Караул устал: в ответном поединке Еврокубка УНИКС по всем статьям уступил «Локомотиву»
Почему УНИКС провел самый безликий матч в сезоне
Победа в первом домашнем поединке четвертьфинала Кубка Европы еще ничего не гарантировала казанскому УНИКСу — нужно было выигрывать и в гостях. Прифтис после того матча рассуждал, что нужно разобрать игру лидера атак краснодарцев Уильяма-Госса, но, видимо, за разборами американского защитника забыл учесть остальных в составе «Локомотива-Кубань». Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, что стало причиной провала в ответном матче плей-офф.
Казанцы ехали в Краснодар чтобы биться, но…
После первой игры, уверенно выигранной казанцами, наставник УНИКСа Димитрис Прифтис обещал основные усилия в ответной игре направить на сдерживание лидера «Локомотива» Уильямса — Госса.
Вот только с «биться» немного не вышло.
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин дал комментарий о соотношении вклада россиян и легионеров, чем до предела запутал тему о шансах его команды на победу в ответном матче и возвращении в серию. Так что только игра могла рассудить соперников.
Победив в первой домашней игре, УНИКС получил психологическое преимущество. Запасной аэродром в виде вероятного третьего поединка в Казани (в случае поражения в гостях) успокаивал подопечных Прифтиса: если что, родные стены спасут. Но доводить исход серии до состояния «пленных не берут» не входил в планы казанской команды — перспектива завершить серию в гостевом матче и доказать свое превосходство наверняка виделась казанцам более привлекательной. У краснодарцев на этот счет имелось собственное мнение.
УНИКС: вальяжность и потери
Гостевой матч УНИКС начал по-хозяйски. Жесткая борьба под щитами, скоростные отрывы и вот уже 8:4 через 4 минуты после начала встречи. Через минуту вперед вышел уже «Локомотив» и оторвался на 5 очков — 8:13. В конце первой четверти у казанцев полетели дальние броски и Джамар Смит вывел свою команду вперед: 17:15 за полторы минуты до первого перерыва. Минимальный перевес в счете не гарантировал гостям победы, но дал понять «железнодорожникам», что легко им не будет.
Второй период начался с конкурса дальних бросков, в котором больше преуспели южане. Казанцы включили плотную защиту и выровняли игру — 23:24 на пятой минуте второго периода. Далее казанцы ослабили бдительность, совершили шестую в матче потерю и «Локомотив» убежал вперед на 6очков — 23:29.
УНИКС обидно удивлял обилием потерь. Команда играла как-то вальяжно, словно давая понять: никуда вы не денетесь, все равно мы сильнее. Калниетис разрывал защиту УНИКСа, и к большому перерыву отставание казанцев впервые превысило двухзначную отметку — 25:37. На большой перерыв соперники ушли при счете 31:45, что уже внушало УНИКСу идею о третьем матче.
Борьбу навязали, но выиграть в планы не входило
Вторая половина матча началась с фолом в нападении от Кенаана. Защита тоже не блистала надежностью, и перевес хозяев практически достиг 20 очков — 31:50. Складывалось впечатление, что казанцы абсолютно не заряжены на борьбу, что их совершенно не волнует результат и что они элементарно устали. Пожалуй, только Джамар Смит с его волшебной рукой давал понять, что он готов к сопротивлению, но партнеры его волну не поддерживали. В середине третьей четверти Линч сделал «плюс 20» и все стало понятно: УНИКС привез в Краснодар не настоящих, а ряженых.
Фарс под названием матч Еврокубка продолжался еще на протяжении полутора четвертей, но исход игры не вызывал ни малейших сомнений. Стало окончательно ясно, что УНИКС решил определять судьбу серии в своих стенах, при своих болельщиках и воодушевленном руководстве. Зачем было возить на прогнозируемый проигрыш Смита, Канаана и компанию, было непонятно — взяли бы молодых и завершили с аналогичным исходом.
Впрочем, активный баскетбол привел подопечных Прифтиса к сокращению отрыва уже через две минуты после начала заключительной четверти и умершая было интрига ожила. В середине четвертой четверти «треха» Канаана позволила сократить разницу до «минус 8» — максимальное приближение казанцев к сопернику в этот вечер, но рассыпавшаяся защита восстановила большой перевес кубанцев — 64:77.
Увы, слишком много было потеряно в ходе всего матча. Подопечные Евгения Пашутина уверенно сдерживали казанские порывы, забивали мячи и берегли нервы своим болельщикам. Гордон и компания легко довели матч до победы(86:74) и до максимума подняли градус противостояния в серии. Обещание сдержать Уильямса-Госса Прифтис не сдержал — с 25 очками атакующий защитник кубанцев стал самым результативным в матче. Теперь соперников рассудит арена «Баскет-холла». Предсказать победителя никто не решится. Одно ясно: нас ждет горячий третий матч.
Справка
«Локомотив-Кубань» (Россия) — УНИКС (Россия) — 86:74 (19:20, 26:11, 22:20, 19:23)
25 марта
«Баскет-холл» г. Краснодар
«Локомотив-Кубань»: Уильямс-Госс (25), Калниетис (23 + 10 передач), Кузминскас (15), Гордон (9 + 7 подборов), Херви (6 + 7 подборов) — старт; Каммингс (4), Мартюк (2), Линч (2), Емченко (0).
УНИКС: Смит (20), Уайт (13), Холланд (11), Морган (2 + 7 подборов), Колесников (0) — старт; Браун (11 + 11 подборов), Кэнан (8), Жбанов (5), Клименко (4), Теодор (0), Узинский (0).
В серии ничья — 1-1
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