Азино: поля картошки, кладбище самолетов, леса многоэтажек и активизм

Гид по району для переехавших

Фото: pastvu.com / Нур Хакимов

Пятый трамвай, с лета прошлого года путешествующий по внушительному кольцевому маршруту, продолжает появляться в новостях, и связано это не только с авариями на линии. Главный режиссер ТЮЗа ставит в нем спектакль-променад «Ночной трамвай», для прослушивания которого зрителям понадобиться билет и наушники. В связи с этим представляем фрагмент аудиогида от Радифа Кашапова, который он записал прошлой осенью. Он посвящен самому неочевидному объекту туристических изысканий — Азино.

Азин

Район назван в честь Владимира Мартиновича Азина. По разным источникам, он был сыном крестьянина, помещика и портного, по национальности— латыш или казак. В любом случае, часть его жизни связана с Ригой. Во время Гражданской войны он был командиром батальона 19-го Уральского полка, воевал в районе Казани, позже был назначен командиром Арской группы, участвовал во взятии города. Подробности его смерти точно не установлены, но все версии изобилуют кровавыми подробностями пыток белогвардейцев.

То, каким будет Азино, придумали в начале 80-х, по генплану 1969 года. По плану у Ноксинского спуска тогда должно было обитать «всего» три тысячи человек. Никто, словом, не ожидал бума строительства многоэтажек. Первым, во второй половине 80-х, появилось Азино-2, что между Минской и Завойского, у Вторых Горок, в девяностые начали строить Азино-1. Уже тогда планировалось, что вдоль Южной трассы, появятся крупные магазины. А вот с велодорожками на Фучика ничего не вышло, из-за спешки.

Азино застроено высотными «ленинградками», разумеется, нельзя не упомянуть и «турецкие дома» на проспекте Победы, 78 и 100) от фирмы «Умташ Иншаат».

Азин. Источник enc.permculture.ru

Программа ликвидации ветхого жилья

Азино-1 — район, во многом заселенный людьми, которые в 90-е переезжали из центра про программе ликвидации ветхого жилья. Любопытно, что тогда кто-то выбирал вместо Азино более обжитые Квартала. Азино на рубеже веков было эпичным гетто — туда слабо ходил транспорт: один 91-й автобус, после 8 вечера район «отрезало» от остальной части города, если не считать редких маршруток и такси.

Источник pastvu.com

Аэропорт

О старом аэропорте мы рассказывали в одном из прошлых гидов. Когда Азино начало строиться, здесь в чистом поле, находилось «кладбище самолетов» под охраной, но куда, разумеется, бегали детей, чтобы пробраться в кабину пилоту.

Любопытно, что взлетная полоса бывшего аэропорта долгое время была местом, где не возводились капитальные объекты, а скорее «относительно легковозводимые» — вроде торговых центров или ипподрома. Говорят, что связано это с тем, что статус территории взлетной полосы был в то время не очень конкретен, еще не вышел из федеральных реестров, а инвесторы относились к ней с опаской. И только позже здесь возник проспект Камалеева, который соединил Азино и центр гораздо более короткой дорогой, чем ранее.

Кстати, неподалеку от аэропорта, там, где сейчас находится агропарк, стоял барачный поселок Нефтяников — жители оттуда также переехали в Азино.

Генплан 1969 года

Вознесенский тракт

Буквально в начале марта «Главтатдортранс» назвал подрядчика, который начнет строить первый участок Вознесенского тракта в Казани: ООО «Волга-Автодор» сделает это за 1, 4 млрд рублей. Хотя о стройке заговорили еще год назад во время обсуждения нового Генплана Казани до 2040 года, а сама магистраль прокладывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Будущий Вознесенский тракт, тянущийся от Аметьевской магистрали до M7, на три полосы в обе стороны, да еще и с велодорожками, по ширине соотносимый с Мамадышским — затея давняя. И это становится понятно, когда мы проезжаем территорию, где она будет проходить — на протяжении квартала в районе Азино нет значительных капитальных построек.

