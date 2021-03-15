Глеб Ретивых: «Я раза три приходил к мысли, что хочется сойти»

Призер чемпионата мира стал победителем Казанского лыжного марафона

«Казанский лыжный марафон», проводившийся в 54-й раз, превратился в большой спортивный праздник, особенно уместный, благодаря тому, что состоялся через неделю, после чемпионата мира в Оберстдорфе. Свежие эмоции, которые можно было обсудить с профессионалами и любителями лыж, по популярности выходящими на лидирующие позиции в России, и заставили корреспондента «Реального времени» Джаудата Абдуллина отправиться ранним утром в двухчасовую поездку из одного конца Казани на другой.

Две тетушки подбадривали лыжников наподобие футбольных фанатов

Лыжный марафон традиционно вызывает куда меньше негативной реакции у обывателей, чем легкоатлетические пробеги, поскольку не влияет на остановку уличного движения, тем не менее на трассе марафона мне попался местный житель, который поначалу раскритиковал старты. Им оказался разговорчивый юдинец, назвавшийся Генкой, рассказавший, что раньше на трассе около больницы стоял милиционер, следивший за тем, чтобы лыжники и жители поселка не сшибали друг друга. А в этом году людей не хватило, и едва не сшибли бабушку с коляской. Но тут же, не меняя темы, он перешел на то, что это здорово, когда люди бегут с энтузиазмом, он сам ранее катался на лыжах, но сейчас рутина захватила. А лыжники — молодцы, и если что они встанут на защиту родины, такие здоровые, спортивные. Да даже сам Генка, приближающийся к 60-летию, разговорившись, постепенно превращался из мирного обывателя в патриотически настроенного гражданина, заявив, что готов пойти в ополчение, или хотя бы копать окопы, если что случится…

Так общаясь на спортивно-политические темы, мы подошли к самому стадиону «Локомотив», где и расстались, живы и невредимы, хотя трасса, петлявшая по лесу рядом со стадионом, предполагала, что лыжники на очередной просеке могут выехать справа или слева, в зависимости от движения маршрута. На будущее, скажу зрителям, что хождение на самом стадионе, конечно, не дает такой мощности ощущения от лыжного марафона, как пребывание на трассе. Там все выглядит гораздо более захватывающе, настолько, что две тетушки, шедшие по своим делам, вдруг остановились, и начали в полный голос подбадривать группу лыжников, наподобие футбольных фанатов.

«Казанский лыжный марафон», проводившийся в 54-й раз, превратился в большой спортивный праздник

В Татарстане рассчитывают на следующий сезон

Ожидание финиша марафонцев — это отличный повод пообщаться с представителями федерации лыжного спорта республики, тренерами, спортсменами, чтобы узнать их оценку завершающегося сезона и поинтересоваться планами на олимпийский сезон.

Итак, из этого общения, я понял, что Андрей Ларьков по нелепой причине не попал в уходящем сезоне в сборную страны, не пройдя отбор на Кубке мира в Финляндии, потом приболел и оказался вне состава. Он и сейчас должен был поехать на этап Кубка мира, но почувствовал недомогание. Тем не менее Ларьков выиграл Континентальный кубок, что дало ему собственную квоту на Кубок мира, и сейчас он опять в сборной, причем президент федерации Елена Вяльбе об этом публично заявила: «Андрей будет готовиться на попадание в Пекин-2022».

Также в команде Сергей Ардашев, Христина Мацокина, Анна Нечаевская, хотя ситуация с последней выглядит несколько непонятной. Сама Анна настроена повторить свои лучшие результаты, но со стороны ее отсутствие на стартах ЧМ выглядит крайне загадочным.

Алия Иксанова с хорошим отрывом выиграла Кубок России среди женщин, что дает право участвовать на этапах Кубка мира, стремиться реализовать свою олимпийскую мечту.

Кстати, сама Алия, после успешного сезона, гуляла с мужем и ребенком по юдинскому «Локомотиву», а от их семьи заявилась сестра-близняшка Лилия, давно закончившая спортивную карьеру, но пробежавшая 25 км.

