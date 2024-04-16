Иск исполкома Казани может обанкротить «Казанскую ярмарку»

Фото: Максим Платонов

По итогам 2023 года убыток ОАО «Казанская ярмарка» по РСБУ составил 192 миллиона рублей, следует их бухгалтерской отчетности организации. При этом в 2022 году компания зафиксировала убыток в 3,8 миллиона. Выручка при этом тоже снизилась: с 47,9 до 42,8 миллиона рублей.

Практически на 4 миллиона рублей снизились прочие доходы «Казанской ярмарки». По итогам 2022 года они составили 12,8 миллиона рублей, а по итогам 2023-го — уже 9 миллионов. Прочие расходы же выросли с 12,8 до 198,4 миллиона рублей (+ 1 446,8%). В 2,8 раза выросли коммерческие расходы: со 174 до 485 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность «Казанской ярмарки» выросла на 29%: с 2,987 до 3,854 миллиона рублей. Просроченная «дебиторка» на 31 декабря прошлого года составила 1,5 миллиона рублей.

«Кредиторка» же по итогам 2023 года оказалась в 20,26 раза выше, чем в предыдущем периоде: 198,377 миллиона рублей. Увеличение кредиторской задолженности, как следует из пояснительной записки к отчетности, связано с решением Арбитражного суда Татарстана о взыскании с «Казанской ярмарки» 193,23 тысячи рублей неосновательного обогащения. Эта же сумма отражается в прочих расходах организации.

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности «Казанской ярмарки» отмечается, что статья «Непокрытый убыток» увеличилась на сумму в 192 миллиона рублей. В компании это связывают с указанным выше взысканием неосновательного обогащения в пользу Комитета земельных и имущественных отношений казанского исполкома. На 31 декабря 2023 года непокрытый убыток «Казанской ярмарки» составил 218,547 миллиона рублей.

Аудиторская организация «Ауди» в своем заключении о годовой бухгалтерской отчетности «Казанской ярмарки» указала на возможные серьезные проблемы компании в будущем. Связано это как раз с резким ростом кредиторской задолженности и снижением, в связи с этим, чистых активов, которые к концу года достигли отрицательных показателей — «минус» 237,679 миллиона рублей. По мнению аудитора, эта ситуация «может вызывать значительные в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно, в следствие чего Общество ... не сможет погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения бизнеса».

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Артем Гафаров