Сам же Вознесенский тракт, как историческое явление, можно связать с улицей Аделя Кутуя. Когда-то эта улица ответвлялась от Сибирского тракта в районе нынешнего завода «Электроприбор» (сквер, облагороженный березой и табличкой в честь поэта и педагога Николая Ибрагимова, вероятный автор стихотворения «Во поле берёза стояла»). Во время строительстве южного хода железной дороги здесь, вероятно, решили не строить два моста рядом (второй пересекает улицу Ершова) — в то время, кстати, вместо завода здесь стоял Ветеринарный институт. В результате возник еще и диагональный проезд, тоже улица Аделя Кутуя, упирающаяся в середину Красной Позиции. Вот так карта города позволяет «читать» его инженерную историю.

Горкинско-Ометьевский лес

Название первого за 20 с лишним лет благоустроенного казанского лесопарка указывает на деревни, которые расположены далековато, но это — кусочки леса, которые раньше и впрямь относились к Ометьеву и Горкам. При этом Ометьевский лес, как и Азино, находится в Советском районе, а Горкинский — уже в Приволжском, как и микрорайон Горки-2. Горкинско-Ометьевский лес — пример гражданского активизма. Он появился как новый парк после долгой битвы между неравнодушными жителями, велосипедистами и бегунами, которые выступили против планов девелоперов строить здесь здания и разделить лес дорогой. Вместо этого здесь возникло место, в котором зимой катаются на лыжах, а летом активно проходят фестивали. Надо отметить, что жители Азино явно ближе к природе, чем многие другие обитатели Казани — здесь активно протестуют против застройки «зеленых» участков, а в 1980-е на полях можно было увидеть людей, сажающих картошку.

Впереди от нас Вторые Горки, микрорайоны, возникшие еще в 1970-е, когда Казань разрослась в поля южнее Танкодрома. Название микрорайон получил по деревне Старые Горки, расположенной надо склоном второй надпойменной террасы над озером Кабан.

Обратите внимание на развязку-копыто и эстакаду по улице Зорге, по которой без пересечения с нашей проходит трамвайная линия от Компрессорного до Габишева. До строительства эстакады трамвай здесь поворачивал либо налево, к конечной у Приволжского рынка, либо направо, на Зорге, образуя длинный кольцевой маршрут.

Горки. Источник pastvu.com

Метро «Проспект Победы»

Самое главное в этой станции — она регулярно становится предметом шуток из-за сложной навигации. «Проспект Победы» — станция, которая в 2008 году стала первым расширением изначальной линии метро.

Деревня Универсиады

Огромный жилой микрорайон, который строили для проживания спортсменов и делегатов 27-й Всемирной летней Универсиады 2013 года, но и до, и после, разумеется, там обитают студенты Казанского федерального университета, Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ) и другие учащиеся. Всего — 14 с половиной тысяч человек. В общем-то, за пределы его можно и не выходить — тут есть все, от бассейна и стадиона до столовой, поликлиники и и почты. И вай-фай, разумеется. Единственная проблема — очень далеко от учебных корпусов для части жильцов, зато утром и вечером на автобусах сюда едут одни студенты. Строить деревню начали в в июне 2009 года, а закончили в сентябре 2011-го.

Солнечный Город

Высокие дома, облицованные желтым кирпичом, построенные в 2010-е годы. Проспект Победы тут, поднырнув под развязкой с Оренбургским трактом и закончившись светофором, уводящим основной поток транспорта к республиканской клинической больнице и Ферме-2, переходит в улицу Баки Урманче. Улица эта выглядела застывшей в состоянии строительства, пустынной и безлюдной. Но все изменилось, когда в 2020 году улицу «пробили» по спуску с первой террасы Кабана вниз, в Борисково. И тогда Большое Казанское кольцо, частью которого она является, замкнулось, образовав внутри города контур. Трамвай дошел до заброшенной линии на улице Техническая — и вновь стал кольцевым. Ранее же он делал разворот «по временной схеме» — треугольником, или, говоря по-английски, Y-loop — так когда-то разворачивался на улице Волкова второй маршрут трамвая, закрытый незадолго до строительства линии в Солнечный Город — последний из закрытых в центре города трамвайный маршрут. Кстати, исчезновение старых трамваев тоже можно списать на последствия программы ликвидации ветхого жилья — исчезли пассажиры с их старыми связями...

Автор благодарит Илью Евлампиева за помощь в подготовке материала.