Производство шоколада в России возросло почти на 9%

Фото: Максим Платонов

По данным Минсельхоза, за период с января по февраль текущего года кондитерские предприятия России произвели 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В целом производство кондитерских изделий выросло на 9,2% и составило 667,1 тыс. тонн. В том числе производство сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, увеличилось на 15% до 120,2 тыс. тонн.

По мнению исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслава Лашманкина, основными факторами роста производства являются увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке.

Так, по данным ассоциации, на конец марта поставки отечественного шоколада за рубеж увеличились более чем на 5% к аналогичному периоду 2023 года.

Кроме того, по итогам прошлого года впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий на 2,7% до 26,3 кг на человека в год.

Стоит отметить, что по производству кондитерских изделий Россия занимает пятое место в мире.

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Анастасия Фартыгина