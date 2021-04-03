Новости общества

03:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Как вы пережили год борьбы с COVID-19?»

00:00, 03.04.2021
Видеоопрос: «Как вы пережили год борьбы с COVID-19?»
Фото: Максим Платонов

Год назад в Россию пришла пандемия, и в попытке обезопасить людей от лавинообразных заражений власти ввели режим тотальной самоизоляции. В Татарстане, как и в других регионах, работали только аптеки, продуктовые магазины, больницы и стратегические предприятия. Маски и антисептики в первую неделю изоляции были страшным дефицитом, беспрепятственно можно было только выходить за продуктами и лекарствами в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку. А для того, чтобы совершить любые другие телодвижения, нужно было получать СМС-пропуск. «Реальное время» попросило казанцев вспомнить, как они пережили самоизоляцию и от чего им пришлось отказаться во время локдауна.

— Как вы пережили год борьбы с COVID-19? Чем вам запомнилось время локдауна? Какие выводы для себя сделали? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

03:31 МСК Все новости
Новости раздела