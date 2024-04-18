Топ-менеджер «Ядрана» возглавил «Каздорстрой»

Фото: Олег Тихонов

Новым руководителем ОАО «Каздорстрой» стал Дамир Мадьяров. Он сменил на этом посту Александра Орехова, который возглавлял акционерное общество с 16 февраля 2022 года по 16 апреля 2024-го, следует из базы данных «Спарк-Интерфакс».

Помимо «Каздорстроя» Мадьяров также является генеральным директором и владельцем нескольких других компаний: АО «Ядран», ООО УК «Ядран», — первая занимается оптовой торговлей, а вторая — консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Кроме того, он возглавляет ООО «Склад временного хранения «Казань» на зеленодольской промплощадке.

Ушедший из «Каздорстроя» Александр Орехов остался директором и владельцем двух строительных компаний — ООО «Азимут» и ООО «Меридиан». Обе зарегистрированы в 2017 году. При этом «Меридиан» по итогам 2023 года отчитался о выручке в 1,25 миллиона рублей. Это в 302,77 раза меньше, чем эта же компания показала в 2020 году.

Выручка же «Каздорстроя» по итогам 2023 года составила 4,16 миллиарда рублей, что на миллиард больше, чем за предыдущий год. Чистая прибыль же в 2023 году оказалась выше практически в пять раз, чем в 2022-м (19,75 против 4,18 миллиона).

Из недавних проектов «Каздорстроя» — участие в содержании зимних дорог в Татарстане. В ноябре 2023 года Минтранс республики заключил долгосрочные договоры сразу с 11-ю организациями.

ОАО «Каздорстрой» ведет свою историю с 1956 года, когда приказом Главдорстроя СССР было организовано строительное управление №11, впоследствии преобразованное в трест «Каздорстрой». В 1993 году трест стал акционерным обществом. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров