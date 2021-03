Видео недели: битва цирковых слонов, российские подлодки в Арктике и новое авто от Hyundai

Топ видео по версии «Реального времени»

Слоны начали выяснять отношения во время шоу

Видео, которые выложили зрители представления в Казанском цирке, где во время выступления подрались две слонихи, стали, пожалуй, самыми резонансными на этой неделе. В адрес цирка и дрессировщиков в комментариях пользователей соцсетей было направлено немало критики.

Дети на снегу достучались до чиновников



Еще одно видео, снятое жителями поселков Вишневка и Привольный, наделало немало шума в Сети. На нем дети, усевшись и улегшись на снег, образовали своими телами слово «школа». Выложив ролик в «Инстаграм», его авторы преследовали цель обратить внимание руководства республики на отсутствие школы в двух пригородных поселках. Ролик уже посмотрели почти 7,3 тыс. пользователей соцсети, под постом около 300 комментариев. А власти Казани на встрече с жителями поселков пообещали им, что школу построят.

Шоу подводных лодок



Минобороны России показало на днях, как в Арктике, разламывая полутораметровую толщу льда, одновременно всплывают три атомных отечественных ракетоносца. Это событие стало первым в истории российского ВМФ и прошло в рамках арктической экспедиции «Умка-2021», которая стартовала 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

В Дербышках бывший заключенный поджог ОПОП



Пьяный 33-летний житель Дербышек решил выразить свою неприязнь к сотрудникам местного опорного пункта полиции и поджег его. В это время в здании находился один сотрудник ОПОП, который вызвал пожарную бригаду. По горячим следам нашли поджигателя быстро, он задержан и останется под стражей до 24 мая.

Сдвинуть с мертвой точки



Весь мир на этой неделе следит за ситуацией на Суэцком канале, где 23 марта сел на мель контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды. Из-за него свой путь не могут продолжить почти 185 других судов. По оценке экспертов, ущерб от блокировки морского пути в день обходится почти в 9,6 млрд долларов. Попытки сдвинуть судно с места оканчивались неудачей. 27 марта контейнеровоз впервые удалось сдвинуть с места.

Пранк от Моргенштерна



На первом месте российских трендов на YouTube оказался ролик кумира школьников Моргенштерна. В нем он решил проверить, узнают ли его поклонники без татуировок, «украшающих» его лицо. Видео за сутки посмотрели почти 3 млн человек.

Фанатам игрового «Властелина колец» показали фрагменты нового геймплея



В Сети появился новый 40-секундный тизер к игре The Lord of the Rings: Gollum. Ее разработчики выложили видео с рассказом истории об одном из ведущих персонажей трилогии «Властелин колец», а также кадры новой игры.

Заслуженным артистам преграды нипочем



Татарский эстрадный певец, заслуженный артист республики Фирдус Тямаев сообщил на своей странице о сорванном концерте в башкирском селе Киргиз-Мияки. К посту он добавил видео, на котором артист выступает на сцене в абсолютной темноте. Далее концерт перебазировался в вестибюль. Зрители аплодируют музыканту, снимают выступление своего кумира на камеры сотовых телефонов.

Российский авторынок пополнится новым «корейцем»



Корейский производитель автомобилей представил на этой неделе новый минивэн Hyundai Staria. Этой премьерой заменяют устаревший H-1. На российском рынке новинку можно ждать не раньше июля. А на YouTube-канале Carreport появился «шпионский видео­обзор» еще до конца не рассекре­ченного нового авто, который уже называют «космическим».