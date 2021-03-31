Бизнес-аккаунт дня: парикмахер-универсал Марина Медведева из Чистополя

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 31

Молодая жительница Чистополя Марина Медведева работает парикмахером около 10 лет, имеет постоянных клиентов, но хочет расти дальше. Аккаунт в «Инстаграм», где она публикует свои лучшие модельные стрижки, девушка завела недавно. Как сделать его популярным, советы в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из крупных СММ-агентств Поволжья.

Главное — довольные клиенты

Марине Медведевой удалось воплотить свою детскую мечту. С ранних лет любила заплетать куклам косички, делать прически подружкам. Поэтому вопроса — кем стать, когда вырастет, у нее не возникало — выучилась на парикмахера.



Почти 10 лет она делает стрижет жителей Чистополя, в числе постоянных клиентов — в основном женщины. Марина парикмахер-универсал: делает стрижки, окрашивает волосы, проводит процедуры их оздоровления или кератиновое выпрямление и другие процедуры.



— Главное в моей работе, — это результат, чтобы клиенты уходили довольными, обновленными, если можно так сказать, и счастливыми, — говорит парикмахер.

Марина хочет развиваться в своей профессии и с удовольствием проходит различные обучающие курсы, повышая уровень квалификации, следуя новым трендам в парикмахерском искусстве. Осенью прошлого года освоила новое направление — моделирование и окрашивание бровей. А свободное от работы время посвящает воспитанию трех сыновей.

Рассказать о себе и профессиональных достижениях

Название аккаунта. В названии аккаунта желательно избегать лишних знаков препинания, чтобы не усложнять пользователям поиск. Но если вариант слитного написания занят, то разделение можно оставить. Также необязательно в названии указывать город, это можно добавить в описание ниже.

Имя аккаунта. Имя индексируется в поиске и должно отражать основной род деятельности. В данном случае можно добавить еще “колорист”/”стилист”, так как сейчас многие люди ищут мастера именно по таким запросам.

БИО. Раздел отсутствует, необходимо добавить описание. Здесь должна быть уникальная информация о вас и ваших достижениях, ссылка на способ связи или taplink. Это примеры, как может выглядеть описание профиля.



Ссылка в описании. Добавить ссылку на Whatsapp, Viber или Taplink, чтобы клиентам было удобно с вами связаться и договориться о записи.

Раздел “отметки”. Этот раздел виден всем, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, а также генерировать отметки. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также попросив друзей. Таким образом, у вас появятся первые отзывы, что поможет завоевать доверие потенциальных клиентов.

Архивы сторис. Сейчас все архивы называются “актуальное” и не имеют обложек. Необходимо назвать архивы в соответствии с содержимым и добавить обложки в едином стиле.

Обращайте внимание на обновление архивов, постоянное их пополнение актуальными сторис. Также обратите внимание на оформление самих сторис, это можно сделать с помощью приложений Mojo, Storylux, Unfold, Canva, используя готовые шаблоны. Очень важно добавлять интерактивные элементы (эмоджи, анимации, открытые вопросы, опросы, хэштеги, упоминания, локацию и т.д.), это повысит кликабельность и просматриваемость как самих стрис, так и профиля. Это примеры удачного оформления архивов сторис.





Контенту — новые форматы и темы

Контент. Сейчас контент состоит только из фотографий работ и сертификатов. Нужно разнообразить контент, добавив новые форматы (видео, анимации) и тематики: например, советы по уходу за волосами. Обратите внимание на подачу контента и его оформление. Фото должны быть четкими, яркими, под определенным светом, чтобы хорошо было видно результат работы. Если публикуете видео, добавляйте обложку:

На отзывы также можно добавлять обложку. В этом может помочь сервис Canva. Если клиент не хочет, чтобы его лицо было в аккаунте, сфотографируйте вид сзади или совсем не выкладывайте работу.



Пример профиля с хорошим контентом:





Продвижение. Для такого кол-ва подписчиков активность в профиле — на среднем уровне, есть и достаточное количество комментариев, и лайки. Для увеличения численности подписчиков и вовлеченности рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать такие инструменты как таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), конкурсы.