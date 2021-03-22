Одеяло для помидоров

Многообразие укрывных материалов для защиты посадок от заморозков

Приближается огородный сезон. Большинство владельцев собственных участков задумываются о том, что сажать в этом году. Если не морковкой и огурцами, то хотя бы зеленью и цветами занимается львиная доля «домохозяев». В нашем климатическом поясе без теплицы или хотя бы без дуг, накрытых теплосберегающим материалом, не обойтись. И даже если вы не высаживаете в полноценную теплицу рассаду, то уж дуги для помидоров у вас точно есть. Разбираемся, какие укрывные материалы для защиты посевов есть на нашем рынке.

Что появилось вместо лопуха

Чуть больше полувека назад в наших деревнях рассаду, высаженную в открытый грунт, укрывали старыми тряпками, а еще раньше — большими листьями (например, лопухом). Потом появился полиэтилен — универсальный материал, который отлично удерживает тепло и влагу. И много-много лет полиэтиленовая пленка была единственным подспорьем садовода в выращивании растений (особенно в нашем климате). Теперь рынок предлагает еще и нетканые полипропиленовые полотна, которые позволяют не только защитить нежные проростки от мороза, но и укроют их от ультрафиолетового излучения, и создадут оптимальный баланс влажности, и даже от сорняков защитят.

Есть еще поликарбонат — жесткий и плотный материал, из которого строят полноценные парники и теплицы. Но рассматривать его в качестве укрывного материала все-таки не стоит: он все-таки строительный, облицовочный. Поэтому в этой статье сосредоточимся на двух главных категориях материалов: полиэтиленовых пленках и нетканых укрывных полотнах.

Полиэтиленовая пленка до сих пор гораздо популярнее, чем любые другие укрывные материалы для садовых работ. Фото oplenke.ru

Полиэтиленовые пленки: многоликая классика

И наши бабушки, и родители много-много лет использовали в своем саду полиэтиленовую пленку как «универсального солдата». Пленкой в несколько слоев затягивали парники и покрывали металлические дуги, под которыми росли юные помидорки. Впрочем, прошедшее время мы применяем незаслуженно: полиэтиленовая пленка до сих пор гораздо популярнее, чем любые другие укрывные материалы для садовых работ. Причина проста: ее финансовая доступность. При своей относительной дешевизне она прекрасно защищает молодые побеги от заморозков, сдерживает ветер и удерживает приемлемую температуру, а современные модификации полиэтилена способны на гораздо большее. Но есть у «ветхозаветной» пленки три недостатка.

Во-первых, она не пропускает воздух. И поэтому приходилось или делать в таком парнике хитрые системы вентиляции, или просто-напросто откидывать полиэтилен. И дело даже не в том, что растениям не хватает воздуха, а в том, что под лучами яркого солнца днем в парнике может стать так жарко, что маленькие побеги «сварятся» в собственном соку.

Во-вторых, на ней конденсируется влага с внутренней стороны. Это не такой страшный недостаток, потому что конденсат потом просто выпадает назад, на ту же грядку. Но иногда это вредит молодым растениям.

И в-третьих, материал довольно нежный, его хватает на один-два сезона. На дугах пленка протирается, а солнечные лучи делают материал хрупким.

Впрочем, современные полиэтиленовые пленки уже гораздо прочнее. Некоторые из них могут стоять до 7 лет, и их даже можно не снимать с парника на зиму. Они не теряют прозрачность и продолжают служить. Правда, для этого надо сделать так, чтобы на парнике не скапливалась вода или снег, а ветер не трепал пленку.

Современные полиэтиленовые пленки уже гораздо прочнее. Фото prom.st

Материал современного экономного садовода — светостабилизированные пленки. Они защищены от деструкции под воздействием ультрафиолета. Такими пленками можно не только накрывать дуги или парники, но и накрывать почву, сажая в нее огородные растения. Суть простая: накрываем грядку сплошным покровом светостабилизированной пленки, делаем крестообразные прорези в ней, и в эти прорези высаживаем саженцы. В итоге пленка будет притягивать солнечные лучи, в междурядьях сорняки не смогут пробиться сквозь нее к солнцу. А корневые системы ваших саженцев в прорезях не пострадают. Что самое приятное — такие грядки можно не пропалывать и реже надо поливать — влага из-под пленки почти не испаряется.

Нетканое полипропиленовое полотно

Такие материалы еще называются агроволокном (агротекстилем). Нетканое полотно производится по технологии расплава полимеров. Такие материалы бывают самые разнообразные, марок на рынке превеликое множество. Большую часть из них называют «спанбонд», но это всего лишь одна марка — названная так по имени как раз той самой технологии. Все нетканые полипропиленовые полотна имеют примерно одинаковые характеристики. Правила применения зависят от плотности.

Легкие полотна имеют плотность 17—30 г/квадратный метр. Это тоненькое полотно, которое, впрочем, способно защитить растения и от вредителей, и от легких заморозков (до -2 градусов). А еще таким полотном можно накрыть ягоды — просто набросив сверху и зафиксировав, чтоб не сдуло. Но для того, чтобы покрывать дуги, оно не годится.

Средние полотна с плотностью до 42 г/квадратный метр — материалы универсальные. Вот они-то хорошо идут и на дуги, и даже на зимние парники. Парник, накрытый полотном средней плотности, легко выдержит заморозки до -6 градусов, так что в нем можно получать ранние урожаи, например огурцов (если высадить их в начале апреля, а не в мае, как все соседи). Достоинство такого полотна еще и в том, что оно прекрасно пропускает свет и воздух.

Полипропиленовые полотна бывают белыми и черными. Фото packnn.ru

И наконец, плотные и тяжелые полипропиленовые материалы (60 г/квадратный метр) — это зимняя шуба для вашего парника. И еще их применяют для мульчирования. Такое полотно удержит тепло при -10 градусах. Но поскольку оно очень тяжелое, то укутать растения им не получится — обязательно потребуется каркас. А уж для парника и даже для капитальной теплицы подобный материал — то, что доктор прописал! Правда, он пропускает влагу. Но это и хорошо (в подавляющем большинстве случаев) — поливать меньше придется.

Полипропиленовые полотна бывают белыми и черными. Черные используются для мульчирования и чтобы создать для парников жестокий парниковый эффект. А еще им прогревают землю перед тем, как посадить культуры. Днем черное полотно притягивает солнечные лучи и не дает теплу уходить ночью.

Несколько советов по использованию укрывных материалов

Как вы будете использовать материалы — зависит только от вас, а мы предложим несколько лайфхаков.

Во-первых, не стоит соединять полотна по ширине. Лучше сразу подобрать отрез подходящих габаритов. Если соединять несколько узких полос — мы нарушим герметичность и однородность покрытия. А значит, есть риск того, что сквозь нашу защиту пробьется или мороз, или другая нежелательная напасть.

Во-вторых, в нашей климатической зоне на дугах лучше натягивать все-таки полиэтиленовую пленку. Она лучше удержит тепло, особенно в апреле. В мае можно уже и заменить пленку на нетканое полотно (чтобы избежать постоянной беготни с лейкой).

Клубнику лучше мульчировать черным нетканым полотном. Это убережет плантацию от сорняков, позволит поливать по минимуму, а еще ускорит созревание ягод. Ведь для клубники важно тепло. И это тоже совет для нашего климата: если где-нибудь в Краснодаре не нужно работать над «примагничиванием» солнечных лучей к земле, то в Татарстане это изрядно улучшит конечный результат.