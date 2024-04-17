ПАО «Группа Астра» установило минимальную цену размещения акций

ПАО «Группа Астра» установило минимальную цену размещения акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO) на уровне 550 рублей за акцию. Сообщение об уточнении параметров размещения появилось на официальном сайте компании.

ПАО «Группа Астра» — компания, которая разрабатывает инфраструктурное ПО, включая операционную систему Astra Linux, объявила о запуске программы SPO. В результате ее реализации доля акций компании в свободном обращении может вырасти на 5—10% и составить до 15%.



В релизе отмечается, что компания получила запросы от крупных российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также от розничных инвесторов. Книга заявок уже полностью покрыта в рамках объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира.



Окончательная стоимость одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 19 апреля. При этом книга заявок будет открыта до 18 часов 30 минут 18 апреля.

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Анастасия Фартыгина