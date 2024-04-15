Татарстанские самозанятые заработали более 1 млн рублей на весенней ярмарке

В Татарстане завершилась серия весенних ярмарок продукции и услуг самозанятых. Они были организованы Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За четыре недели работы ярмарки в ТЦ «Мега» 64 самозанятых со всего Татарстана заработали более 1 млн рублей. Участники представили оригинальные товары собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Татарстана.

Центр «Мой бизнес» активно поддерживает самозанятых, которые решают заработать на своем увлечении и легализовать этот доход. Поддержка доступна на всех этапах развития собственного дела — от обучения основам предпринимательства до финансирования проектов и их продвижения.

Сегодня Центр «Мой бизнес» открывает прием заявок на участие в ярмарке, которая будет проходить в ТЦ «Тандем» с 26 апреля по 28 апреля. Участие бесплатное и открывает широкие возможности для совершенствования навыков реализации своих товаров. Самозанятые смогут найти новых покупателей, наладить полезные связи с коллегами и приобрести опыт в продажах.

Принять участие в ярмарке могут самозанятые, осуществляющие деятельность на территории Республики Татарстан. Для этого необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ. Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ. Ранее сообщалось, что на сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане реализовано более 400 тонн овощей и другой продукции.

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Разиль Самигуллин