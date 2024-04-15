Из-за санкций стоимость акций компаний «Норникель», «Русал» и «Русолово» снизилась

Акции компаний «Норникель», «Русал» и «Русолово» снизились в начале торгов на Московской бирже. Эти изменения связаны с санкциями, которые ввели США и Великобритания: теперь Лондонская биржа металлов не принимает российские цветные металлы.

Санкции вступили в силу после того, как Минфин США объявил о запрете импорта алюминия, меди и никеля из России. Также запрещается выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

В марте доля российского алюминия на складах достигла 91%, меди — выросла до 62% с 52% в феврале. Российский никель на складах составил 36% от общего объема. По оценкам западных чиновников, доходы от экспорта российских металлов за два года составили $40 млрд.

Запрет на ввоз продукции из России не сильно повлияет на мировой рынок цветных металлов, так как Россия занимает небольшую долю в мировой торговле. Однако это может повлиять на российских производителей, которые раньше продавали свою продукцию в США и Европу.

«Норникель» перераспределял сбытовые потоки в сторону азиатского региона, доля которого по итогам 2023 года впервые превысила 50%. В ЕС и США «Норникель» реализует около трети своей продукции.



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Анастасия Фартыгина