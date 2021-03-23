Кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 182 млрд рублей

Банк закончил 2020 год в республике с существенным приростом

Фото: пресс-служба банка ВТБ

Совокупный кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане по итогам 2020 года вырос на 19% и составил на 1 января текущего года 182,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 17% и достиг 179,5 млрд рублей. Подробнее о результатах работы кредитной организации в республике — в материале «Реального времени».

Прирост по ипотеке на 21% и интерес к инвестированию

Наибольший рост достигнут по розничному направлению. Кредитный портфель физлиц ВТБ в республике за прошедший год увеличился на 16% и составил на отчетную дату 110,2 млрд руб. Более половины в нем приходится на ипотечные кредиты — 71,5 млрд руб. (прирост за год — 21%). Портфель кредитов наличными составил 32 млрд руб. (+12%), автокредитования — 5 млрд руб.

Всего за прошедший год жители региона оформили в ВТБ кредитов на 55,5 млрд рублей, это на 22% превышает объем выдач за 2019 год. Больше половины — 35,3 млрд руб. — составили ипотечные займы (+38% к показателю 2019 года), из них 10 млрд выдано в рамках госпрограмм. Объем выдач кредитов наличными по итогам года превысил 17,4 (+6%) млрд руб., автокредитов — почти 3 млрд руб.

Портфель привлеченных средств физлиц за год вырос на 20%, до 111 млрд руб. При этом значительный рост показали инвестиционные продукты: за отчетный период портфель по ним вырос в 2 раза, до 35,8 млрд руб.

Помощь МСБ и крупнейшие проекты

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса на 1 января составил 72 млрд руб., увеличившись за год на 14%. В сегменте крупного бизнеса он вырос на 23%, до 34 млрд руб., среднего и малого бизнеса — на 7%, до 38 млрд руб.

В 2020 году ВТБ в Татарстане продолжил активную работу по реализации программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса, общий портфель по которым на 01.01.2021 составил 17,2 млрд руб. Из них около 7 млрд руб. приходится на программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемую совместно с Министерством экономического развития РФ («Программа 1764»), 6,8 млрд руб. — на программу льготного кредитования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства РФ («Программа 1528»).

Портфель привлеченных средств юрлиц увеличился с начала года на 13% и на 1 января составил 68,5 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса портфель по данному направлению продемонстрировал рост на 30%, до 48 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина прокомментировала:

«В прошлом году мы столкнулись с вызовами, связанными с пандемией COVID-19, и, несмотря на ограничения и сложную экономическую ситуацию, мы сумели существенно нарастить объемы бизнеса в регионе. Банк продолжил совершенствовать клиентское обслуживание за счет внедрения цифровых продуктов и сервисов, которое из-за карантинных ограничений значительно ускорилось. Кроме того, в прошедшем году мы активно поддерживали бизнес региона и реализовали несколько знаковых проектов. В частности, было подписано крупнейшее кредитное соглашение с «Татэнерго» на модернизацию Заинской ГРЭС. Важным событием для столицы республики стало открытие крупнейшего торгового центра в Татарстане — KazanMall, который построен при финансовой поддержке ВТБ».

Банк ВТБ (ПАО)