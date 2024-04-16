За 4 года в Татарстане количество занятых в МСП выросло на 66%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 2019 по 2023 год количество сотрудников, занятых в предприятиях малого и среднего бизнеса (в том числе ИП), выросло на 66%, узнало «Реальное время» на основе данных Минэкономразвития России. Если в начале указанного периода количество сотрудников в МСП составляло 552,2 тысячи человек, то по итогам 2023 года их количество увеличилось до 916,2 тысячи.

По этому показателю Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Следом расположилась Самарская область с 710-ю тысячами сотрудников, занятых в малом и среднем бизнесе. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область с показателем в 687,3 тысячи человек. В пятерку лидеров также попали Башкортостан (633,4 тысячи) и Пермский край (528,3 тысячи).

Замыкают рейтинг Чувашия — там в МСП занято 220 тысяч человек, Мордовия (116 тысяч) и Марий Эл (107,8 тысячи). В целом по Приволжскому федеральному округу в МСП занято 5,6 миллиона человек, по России — 31,5 миллиона.

Говоря про Татарстан, численность рабочей силы в республике в возрасте 15 лет и старше составляет чуть более двух миллионов человек. Такие цифры приводит Росстат. То есть в МСП в республике занято 26,7% рабочей силы, или 13,8% всего населения, по данным переписи 2023 года.

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Артем Гафаров