Караул устал: в ответном поединке Еврокубка УНИКС по всем статьям уступил «Локомотиву»

Почему УНИКС провел самый безликий матч в сезоне

Победа в первом домашнем поединке четвертьфинала Кубка Европы еще ничего не гарантировала казанскому УНИКСу — нужно было выигрывать и в гостях. Прифтис после того матча рассуждал, что нужно разобрать игру лидера атак краснодарцев Уильяма-Госса, но, видимо, за разборами американского защитника забыл учесть остальных в составе «Локомотива-Кубань». Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, что стало причиной провала в ответном матче плей-офф.

Казанцы ехали в Краснодар чтобы биться, но…

После первой игры, уверенно выигранной казанцами, наставник УНИКСа Димитрис Прифтис обещал основные усилия в ответной игре направить на сдерживание лидера «Локомотива» Уильямса — Госса.

— Ожидаем тяжелую игру, нам нужно быть готовыми ментально и физически. Ожидаем реакции «Локомотива», и мы должны лучше исполнять наши тактические планы. У нас есть некоторые проблемы, связанные с травмами, и плотность игр не помогает нам в этом. Но мы едем в Краснодар, чтобы биться, — говорил наставник УНИКСа для официального сайта.

Вот только с «биться» немного не вышло.



Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин дал комментарий о соотношении вклада россиян и легионеров, чем до предела запутал тему о шансах его команды на победу в ответном матче и возвращении в серию. Так что только игра могла рассудить соперников.

Победив в первой домашней игре, УНИКС получил психологическое преимущество. Запасной аэродром в виде вероятного третьего поединка в Казани (в случае поражения в гостях) успокаивал подопечных Прифтиса: если что, родные стены спасут. Но доводить исход серии до состояния «пленных не берут» не входил в планы казанской команды — перспектива завершить серию в гостевом матче и доказать свое превосходство наверняка виделась казанцам более привлекательной. У краснодарцев на этот счет имелось собственное мнение.

УНИКС: вальяжность и потери

Гостевой матч УНИКС начал по-хозяйски. Жесткая борьба под щитами, скоростные отрывы и вот уже 8:4 через 4 минуты после начала встречи. Через минуту вперед вышел уже «Локомотив» и оторвался на 5 очков — 8:13. В конце первой четверти у казанцев полетели дальние броски и Джамар Смит вывел свою команду вперед: 17:15 за полторы минуты до первого перерыва. Минимальный перевес в счете не гарантировал гостям победы, но дал понять «железнодорожникам», что легко им не будет.

Второй период начался с конкурса дальних бросков, в котором больше преуспели южане. Казанцы включили плотную защиту и выровняли игру — 23:24 на пятой минуте второго периода. Далее казанцы ослабили бдительность, совершили шестую в матче потерю и «Локомотив» убежал вперед на 6очков — 23:29.

УНИКС обидно удивлял обилием потерь. Команда играла как-то вальяжно, словно давая понять: никуда вы не денетесь, все равно мы сильнее. Калниетис разрывал защиту УНИКСа, и к большому перерыву отставание казанцев впервые превысило двухзначную отметку — 25:37. На большой перерыв соперники ушли при счете 31:45, что уже внушало УНИКСу идею о третьем матче.

Фото: lokobasket.com

Борьбу навязали, но выиграть в планы не входило

Вторая половина матча началась с фолом в нападении от Кенаана. Защита тоже не блистала надежностью, и перевес хозяев практически достиг 20 очков — 31:50. Складывалось впечатление, что казанцы абсолютно не заряжены на борьбу, что их совершенно не волнует результат и что они элементарно устали. Пожалуй, только Джамар Смит с его волшебной рукой давал понять, что он готов к сопротивлению, но партнеры его волну не поддерживали. В середине третьей четверти Линч сделал «плюс 20» и все стало понятно: УНИКС привез в Краснодар не настоящих, а ряженых.

Фарс под названием матч Еврокубка продолжался еще на протяжении полутора четвертей, но исход игры не вызывал ни малейших сомнений. Стало окончательно ясно, что УНИКС решил определять судьбу серии в своих стенах, при своих болельщиках и воодушевленном руководстве. Зачем было возить на прогнозируемый проигрыш Смита, Канаана и компанию, было непонятно — взяли бы молодых и завершили с аналогичным исходом.

Впрочем, активный баскетбол привел подопечных Прифтиса к сокращению отрыва уже через две минуты после начала заключительной четверти и умершая было интрига ожила. В середине четвертой четверти «треха» Канаана позволила сократить разницу до «минус 8» — максимальное приближение казанцев к сопернику в этот вечер, но рассыпавшаяся защита восстановила большой перевес кубанцев — 64:77.

Увы, слишком много было потеряно в ходе всего матча. Подопечные Евгения Пашутина уверенно сдерживали казанские порывы, забивали мячи и берегли нервы своим болельщикам. Гордон и компания легко довели матч до победы(86:74) и до максимума подняли градус противостояния в серии. Обещание сдержать Уильямса-Госса Прифтис не сдержал — с 25 очками атакующий защитник кубанцев стал самым результативным в матче. Теперь соперников рассудит арена «Баскет-холла». Предсказать победителя никто не решится. Одно ясно: нас ждет горячий третий матч.

— Сегодня были готовы к физическому контакту, играли жестко, контролировали их снайперов, которые забили только десять трехочковых, — говорил после второго поединка наставник «Локо» Евгений Пашутин — Контролировали подбор, за исключением четвертой четверти. Неплохо играли в нападении, сегодня сделали меньше ошибок. Показали фирменное движение мяча, которое сыграло важную роль. Понимаем, что впереди нас ждет сложнейший матч в Казани. Наша задача — восстановиться и проанализировать свои ошибки. В Казани нужно играть в физически жесткий контакт, ведь это плей-офф и легких игр на таких стадиях не бывает, — цитирует Пашутина пресс-служба краснодарцев.

Александр Норден