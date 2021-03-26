Бизнес-аккаунт дня: авторская мебель от челнинца Руслана Шарафетдинова

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 28

Глава мебельной компании ZOFO из Набережных Челнов Руслан Шарафетдинов — бывший спасатель. Так сложилось, что с самого детства жизнь молодого руководителя была связана с мебельным производством, но не найдя на этом поприще своего призвания, Руслан ушел в поисково-спасательный отряд. Однако благородную профессию через какое-то время пришлось сменить, продолжив семейный бизнес. Четыре года назад Руслан открыл аккаунт в инстаграме, где предлагает подписчиками продукцию своей небольшой мебельной фабрики. Советы по развитию этого профиля в соцсети в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из крупнейших СММ-агентств Татарстана

Из мебельщика — в спасатели и обратно

Уже с раннего возраста Руслан наблюдал за тем как работает его отец — делает своими руками для заказчиков кухонные гарнитуры и диваны. Так в 90-е начинался семейный бизнес семьи Шарафетдиновых. С 10 лет мальчик, помогая отцу на производстве, начал потихоньку вникать в азы изготовления мебели, даже получая при этом зарплату. Уже в старших классах он иногда работал по ночам, своими руками изготавливал диваны.

Затем училище, служба в армии. Вернувшись домой, Руслан стал работать в уже достаточно крупной компании отца менеджером по снабжению. «Работа шла, но не было душевного удовлетворения, не отпускало желание реализоваться самостоятельно», — объясняет последовавшее увольнение Шарафетдинов-младший. Армейский сослуживец предложил пойти спасателем в поисково-спасательный отряд, где Руслан прослужил три года. Вышло так, что в 23 года Руслану пришлось самому возглавить мебельное производство.

Уже несколько лет коллектив, которым он руководит, предлагает заказчикам и покупателям практически полный ассортимент мебели в зависимости от функциональности комнаты квартиры или дома — от стульев до кухонных гарнитуров, шкафов, изготавливая их и по собственному, и дизайну заказчиков. Аккаунт компании Zofomebel команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency — менеджеры проектов Азат Сабиров, Дарья Сакмарова, Алина Гайнуллина и Ксения Иванова, которые работают с компаниями федерального и регионального уровня, а также госкорпорациями.

Усилить интерактивы и подобрать легко читаемые шрифты

Highlights и Stories. С закрепленными Stories у вас все отлично — они распределены по отдельным рубрикам, есть основная информация с контактами, показано производство, пользователи могут рассмотреть нужный им вид мебели. Также обложки оформлены в едином стиле. Словом, видно, что здесь вы хорошо поработали. Теперь советуем уделить внимание деталям:

попробуйте делать дизайн чуть аккуратнее, используйте фотографии 9:16, то есть во всю длину Stories, но, если фото другого формата, попробуйте поместить его на фон.

выберите 1-2 шрифта и используйте только их — сейчас в Instagram выбор шрифтов стал чуть больше, но они не всегда работают идеально. Можно накладывать текст на фото и видео в отдельных приложениях, закачивать туда нужные вам шрифты.

главный принцип текста на Stories — это читаемость, пользователю должно быть удобно воспринимать информацию. Советуем отказаться от шрифта, который имитирует письмо от руки. Быстрее всего глаз схватывает простой шрифт без засечек. Если фото или видео, поверх которого вы накладываете текст, слишком пестрит, используйте за текстом однотонную плашку.

что делать, если вы снимаете производство или квартиру, а свет на видео мерцает? Причины могут быть разные, но это можно быстро исправить, понизив частоту кадров съемки — такая настройка есть в каждом телефоне.

В разделе «О нас» есть несколько Stories с вакансиями — их лучше вынести в отдельную категорию либо вообще удалить, если вопрос закрыт.

вы уже используете интерактивы и опросы в Stories — советуем усилиться в этом направлении. У соцсети есть несколько инструментов, попробуйте внедрять их для большей обратной связи с подписчиками.

Внимание ракурсами и планами мебели

Визуальный контент. Хорошо, что мебель отражена и на фото, и на видео. Видно, что вы делаете много и здорово. Что, на наш взгляд, еще усилило бы вашу страницу?

