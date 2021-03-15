День в истории: Казанский госпиталь, Горбачев — президент, первая нефть из Саудовской Аравии

Чем примечательна дата 15 марта

Фото: из книги «Здравоохранение Татарстана: 100 лет пути. Татарстанда сәламәтлек саклау: 100 еллык тарихы»

Сегодня, 15 марта, — всемирный день защиты прав потребителей. В этот день Михаил Горбачев стал единственным в истории президентом СССР, композитор Сергей Рахманинов представил свою первую симфонию, а оперный певец Федор Шаляпин впервые выступил в Казани. На свет 15 марта родились седьмой президент США Эндрю Джексон, советский писатель Юрий Бондарев, советский и российский физик Жорес Алферов, советский и российский писатель Валентин Распутин, советский артист цирка Леонид Енгибаров, русский художник Валентин Громов директор театра им.Г.Камала Шамиль Закиров. Подробнее о важных событиях даты — в обзоре “Реального времени”.

Казанский военный госпиталь и первое выступление Шаляпина



15 марта 1809 года в соответствии с указом Александра I в Казани учредили военный госпиталь. Клиника располагалась на Арском поле и могла принять до 300 человек. Госпиталь стал одним из самых крупных военно-лечебных учреждений на востоке России. Сюда поступали раненые солдаты, участвовавшие в военных сражениях, а в 1830-е годы местные врачи лечили казанцев от холеры. Здесь работали именитые российские медики Александр Вишневский, Лев Левшин, Семен Зимницкий, Григорий Клячкин и другие. В казанском военном госпитале проводили важные научные исследования.

15 марта 1897 года в Казани прошло первое выступление Федора Шаляпина на публике. Из Москвы в родной город он приехал со своей концертной программой. В 9 часов вечера город услышал прекрасные выступления оперного певца. Шаляпина называли не просто отличным исполнителем, а настоящим артистом, вкладывающим в песни эмоции и чувства, проживающим жизнь своих героев.

Фото tatmuseum.ru

15 марта 1945 года родился директор Татарского государственного академического театра им.Г.Камала Шамиль Закиров. Работе на этой должности он посвятил 27 лет свой жизни, помогая реализовать задумки режиссеров и актеров на сцене театра. В 1998 году Шамиль Закиров стал директором Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». Скончался заслуженный работник культуры 26 февраля 2012 года.



Ссылки в Сибирь, Горбачев стал президентом, первая симфония Рахманинова

В 1822 году 15 марта Александр I утвердил решение Государственного совета «Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение». С этого времени Сибирь становится местом ссылки заключенных, сюда отправляли людей на каторжные работы. Кроме того, регион стал местом политической ссылки, куда высылали революционеров.Лишь в 1917 году ссылка в Сибирь была официально отменена.

15 марта 1897 года в Санкт-Петербурге состоялась премьера первой симфонии Сергея Рахманинова. Дирижёром стал Александр Глазунов. Симфония с треском провалилась. Критики отмечали, что композитор переборщил со смешением музыки. Рахманинов пережил сильное потрясение, но в конечном итоге эта неудача привела к возмужанию его таланта и достижению творческой зрелости, отмечали критики.

В этот день в 1990 году на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом. За время его руководства в общественно-политической жизни страны произошли важные изменения, которые повлияли на весь мир: это период реформирования советской системы «Перестройка», введение гласности, свободы слова и печати, окончание Холодной войны, вывод войск из Афганистана, отказ от госстатуса коммунистической идеологии и, наконец, распад СССР и Варшавского блока.

Первая нефть в Саудовской Аравии, день прав потребителей и белька

15 марта 1938 года в Саудовской Аравии была добыта первая нефть. Но Вторая мировая война помешала начать разработку и освоение месторождений — это началось лишь в 1946 году. С тех пор богатство страны стремительно растет. Дело не только в полезных ископаемых, но и грамотной экономической политике страны. Себестоимость нефтедобычи была намного ниже, чем в западных странах. Государство инвестировало в собственную промышленность.

С 1983 года 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей (World Consumer Rights Day). В 1962 году в США Джон Кеннеди ввёл «Билль о правах потребителя». В России праздник отмечается с 1992 года. В этом году был принят закон «О защите прав потребителей». На международной арене права потребителей из разных стран защищает Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International, CI). Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ).

Фото russiadiscovery.ru

15 марта — еще один праздник — день детенышей гренландского тюленя. Он посвящен защите бельков, которых долго и беспощадно уничтожали. Международный фонд защиты животных IFAW занимается спасением бельков. По инициативе фонда российские суда стали обходить места обитания тюленей в Белом море.