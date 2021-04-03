«Ак Барс» и «Авангард»: серии в плей-офф, которые не забыть

Самые «огненные» противостояния Казани и Омска в розыгрышах Кубка Гагарина и не только

Уже сегодня «Ак Барс» встретится с «Авангардом» в финале Восточной конференции. Боб Хартли вновь попробует расколоть оборону казанского клуба. «Ак Барс» считается фаворитом в серии на бумаге, но казанскому клубу никогда не было легко с омичами. Эпичное противостояние между командами в 2009 году, напряженная серия в 2002 году, провал Зинэтулы Билялетдинова в первом раунде 2019 года... Об этих и других захватывающих противостояниях Казани и Омска — в материале «Реального времени».

Напряженная серия «Ак Барса» и «Авангарда» в 2002 году

В 2002-м команды, как и сейчас, встретились в полуфинале (но не в рамках КХЛ — тогда была Суперлига). Серия шла до трех побед, и команды сыграли все пять игр. «Ак Барсу» удалось выиграть — что примечательно, в буллитной серии, ведь в те времена буллиты были и в плей-офф.

В стартовом матче команды забросили по минимуму, казанский клуб вырвал победу 1:0. Единственную шайбу забросил защитник Александр Ждан, который в то время, кстати, регулярно призывался в сборную России на чемпионаты мира.

Во втором поединке команды показали результативный хоккей. «Авангард» вел со счетом 3:2, но за 17 секунд казанская команда сравняла счет в лучших традициях «Ак Барса» — наша команда всегда умела делать эпичные камбэки. Наконец, «Ак Барс» с «Авангардом» дошли до буллитной серии, где лучше оказались казанцы. Омичи могли сравнять счет в серии, но клубу не повезло. Буллиты — это все-таки лотерея.

В последующих встречах омская команда активизировалась, ведь проигрывать они уже не имели права — «Авангард» был в шаге от вылета. Сначала со счетом 5:3 омичи размочили серию, а потом и вовсе сравнялись с «Ак Барсом». В том «Авангарде» «зажигал» знаменитый хоккеист и бывший генеральный менеджер команды Максим Сушинский. В обоих матчах Сушинский сделал по дублю, что позволило омичам дойти до заключительной пятой встречи. К слову, Сушинский на тот момент был лучшим бомбардиром плей-офф с 17 (6+11) очками на счету.

В заключительном пятом матче команды тоже доиграли до буллитной серии, и снова «Ак Барс» оказался сильнее, выйдя в финал. В то время оба клуба считались одними из самых мощных в лиге. И вот сейчас, спустя многие годы, пройдя определенные проблемы и кризисы, «Ак Барс» и «Авангард» снова имеют такой же статус.

Легендарная серия со спасением за 16 секунд для «Ак Барса» в 2009 году

В 2009 году было золотое время «Ак Барса»: в самом расцвете сил были лидеры и впоследствии легенды казанского клуба Алексей Морозов, Данис Зарипов и Илья Никулин. Во многом благодаря им «барсы» прошли «Авангард». Впрочем, в сезоне 2008/09 омичи еле-еле зашли в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата они заняли лишь 16-е место. А вот «Ак Барс» тогда был на втором.

Казанский клуб казался безусловным фаворитом в серии, и никто не ждал ничего особенного от серии этих команд, но омичи всех удивили. Главный тренер «Авангарда» Игорь Никитин смог выиграть у «Ак Барса» стартовый матч с сухим счетом 2:0. Кстати, сейчас Никитин — главный тренер ЦСКА, и уже в нынешнем сезоне армейский клуб борется в финале Западной конференции.

Второй матч оказался не менее интересным — «Ак Барс» тогда снова выиграл по буллитам. В том матче результат сделала знаменитая связка Морозов — Зарипов, именно они забросили все шайбы во второй встрече.

Серия переместилась в Омск, и «Авангард» был в прекрасном расположении духа и в отличной форме. В третьем матче команда Никитина выиграла 4:2. К слову, за «Авангард» в той встрече отличился легендарный нападающий Яромир Ягр, который выступал за омский клуб вплоть до 2011 года.

А потом случилась катастрофа. «Авангард» еще очень долго не мог забыть то, что произошло в четвертом матче серии. 1:11 — именно с таким счетом «Ак Барс» в пух и прах раздавил «Авангард». Казанская команда не на шутку разозлилась, ведь она была в лидерах чемпионата, а омский клуб, по сути, проводил провальный для себя сезон. Между прочим, в том матче «барсы» установили рекорд по результативности в матче в рамках плей-офф, который до сих пор никто не смог побить.

Результат заключительного матча в серии оказался даже более неожиданным, чем 1:11. Команды выдали настоящую бойню, и выиграть могли обе дружины. Но победил «Ак Барс».

