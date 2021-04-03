Видеоопрос: «Как вы пережили год борьбы с COVID-19?»
Год назад в Россию пришла пандемия, и в попытке обезопасить людей от лавинообразных заражений власти ввели режим тотальной самоизоляции. В Татарстане, как и в других регионах, работали только аптеки, продуктовые магазины, больницы и стратегические предприятия. Маски и антисептики в первую неделю изоляции были страшным дефицитом, беспрепятственно можно было только выходить за продуктами и лекарствами в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку. А для того, чтобы совершить любые другие телодвижения, нужно было получать СМС-пропуск. «Реальное время» попросило казанцев вспомнить, как они пережили самоизоляцию и от чего им пришлось отказаться во время локдауна.
— Как вы пережили год борьбы с COVID-19? Чем вам запомнилось время локдауна? Какие выводы для себя сделали? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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