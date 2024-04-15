Число авиапроисшествий в России в 2023 году стало наименьшим за последние 17 лет

Фото: Максим Платонов

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад о состоянии безопасности полетов в 2023 году. В документе указаны все страны-участницы межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, включая Россию.



В России за 2023 год произошло 21 авиапроишествие, погибли 20 человек. Число происшествий в РФ в прошлом году стало наименьшим за последние 17 лет, катастроф — за 13 лет, а количество погибших достигло минимального значения 2000 года, следует из докладов МАК.

В связи с отсутствием в ряде государств данных по количеству вылетов и налету часов авиации общего назначения, уровень безопасности по абсолютным показателям невозможно оценить достоверно. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Коммерческая авиация

Катастрофы отсутствовали у самолетов, чья взлетная масса составляет более 5,7 тонны. У легких и сверхлегких воздушных суден (масса менее 5,7 тонны) случилось 7 происшествий и 3 катастрофы с 5 погибшими. Вертолеты претерпели 7 авиапроишествий и 6 катастроф, потери составили 17 человек.

Авиация общего назначения

Происшествия случились 12 раз (против 18 раз в 2022 г.), 6 катастроф с 9 погибшими. Примечательно, что статистика МАК не учитывает «события, связанные с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации». Речь, например, идет о крушении бизнес-джета с Евгением Пригожиным 23 августа 2023 года в Тверской области и авиакатастрофе Airbus A321 над Синаем в 2015 году в результате теракта.

Также МАК опубликовали выводы, что абсолютные показатели состояния безопасности полетов авиации общего назначения в 2023 г. улучшились по всем показателям: 12 авиапроисшествий, 6 катстроф и 9 погибших против: 18, 8 и 15 соответственно в 2022 г. с устойчивой динамикой уменьшения за последние четыре года.

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Рената Валеева