«Авангард» вел со счетом 2:1, казалось, что это конец, и «Ак Барсу» прямо из «Татнефть Арены» можно будет отправляться в отпуск.

За 16 секунд у Казани оставался один призрачный шанс. Хоккеисты встали на круг вбрасывания в зоне омичей, необходимо было его выигрывать и еще успеть что-то сделать, чтобы спастись. Но как показала игра, хватило и трех секунд. Вбрасывание казанцы выиграли, после двух молниеносных передач шайба дошла до Ильи Никулина, а тот в касание мощным щелчком от синей линии зарядил и... Счастью «Татнефть Арены» не было предела. «Ак Барс» снова делает камбэк, а этот момент запомнился казанским болельщикам как один из самых счастливых.





А потом «Ак Барс» дойдет до финала и в противостоянии с «Локомотивом» возьмет свой первый в истории Кубок Гагарина.



В 2017 году «Ак Барс» был сильнее «Авангарда», но не без проблем

В сезоне 2016/17 казанская команда встретилась с «Авангардом» в полуфинале восточной конференции, и снова безусловным лидером был «Ак Барс».

В первых матчах серии «Ак Барс» оказался сильнее, но «Авангард» не собирался сдаваться. Сначала казанская команда выиграла в овертайме. К слову, команда Зинэтулы Билялетдинова снова сделала камбэк, сравняв счет за 47 секунд до конца, и вырвав победу у омичей в дополнительное время (2:1 ОТ). В следующем матче «барсы» не позволили забросить сопернику и выиграли 2:0.

Казалось, что в этой серии все понятно. Но «Авангард» (с главным тренером Федором Канарейкиным в роли дядьки Черномора) отдал все силы — и сумел переломить ее ход. В третьей встрече омская команда проигрывала 3:1, но отыгралась и зубами вырвала победу, размочив счет в серии. Лидером того «Авангарда» был Илья Зубов, который помогал своей команде и в последующих матчах.

«Ак Барс» смог все-таки выиграть повторный матч в Омске с минимальным счетом 1:2, отличился в той встрече лидер казанского клуба Александр Свитов.

А потом «Авангард» уже не имел права на ошибку. У команды Канарейкина в родных стенах получилось сделать практически невозможное: приблизиться к «Ак Барсу» и продолжить серию. Омский клуб побеждает 4:1 и сокращает отставание в серии до 3:2 в пользу «Ак Барса». Но это был потолок для сибиряков.

В шестом матче казанская команда не оставила никаких шансов сопернику, буквально раздавив его 5:0. В той встрече отличились Иржи Секач, Артем Лукоянов, Альберт Яруллин и Владимир Ткачев.

Кстати, в следующей серии «Ак Барс» встретился с магнитогорским «Металлургом», где казанская команда потерпела обидное поражение 4:0 в серии. Тогда нашу оборону разрывали Зарипов — Коварж — Мозякин.

Провал «Ак Барса» в 2019 году и отставка Билялетдинова

Уже в первом раунде «Ак Барс» встретился с «Авангардом», серия обещала быть захватывающей, но казанский клуб оказался откровенно не готов к хоккею омского клуба.

Уже в первом матче стало понятно, что нам придется не сладко. Благодаря дублю Сергея Шумакова «Авангард» выиграл с разгромным счетом 6:0, у команды Зинэтулы Билялетдинова не работало вообще ничего, команда Боба Хартли была на голову выше «Ак Барса».



В следующем матче наблюдалась похожая картина: «барсов» смяли со счетом 6:3. Три голевые передачи Джастина Азеведо не помогли «Ак Барсу». В свою очередь нападающий «Авангарда» Тейлор Бек набрал четыре очка во втором матче. 2:0 по матчам в пользу «ястребов» — и серия переезжала в Казань.

Казалось бы, команда Билялетдинова должна активизироваться и переломить ход серии, но боевая машина «Авангарда» играла на невероятно высоком уровне. Дублем у омичей отметился Денис Зернов, который, кстати, будет выступать против «Ак Барса» и в нынешнем плей-офф. Команда Боба Хартли выиграла у соперников 1:4 и оставила казанскую команду на краю пропасти. И в четвертом матче «Ак Барс» ничего не смог противопоставить сопернику.

В следующем поединке неотразим был Сергей Шумаков — на тот момент лидер «Авангарда». В 19 матчах плей-офф сезона 2018/19 Шумаков набрал 17 (12+5) очков. Именно он положил конец серии с «Ак Барсом», сделав хет-трик в гостевом матче. Команда Боба Хартли выбила казанский клуб в первом раунде плей-офф с позорным счетом 4:0 в серии.

К слову, после того провального сезона Зинэтула Билялетдинов ушел в отставку, на его место пришел Дмитрий Квартальнов, который и по сей день успешно руководит командой.

В нынешнем сезоне команды встретятся в финале конференции. Первые матчи состоятся 3 и 5 апреля.