Ожидание финиша марафонцев — это отличный повод пообщаться с представителями федерации лыжного спорта республики, тренерами, спортсменами

Алия Иксанова: «Когда душа не болит за тыл, то и тренируется гораздо легче»

В одном из комментариев под материалом о лыжах в нашей газете, читатель писал, что «у нас в Казани покататься на лыжах-то негде, какие тут могут быть чемпионы. Чемпионы там, где есть инфраструктура, стадионы, лыжероллерные трассы, раздевалки, вакс-кабины, тренеры и детские школы. Вроде что-то наклевывается на стадионе «Локомотив» в Юдино, но в остальном мрак с лыжами». Так вот, карьера Иксановой — это яркое отображение того, что можно выигрывать не благодаря, а вопреки, о чем мы и поговорили в мини-интервью. Напомнив нашей героине, что всего каких-то 15 лет назад все женские лыжи Татарстана сконцентрировались в небольшой группе тренера Владимира Перетурина, в которой тренировались сестры Иксановы, Диляра Сабирзянова плюс Ольга Агеева из Казани. И женские лыжи в Татарстане тогда удалось сохранить, благодаря спортклубу «Нефтехимик» и его тогдашнему директору Сергею Клипачеву.

— Ой, это так давно было. Я даже не думала тогда, что столь долго буду соревноваться. И не верилось, что так можно поднять уровень нашего спорта. Но это произошло с приходом в руководство республиканской федерации Ильшата Фардиева, поскольку улучшились и тренировочный процесс, сборы, зарплаты, экипировка, и выезды на соревнования, и сами соревнования, их количество. (Как подтверждение этих слов, в одни дни с казанским марафоном в Заинске проходили соревнования среди студентов, которые помогут сформировать состав на Всемирную зимнюю универсиаду в швейцарский Люцерн, которая перенесена на конец 2021 года. Там в качестве почетных гостей была татарстанская олимпийская чемпионка Ольга Данилова, а в качестве участниц Яна Кирпиченко, серебряный призер ЧМ-2021 в эстафете, — прим. авт.)

А тогда я просто бегала, показывала результаты, что позволило попасть в состав сборной. Первый крупный международный старт был на Универсиаде 2011 года в турецком Эрзуруме. Там было по два «золота» и два «серебра», соперничали, прежде всего, со словацкой сборницей Аленой Прохазковой. Казалось бы, какие лыжи в Турции, но мы там соревновались в горах, на высоте, и лежал снег, подготовили хорошие трассы, не было так тепло, как совсем недавно в немецком Оберстдорфе, где проходил чемпионат мира. Мы-то в топиках не бегали, как сейчас американки. После Универсиады меня взяли на чемпионат мира в Осло, где мы были шестыми в эстафете (любопытно, что Риитта-Лииса Ропонен тогда стала третьей в составе сборной Финляндии, как и сейчас, на ЧМ-2021, но только уже в возрасте 42 лет, — прим. авт.)

На ЧМ-2013 была завоевана бронзовая медаль в эстафете, когда опередили американок. Там еще по дистанции был момент, когда я попала палкой в крепление лыж Кикен Рендалл и она упала, но американки не стали раздувать этот инцидент и подавать протест. Тогда этому не придали внимания, это в последние годы у нас в лыжах что-то страсти разгорелись.

Фото: ntr-24.ru

С чем связаны мои надежды? Скажу так, что я упорядочила тренировочный процесс, поскольку моим наставником является супруг Роман Шмелев, который пишет мне тренировочный план

Уже через год был шанс выступить на сочинской Олимпиаде (в итоге стартовали еще две татарстанские лыжницы Анастасия Доценко и Наталья Жукова, — прим. авт.) Но последний отбор проходил в Польше, на равнинных трассах, а это было не очень удобно для меня на тот момент, и я немного уступила Ольге Кузюковой, которая и отобралась в олимпийский состав. Было очень обидно, до слез, но у меня есть еще один шанс, отобраться уже в Пекин (также добавим, что из американок, которых Иксанова с подругами опередила на ЧМ-2013, до сих пор соревнуются Сади Бьорнсен и Джесси Диггинс, — прим. авт.)

С чем связаны мои надежды? Скажу так, что я упорядочила тренировочный процесс, поскольку моим наставником является супруг Роман Шмелев, который пишет мне тренировочный план. Плюс я тренируюсь рядом с домом в Зеленодольске, поблизости с семьей, детьми, а когда душа не болит за тыл, то и тренируется гораздо легче, в хорошем психологическом настроении. Стоит отметить, что здесь есть хорошие условия для тренировок, в том числе на летней трассе, где можно побегать на лыжероллерах, а зимой трассы готовят на ретраках. Сама я представляю нижнекамский «Нефтехимик», как и было на протяжении всей моей 20-летней спортивной карьеры».

