Поставщик из Гонконга подает иск о банкротстве завода «Москвич»

Silver Basis Investment Development Company, зарегистрированная в Гонконге, заявила о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании АО «Московский автомобильный завод «Москвич» банкротом. Это следует из уведомления, опубликованного на Федресурсе.



Причиной такого решения стало наличие у «Москвича» признаков банкротства — задолженности, которая подтверждается решением Арбитражного суда Москвы от 24 ноября прошлого года.

В августе 2023 года Silver Basis подала иск с требованием взыскать с «Москвича» 2,5 млн евро долга и 124 тысячи евро неустойки по договору, заключенному в 2020 году. Суд частично удовлетворил иск, незначительно скорректировав сумму взыскания.



Renault владел московским автозаводом с 1998 года, но в марте 2022-го концерн объявил об уходе с российского рынка. Завод был передан в управление правительства Москвы и переименован в «Москвич». Сейчас он находится в паритетном управлении Москвы и ПАО «КАМАЗ». За 2023 год «Москвич» отгрузил дилерам около 19 тысяч машин, из которых 15,3 тысячи были проданы покупателям.

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Анастасия Фартыгина