если есть возможность показывать больше готовых интерьеров, проводить съемку в локации с мебелью, как в квартире, то будет еще лучше. Такие фото есть, хочется видеть их больше. А вот фотографии «просто кресла» без интерьера выглядят скучнее и похожи на фото, скачанные из интернета.

покажите на фотографиях тех, кто потенциально является вашим заказчиком — проведите семейную съемку с диванами, кроватями в доме, где уютно.

длинные диваны на обложке постов лучше кадрировать не посередине, а показывать край, как на фото ниже, но чуть больше, чтобы диван не выглядел как кресло. В карусель можно добавить крупные ракурсы, чтобы было видно фактуру ткани, детали — им тоже хочется уделить больше внимания.

Оформление публикации фото + заливка + текст уже устарело в Instagram. Поэтому советуем поискать более современные варианты. Самый простой — это выбрать однотонный фон одного, желательно светлого, цвета, поставить ваш логотип с диваном, написать текст. Так общий вид сетки фотографий будет выглядеть чище и лучше считываться. Желательно давать такие посты регулярно, чтобы задавать общему виду сетки ритм.

единое оформление советуем выбрать и для лайфхаков. Это может быть также однотонный фон (но, например, другого цвета) и текст, либо другое визуальное решение. Главное помните, если на первом фото в публикации вы пишете какой-то текст, он должен хорошо читаться и на общей мозаике, где фото стоят по три. Новые пользователи, заходя на вашу страницу и листая ленту вниз, смогут сразу прочитать, о чем эта публикация. Вот тут видно плохо. Также советуем поискать фото для этой рубрики лучшего качества.

Общая рекомендация, которая касается не только визуального оформления, писать цены сразу, а не в Direct. Пользователю так легче сориентироваться, а вы выглядите более открытой компанией. Цены можно прописать прямо на фото. Примеры для вдохновения.

Интерьер снят с заказчиками:

Цены на товары указаны в карусели:

Диван снят не во всю длину:

Без высокопарности, с ценами и конкретикой

Тексты. Немного о деталях: кому как, а нам сразу бросается в глаза отсутствие запятой в первом же предложении в шапке профиля. Тексты важно проверять на грамотность. Советуем вот что: написанный текст отложить в сторону на полчаса и проверить его «незамыленным» взглядом. Можно также прогнать текст через сервис «Орфограммка» или бот в @orforobot в Telegram.

тексты в самом посте пестрят эмоджи — советуем использовать их умеренно. Лучше выбрать два-три, которые будут отражать концепцию аккаунта и подчеркивать настроение публикаций.

хештегов тоже лучше меньше, чем больше: выберите 3-4 наиболее актуальных и оставьте только их.

таргетированная реклама в разных ее форматах: имиджевые публикации и информация об акциях.

Теперь о текстах в целом. Хочется больше конкретики. Если вы пишете, что кресло практичное, поясните: оно занимает мало места или материал легко моется? Если вы обставили мебелью кафе, напишите не просто «приятное место» и прочие общие фразы, а что именно вы сделали для этого кафе. Может быть в процессе произошла какая-то забавная история? Расскажите об этом.

Про цены уже писали, но напишем еще раз. Когда вы идете за продуктами, на ценниках не написано «Узнаете на кассе». Иначе весь процесс превратился бы в мучение. Так же советуем подумать и о ваших потенциальных покупателях. Да, у вас авторская мебель и цена зависит от многих нюансов, но никто не мешает вам их расписать или хотя бы указать диапазон цен.

Не стоит также писать для соцсетей как-то особо и высокопарно. Пишите, как рассказывали бы о мебели своему другу. Потом посмотрите на текст как бы со стороны — все ли получилось понятным?

Продвижение. Видим, что в аккаунте использовались серые методы продвижения — массфолловинг. Если он действует и сейчас, главный совет — срочно прекратить его. Instagram не любит сторонние сервисы, он может срезать охваты или даже заблокировать страницу.

Вполне подойдут стандартные методы: работа с лидерами мнений — здесь можно попробовать разные форматы — совместный розыгрыш, тест-драйв (вы отправляете блогеру мебель, а он пользуется и делает на нее обзор) и так далее. Удачи вам