В Свияжске задумались над суббрендом «Бедная Масленица»

Но масленичные торжества все равно прошли богато

Фото: Максим Платонов

Кто спас Масленицу в Свияжске, как проходят сегодня гулянья — в репортаже «Реального времени». А еще — вкратце о том, как на острове переориентировали работу с туристами, что нового предложат этим летом и почему в Свияжске не собираются развивать отельную инфраструктуру.

После коронавируса былой размах вернется

В этом году, по оценкам директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, на Масленицу приехали около 8 тысяч человек. В минувшие годы остров посещали до 16 тысяч любителей посмотреть на горящее чучело. Силкин объясняет это не только коронавирусными ограничениями, но и изменившимися приоритетами государственного финансирования:

— В основном нюансы этого года связаны с тем, что возможности финансирования сферы культуры у государства изменились. И во многом Масленица наша состоялась благодаря нашим партнерам, которые финансово нам помогли: предоставили призы для конкурсов, оплатили участие коллективов в мероприятии. Мы даже хотели сделать суббренд «Бедная Масленица в Свияжске». Не зря же мы сегодня варим кашу из топора! Но оказалось, что масса людей готовы принять участие, повеселиться, проводить зиму, встретить весну. Конечно, действуют ограничения и масочный режим, мы всех предупреждаем об этом. Надеемся, что, когда массовая вакцинация произойдет, на следующий год мы вернем обычный размах. Есть еще такой нюанс: в 2013—2015 годах у нас была главная масленица республики, и к нам ехали все. А сейчас других Маслениц по Татарстану много, люди едут туда, где им ближе и удобнее.

В этом году, по оценкам директора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артема Силкина, на Масленицу приехали около 8 тысяч человек

Как рассказывает Артем Николаевич, традиция свияжской Масленицы возобновилась в музее с 2012 года. Сначала была идея максимально приблизить праздник к народным традициям — благо этнографического материала собрано очень много. Хотели отменить сцену, обойтись без формальностей, возобновить народные игры без купюр.



— Но когда мы стали изучать материалы — мы поняли, что в современных реалиях не можем себе позволить повторить все эти веселые обряды. Например, повторить похороны масленицы, когда по улицам ходили ряженые священники, мы не можем. В этот день позволялись шутовство, скабрезный юмор, все это носило буйный характер. Современное время не позволит этого сделать.

Так что из прежних времен остаются безобидные игры, хороводы, «стенка на стенку», ярмарка и, конечно, обрядовые песни, под которые чучело Масленицы путешествует по острову в течение дня. Но веселья тут хватает!

Из прежних времен остаются безобидные игры, хороводы, «стенка на стенку», ярмарка и, конечно, обрядовые песни, под которые чучело Масленицы путешествует по острову

«Балалаунж», аншлаг в заведениях и традиционные игры

Корреспонденты «Реального времени», бродящие по улицам Свияжска сегодня, рапортуют: народу множество, все веселятся и с удовольствием вливаются в предлагаемые активности. Поучаствовав в общем шествии и сопроводив чучело Масленицы на центральную площадь, где оно стояло до момента ритуальной гибели в огне, люди рассыпались по острову.

Они участвовали в мастер-классах (ритуальное повязывание платка и изготовление куклы из лыка, перьевое письмо и выпечка блинов), пробовали «кашу из топора» (с организаторов — настоящий топор, котел и крупа, с участников конкурса — специи, добавки и приправы), пели и танцевали, смотрели на представления реконструкторов и пробовали бесчисленные блины, бродили по ярмарке народных ремесел и участвовали в «народном базаре», где меняли одни вещи на другие без денег...

Словом, активностей было предложено огромное множество. Все это сопровождали фольклорные коллективы из Татарстана и гость из Ульяновска Даня Воронков с этно-электронным проектом BALALOUNGE. Традиционные народные игры — перетягивание каната, прыжки через скакалку, бой мешками на бревне, соревнования с валенками и гирями и традиционная «Стенка на стенку» — привлекли массу участников.

