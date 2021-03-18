Льготные кредиты на зарплату МСП: что происходит и чего ожидать?
В России продлят программу льготных кредитов на выплаты заработной платы сотрудникам. В новой программе «ФОТ 3.0» будут немного изменены условия — ставка кредита будет не 2%, а 3%. В правительстве считают, что это небольшое повышение, так как экономика восстанавливается. В течение первых шести месяцев компании не будут выплачивать основной долг и проценты по кредиту, а потом предусмотрены выплаты равными долями ежемесячно. Программа должна охватить порядка 75 тысяч предпринимателей, на которых работают около 1,5 млн человек. Подробнее — в материале «Реального времени».
Действующая ранее кредитная программа ФОТ 2.0 завершается. Но, по мнению правительства, ряд отраслей таких как общепит, культура, спорт, развлечения, туризм еще не восстановились до докризисного уровня — поэтому было принято решение о скором запуске ФОТ 3.0.
Помимо этого, действовала еще одна программа — ФОТ 0, стартовавшая с апреля 2020 и по которой вышли первые данные по качеству обслуживания данных займов. Разберем эти цифры более подробно.
Программа ФОТ 2.0: детали и результаты
На сегодняшний день эта программа стала одной из самых востребованных антикризисных мер. Был охвачен ряд важных секторов экономики — оптовая и розничная торговля (41%), гостиничный бизнес и общественное питание (11%), обрабатывающие производства (9%), здравоохранение и социальные услуги (4%), строительство (4%). Под защитой программы находятся более 5,3 млн рабочих мест. Программа ФОТ 2.0 стартовала 1 июня 2020 года. По ней компании получили возможность взять льготный кредит под 2% и имеют возможность списать сумму основного долга и проценты полностью при сохранении численности персонала.
Давайте разберем детали программы и ее нюансы. Кредит могли получить юридические лица и ИП, которые относились к одной из трех утвержденных правительством категорий и подали заявку до 01.11.2020. Максимальная сумма зависит от количества работников на 01.06.2020 (СЗВ-М за апрель для тех, кто обратился до 25.06.2020), расчетного размера оплаты труда (МРОТ с учетом районного коэффициента, процентных надбавок и 30% страховых взносов), продолжительности базового периода по кредитному договору (число полных месяцев с даты заключения по 01.12.2020).
Сумма рассчитывалась по формуле: максимальная сумма в месяц = расчетный размер оплаты труда × количество работников × количество полных месяцев в базовом периоде.
Кредит давался на возобновление деятельности, то есть на расходы, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности заемщика, в частности выплата зарплаты работникам, оплата основного долга и процентов по льготному кредиту (постановления №1764 от 30.12.2018 и №422 от 02.04.2020).
Условия погашения зависят от того, насколько у предпринимателя сократилась численность персонала. В зависимости от этого, весь срок кредитования делится на периоды:
- Базовый период — с даты заключения договора по 01.12.2020. Он есть у всех заемщиков. Нет платежей до 01.12.2020; ставка 2%; проценты, начисленные за базовый период, включаются в сумму основного долга после окончания периода. По истечении базового периода, проверяется соблюдение условия программы, а именно: по итогам каждого месяца периода численность сотрудников составила не менее 80% от численности на 01.06.2020; до 25.11.2020 не начата процедура банкротства, не приостановлена деятельность, ИП не прекратил работу.
- Если условия базового периода соблюдены — начинается период наблюдения, с 01.12.2020 по 01.04.2021. Нет платежей до 01.04.2021; ставка 2%; проценты, начисленные за базовый период, включаются в сумму основного долга после окончания периода. По истечении периода наблюдения, проверяется соблюдение условий программы, а именно: по итогам каждого отчетного месяца численность сотрудников составила не менее 80%; на 01.03.2021 численность работников составляет не менее 90%; не начата процедура банкротства, не приостановлена деятельность, ИП не прекратил работу.
Если условия не соблюдены — начинается период погашения, до 01.03.2021. Происходит тремя равными платежами 28.12.2020, 28.01.2021, 01.03.2021. В период погашения проценты начисляются по стандартной ставке банка, а не по льготной 2%.
Если условия периода наблюдения не соблюдены — банк не списывает долг. Начинается погашение, проценты начисляются по стандартной ставке банка, а не по льготной 2%.
Если условия периода наблюдения соблюдены — банк полностью списывает долг, включая проценты. В случае, если на 01.03.2021 сохранили менее 90% и более 80% сотрудников — банк спишет половину долга, остаток необходимо погасить.
Программа ФОТ 0: детали и статистика по обслуживанию займов
Программа позволила поддержать 1,2 млн рабочих мест. По данным Минэкономразвития было заключено 39 500 кредитных договоров на сумму порядка 102,2 млрд рублей. ФОТ 0 стартовала 30.03.2020, последним днем подачи заявок было 01.10.2020. В программе участвовали 50 российских банков. Кредиты обеспечивались поручительством ВЭБ (до 75%). Срок кредита составлял до 12 месяцев в первые 6 месяцев (но не позднее 30.11.2020) ставка составляла 0% и исключались выплаты по основному долгу. То есть для тех, кто полностью погасил долг до 30.11.2020, кредит был действительно беспроцентный.
