Видео недели: гибель «Воина-освободителя», взрыв в Химках, исландский вулкан

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Взрыв в жилом доме унес три жизни

19 марта в одной из квартир на 8 этаже жилой девятиэтажки в Химках произошел взрыв. Причину происшествия пока не огласили, но по предварительной версии, взорвался бытовой газ. Обрушился фасад квартиры по всей площади, пострадали балконы на шестом, седьмом и девятом этажах. Перекрытия между этажами рухнули, 5 квартир загорелись. Погибли три человека.



Шалости заинских школьников погубили памятник



А в Заинске сгорел памятник герою-освободителю, который подожгли четверо школьников. Уголовное дело об уничтожении памятника расследует Заинский межрайонный отдел Следкома по РТ, дело состоит на личном контроле Бастрыкина. А прокуратура продолжает проверку обстоятельств исполнения госконтракта на «огнеупорный» памятник, не простоявший и года. Шестиметровая скульптура не простояла и года — ею заменили старый металлический монумент к 75-летию Победы.



Забытый блогер напомнил о себе у Дудя



На 1-е место в трендах российского сегмента YouTube вышло интервью Юрия Дудя с известным в прошлом блогером Ивангаем (Иваном Рудским). За сутки ролик посмотрели 5.3 млн пользователей видеохостинга. В ходе беседы видеоблогер рассказал, почему надолго пропал из сети, как относится к кумиру школьников Моргенштерну, раскрыл, сколько зарабатывает, у кого «тырил» контент и другими, безусловно, ужасно важными для Рунета вещами.

И другие детские забавы



На улице Адоратского, 39а в Ново-Савиновском районе Казани, дети прыгали с козырька подъезда в сугроб — такое видео в начале недели появилось в одном из городских сообществ города в Instagram.

Восходящая звезда российской музыки



Начинающий певец, 18-летний Глеб Костромин (kostromin) из города Кинешма Ивановской области выложил на видеохостинге YouTube музыкальный клип на трек «Моя голова винтом». Буквально за пять дней клип набрал 1,1 млн просмотров, 33 тыс. лайков и 2,2 тыс. комментариев.

Пылающая мощь исландского вулкана



Исландский вулкан с труднопроизносимым названием — Фаградальсфьядль — проснулся от шеститысячелетнего сна. Лава выбрасывается на высоту до 100 метров. Как сообщается на сайте метеорологического бюро страны, она уже разлилась на 1 км, а трещина на месте извержения имеет длину уже до 700 метров. Вулкан находится в 30 км от столицы страны, Рейкьявика. Опасности выброса пепла пока нет, но аэропорт Рейкьявика пока приостановил вылеты, а жителей близлежащих поселков просят сидеть дома и не открывать окна, чтоб не надышаться вулканическими газами.

Французы расскажут историю о том, чье имя нельзя называть

Опубликован официальный трейлер французского приквела к киносаге о Гарри Поттере. Новый фильм из волшебной вселенной расскажет зрителям историю о происхождении Волан-де-Морта. «The House of Gaunt» («Дом Гонта») снял режиссер Жорис Фокон Гримо. Его премьера запланирована на 29 мая (в кинотеатрах Европы его покажут, только если к тому моменту уже снимут ограничения). Кино снимали два года — съемки затянулись из-за коронавируса. Съемки шли во Франции, но актеры говорят по-английски. Некоторые киноэксперты пророчат творению Гримо больший успех, чем даже у «Фантастических тварей».

Трансляция Grammy теряет публику



Менее 9 млн человек в США посмотрели по телевизору церемонию вручения «Грэмми», состоявшуюся в Лос-Анджелесе, которую транслировал телеканал CBS. Это самый низкий показатель за все время трансляций премии. В 2020 году ТВ-трансляцию посмотрели более 18,5 млн человек. При этом запись «Грэмми» на YouTube посмотрели 14 млн человек. Кстати, казахстанец Иманбек, который совсем недавно работал железнодорожником, стал обладателем статуэтки золотого граммофона за ремикс на трек Roses.