Зачем писать о «крепких русских выражениях»

«Лыжная тема» была необыкновенно популярна в субботний, предмасленичный день, поскольку любители активного отдыха на лыжах попадались мне и на Дубравной, и на Лебяжьем, к чему уже можно было привыкнуть. Утренняя двухчасовая поездка в автобусе разморила, в итоге я проехал свою остановку, приехав на конечную под названием Профилакторий, в пяти остановках от «Локомотива». Но даже там зацепила лыжная тема, поскольку какой-то пенсионер «рассекал» по улице на лыжах. А эпицентр движения был, конечно же, на стадионе «Локомотив», где на трассы различной протяженности вышли 7 058 человек. Сразу скажем, это далеко не рекорд, 2 года назад, в 2019-м, участников было прочти в два раза больше — 16 тысяч с лишним. Правда, следует отметить, что реклама лыжного марафона в то время была куда более массированной, как и работа по привлечению участников и СМИ, в том числе и потому, что стартовали паралимпийцы, отстраненные от международных стартов.

Кстати, вызывает некоторое недоумение, как на официальном сайте «Казанского лыжного марафона» описывают столицу Татарстана: «… Здесь бок о бок живут когда-то непримиримые татары и русские, на одной улице соседствуют православные церкви и мусульманские мечети, из одних и тех же уст можно услышать и татарскую речь, и русские крепкие выражения». Если учесть, что Казани посвящено всего шесть предложений, то последнее «с русскими крепкими выражениями» выглядит неуместным в этом максимально кратком описании нашей столицы.

На трассы различной протяженности вышли 7 058 человек

Когда можно сделать акцент на сказочных преобразованиях

Хотя, на мой взгляд, в тех же предложениях можно было бы рассказать о тех сказочных преобразованиях, которые претерпела Казань, в том числе на лыжно-спортивной базе и самом стадионе «Локомотив». Будучи мини-футболистом с 30-летним стажем, я застал старый спортзал «Локомотива», куда наша команда «БИМ-радио» несколько лет приезжала играть матчи чемпионата Татарстана. Переодевались в одном блоке, затем в футбольной форме шли по морозцу (чемпионат Татарстана всегда проводился в зимний сезон) в спортзал, на игровую площадку. Стыд и позор! А сейчас остался только «стыд», поскольку один блок стадиона «Локомотив» закрыли на ремонт, зато позора уже нет, поскольку спортзал «Локомотива» отремонтирован и ничуть не уступает «собратьям», построенным накануне казанской Универсиады. Реновация по-юдински выглядит очень симпатично и об этом тоже можно было написать в аннотации к марафону.

Победительницей женского полтинника стала Вероника Лопатина из Пермского края, прибежавшая на финиш с палками разных цветов, поскольку одну «родную» сломала на дистанции. У мужчин победу одержал Глеб Ретивых из Тюмени, который проводил определенную «заминку» после чемпионата мира. Ему, спринтеру, было очень нелегко на марафонской дистанции.

— Моими соперниками были практически все сильнейшие лыжники Татарстана, а также те, кто специализируется на марафонах, как Костя Главатских, Рауль Шакирзянов. Никак нельзя было бежать вполноги, — делился эмоциями Ретивых с корреспондентом «Реального времени». — В частности, сегодня казанец Артем Николаев задал хороший темп прямо со старта. Ему надо отдать должное за то, что очень долго лидировал и наступали критические для меня моменты, когда чувствовал себя очень тяжело. Я раза три приходил к мысли, что хочется сойти, поскольку мне, как спринтеру, нужно вработаться хотя бы полдистанции, чтобы дальше было привычнее. Уже потом ребята в голове пелотона менялись, даже я пару раз выходил на место лидера, а ближе к финишу есть порядка шести километров, когда дистанция состоит из постоянных подъемов и спусков, причем, на последних нельзя отдохнуть, поскольку надо контролировать себя, чтобы не упасть. Но ничего, я дотерпел и благодарен себе за это!

1 / 32 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов