще закрывать олимпийскую программу на спине, эстафеты, и констатировал: «Я бы, честно говоря, Красных взял! Да, из-за одной эстафеты — это экономически невыгодно. Но в этой эстафете мы можем оказаться не просто в призах, и об этом говорится второй день подряд, что с такой плотностью состава мы можем выиграть».

Владимир Сальников: от шага до провала к уверенности в завтрашнем дне

Судьба Красных сейчас «на паузе», находясь в руках тренерского совета, который состоится по итогам чемпионата России. И сейчас все надежды татарстанского плавания связаны с Владимиром Сальниковым, президентом федерации плавания, который занимает этот пост с 2010 года.

Возвращаясь опять же к казанскому мундиалю, можно вспомнить, каким растерянным выглядел 4-кратный олимпийский чемпион во время итоговой пресс-конференции, когда был атакован представителями федеральной прессы, жаждущей его крови. Поводом послужили жалкие 4 медали, из них всего одно золото Юлии Ефимовой, и то «революционное настроение», которое витало на улице Сибгата Хакима, где находится Дворец водных видов спорта.



Претендентов на руководство плаванием было много, настолько, что Виталий Мутко предложил эту должность журналисту Андрею Митькову. Планы строил другой 4-кратный олимпийский чемпион Александр Попов, и соратников у Сальникова тогда было меньше, чем конкурентов. Там-то как раз людей хватало, и часть пловцов, ушедших из спорта, включая Евгения Коротышкина, Дениса Пиманкова, уже имеющих опыт оперативного управления, планы по дальнейшему развитию, и поддержку. Со стороны СМИ Сальникова бомбардировали тот же Митьков, и могущественная Елена Вайцеховская. Где-то за горизонтом находился Алексей Власенко, который уже вошел в руководство федерации прыжков в воду, а затем собирался, по примеру европейских и мировых федераций, объединить под своим руководством всех «водоплавающих». Достаточно вспомнить интервью Власенко «Реальному времени», где он сомневался в возможностях наших пловцов под руководством Сальникова.

— Специально дистанцируюсь от плавания, не имея к нему никакого отношения. Там есть тенденция, когда выигрывают второстепенные соревнования, как я говорю, первенство ЖЭКа, и кричат об этом. Есть же понимание, что после Олимпиады ведущие спортсмены берут передышку и на последующие соревнования никто из великих не приезжает и специально себя никто особо не готовит (такова была реакция Власенко на успешные выступления россиян на Постолимпийском ЧМ-2017 и ЧЕ-2018 годов, — прим. ред). А у нас главные старты: Олимпиада, ЧМ, ЧЕ. Вот там надо выигрывать.

Сейчас все надежды татарстанского плавания связаны с Владимиром Сальниковым, президентом федерации плавания, который занимает этот пост с 2010 года. Фото: Ринат Назметдинов

Сальников удержался, поскольку за спиной были такие величины, как политики Денис Мантуров, Сергей Нарышкин, и республика Татарстан, кстати, где Сальников в итоге переизбрался на посту президента федерации в 2016-м, о чем тогда автору этих строк радостно сообщал один из высокопоставленных чиновников Минспорта республики.

Сальников обязан ответить на добро Татарстана положительным решением вопроса



Прошло время, а конкурентное поле вокруг Сальникова «выжжено», и уже в прошлом году он снова переизбирался на пост руководителя федерации без видимых проблем. Опять же в Татарстане, кстати. С недавнего времени и Власенко, как потенциальный соперник, выпал из конкурентного поля. Пора отдавать, если не долги, то отвечать на добро, а именно, лоббировать интересы двух наших спортсменов, в частности, Красных и Тарасевича. Напрямую они в число участников олимпийских стартов пока не пробились, но составы эстафетных команд дают возможности для маневра. К примеру, эстафета 4 по 200 метров вольным стилем — потенциально призовая, причем, там не обязательно плыть в финале. В предварительном заплыве, как, к примеру, сделал Григорий Андрусенко, тем самым, и завоевав серебро ЧЕ-2018, единственное в качестве члена сборной Татарстана. Комплексная эстафета должна включать в свой состав спиниста Тарасевича, который таким же образом уже становился призером ЧМ 2017 года.

Включение Красных в состав олимпийской четверки вообще не должно обсуждаться. Последняя Олимпиада в Рио-2016, лишнее доказательство тому, что королевскую эстафету плыли Красных, Никита Лобинцев, Данила Изотов, Михаил Довгалюк в финале, плюс Андрусенко в утренней программе, все те, кто занял первые пять мест на национальном чемпионате страны. Красных сейчас четвертый, это место в финальном квартете и точка! Это 30 лет назад мы не смогли отстоять попадание в состав олимпийской команды боксеров Айрата Хаматова и Фоата Гатина. Потому, что главный тренер сборной Константин Копцев пошел не навстречу интересам России, гражданином которой является, а потворствовал своим друзьям из Грузии и Узбекистана, чьих воспитанников и включил в состав сборной СНГ.

Руководство Федерации плавания России должно помочь своим татарстанским коллегам реабилитировать неудачно складывающий сезон. Фото: Ринат Назметдинов

Поэтому руководство федерации плавания России должно помочь своим татарстанским коллегам реабилитировать неудачно складывающий сезон: лыжники и фигуристы уехали с чемпионатов мира без медалей, только что челнинский штангист Зульфат Гараев финишировал четвертым на домашнем чемпионате Европы по тяжелой атлетике. И эта помощь выглядит абсолютно логично, с учетом наших прошлых взаимоотношений, и будущего, поскольку Казань на несколько лет вперед становится базой российского плавания.