Для всех остальных, в течение последующих 6 месяцев действия программы, ставка устанавливалась на уровне не более ставки, установленной Банком России (2,5%), а также осуществлялось погашение основного долга.
Аналитик ОКБ и Frank RG провели исследование, сравнив кредиты малому бизнесу одного поколения, которые выдавались в апреле — мае 2020 года, разделив их на льготные и обычные. Уровень дефолтности первых льготных кредитов, выданных бизнесу в начале кризиса и пандемии, оказался вдвое выше, чем по обычным ссудам.
«Зарплатные» кредиты стали проблемными на пятый месяц после выдачи, то есть в сентябре — октябре 2020 года. Доля ранней просрочки (от одного дня) по таким ссудам в декабре 2020 года составила 4,05%. При этом уровень просрочки по обычным кредитам был ниже в 2,3 раза — 1,75%. Доля неработающих кредитов свыше 30 дней (NPL 30+), то картина схожая — по льготным кредитам просрочка на уровне 1,57%, по обычным на уровне 0,57%.
Ситуация в сфере льготного кредитования в целом
Помимо кредитов на зарплаты под 0%, малый и средний бизнес могли получить льготные ссуды на возмещение недополученных средств. Обе госпрограммы стали драйверами роста портфеля МСБ.
В целом, в 2020 году каждый второй (53% от выдач) кредит МСБ оформлялся на льготных условиях. На «антикризисные» ссуды пришлось 14% общего объема выдач — 300 млрд из 2,16 трлн рублей. На 01.01.2021 кредитный портфель банков в сегменте МСБ достиг 5,6 трлн рублей, показав прирост в 20,4%.
Господдержка привлекла в банки компании, которые раньше не обращались за кредитами. Доля фирм из сегмента микробизнеса, имеющих хотя бы один кредит, в 2020 году увеличилось вдвое — до 8% от числа активных участников рынка.
Выдачи заемных средств банками определялись не риск-политикой банков, а льготными программами. За свои средства такой эксперимент банковская сфера не предпринимала бы. Предугадать качество обслуживания кредитов такими заемщиками, которым в обычных условиях отказали бы, не представляется возможным.
Оценить качество всего портфеля МСБ пока невозможно, так как компании могли обратиться за кредитными каникулами по федеральному закону или брать льготные кредиты с мораторием выплат до 01.12.2020. По оценкам экспертов, уровень риска по портфелю вырос — 24,1% заемщиков в сегменте МСБ имеют уровень риска выше среднего, за год доля таких клиентов выросла на 3,2%. Высокая дефолтность по льготным кредитам объяснятся частично и тем, что за ними обращались компании из пострадавших отраслей.
По данным ЦБ РФ, за период с 20.03.2020 по 27.01.2021 компании МСБ направили 182,6 тыс. обращений в банки о реструктуризации кредитов, из которых по 95,8 тыс. было принято положительное решение. Объем задолженности по таким кредитам на конец января 2021 года составил 867,5 млрд рублей. Доля реструктурированных ссуд в общем портфеле кредитов МСБ составила 15%. По оценкам Moody's, менее 30% кредитов малому бизнесу, попавших под реструктуризацию, в итоге окажутся дефолтными. Прогнозный уровень — примерно 20%.
Есть мнение, что льготные кредиты помогли удержаться компаниям от просрочек (примерно 7-8% от общего размера портфеля МСБ) и рост дефолтов начнется во второй половине 2021 года, когда завершится срок послаблений для банков по резервированию реструктурированных ссуд МСБ. Сейчас банки будут идти на реструктуризацию.
Эффект от льготных кредитов проявится в марте, когда компании будут уже не связаны обязательствами по сохранению численности персонала. Обсуждается продление послаблений для банков в части резервирования кредитов МСБ, отнесения портфелей к рисковым, в отношении переоценки залогов.
Ситуация в Татарстане
Программами ФОТ 0 и ФОТ 2.0 воспользовалось порядка 7,6 тыс. компаний, взяв кредитов на сумму 17 млрд рублей. Помимо этого, более 40 тыс. компаний получили поддержку в виде субсидий на неотложные нужды, в размере 2,5 млрд рублей. Отдельных цифр по качеству обслуживания и погашения этого портфеля пока не выходило, так как сейчас идут завершающие стадии программ. Думается, что цифры будут в русле общероссийской статистике.
В целом, по информации Нацбанка РТ, в 2020 году около 2,2 тыс. предпринимателей из сегмента МСБ реструктурировали кредиты на сумму 17,2 млрд рублей. В том числе, порядка 1,5 тыс. компаний воспользовались отсрочкой платежей на срок до полугода по закону о «кредитных» каникулах на сумму 3,4 млрд рублей. Еще свыше 700 предпринимателей изменили условия по кредитным договорам по собственным программам банков на сумму 13,8 млрд рублей.
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