А в перерывах всем этим людям, конечно, хотелось есть. Как и корреспондентам «Реального времени». Но в местных кафе и трактирчиках очень проблематично было найти место.

А в перерывах всем этим людям, конечно, хотелось есть. Фото: Дарья Пинегина

Гости приехали на Масленицу не только из Казани и соседних городов. На стоянке можно было зафиксировать и машины с ульяновскими номерами, и с нижегородскими, и с самарскими — в общем, в Свияжск сегодня приехали практически все соседние регионы. А инстаграм-конкурс выиграла гостья из Сызрани.

Ориентация на более капризного туриста, планы на новые маршруты и отказ от отелей

Общаясь с журналистами, Артем Силкин рассказал, что изменилось в Свияжске во время пандемии. Он жаловаться не стал: выручка музея-заповедника не очень сильно просела. И произошло это, по его словам, за счет того, что люди приезжали небольшими группами, в индивидуальном порядке практически весь туристический сезон. Как мы уже знаем, татарстанцы активно осваивали просторы родной республики во время коронавирусной истории, когда невозможно было уехать на отдых в привычные места.

И даже когда в Свияжск на время перестали ездить большие туристические автобусы, музей «выехал» на индивидуальном туристе.

— Для нас это тоже интересный вызов, потому что до сих пор у нас все было построено на массового туриста. А у индивидуального туриста выше требования и к обслуживанию, и к питанию, и к другим сервисам, поэтому и для нас это стало стимулом к совершенствованию. Кстати, мы разработали дополнительные маршруты. В следующем году, как мы надеемся, у нас появятся экологические тропы (прогулки по так называемой буферной зоне вокруг Свияжска). Для автобусных групп это неинтересно, а для индивидуального посетителя геотрекинг — то, что сегодня в тренде во всем мире, и мы будем это развивать, — объяснил Силкин.

Традиционная проблема Свияжска — очень маленькая парковка, на которой создаются большие сложности в дни пикового посещения

А вот отели развивать не будут: задачи привлекать людей на ночевку у администрации острова нет. Дело в том, что есть ограничения, налагаемые на объекты ЮНЕСКО.



— Мы не хотим потерять то, что называется «Дух места». В целях его сохранения ЮНЕСКО рекомендует не развивать здесь средства размещения. Поэтому мы ориентированы на однодневные посещения, ведь мы себя воспринимаем частью туристической инфраструктуры республики. Люди приезжают в Казань и базируются там, а в Свияжск приезжают на один день, и это правильно.

Традиционная проблема Свияжска — очень маленькая парковка, на которой создаются большие сложности в дни пикового посещения (летом или как сегодня, в день праздника). Ее собираются решать, просто дело немного застопорилось:

— Парковка уже построена, но пока не передана музею-заповеднику. Она в двух километрах от острова. Предполагается, что ближняя парковка будет платной, и за счет этих денег мы будем содержать автобус, который будет возить граждан с дальней перехватывающей парковки, — объяснил Артем Силкин.

В свияжском музее открыли новую экспозицию серии «Свияжские этномиры»

Этномиры Свияжска: «угурцы», разбойники и планы на лето

Вчера в свияжском музее открыли новую экспозицию серии «Свияжские этномиры». Это серия выставок, которые посвящены народам, населявшим эту территорию с течением времени. Уже прошли выставки, посвященные чувашам, марийцам, удмуртам. В дальнейшем планируется продолжить серию выставкой про татарский этнос.

А сейчас, на Масленицу, открывается выставка, посвященная русскому этносу, и это неслучайно: первым русским городом на этих землях был Свияжск. Этнографические экспедиции по Свияжскому уезду проводились с конца 19 века. Сохранилась масса записей с тех времен, когда были живы представители классической русской культуры. Так что материала очень много и в самом музее, и у партнеров Свияжска (свои экспонаты представили Тетюшский музей, музей истории Лаишевского края и музей Булгарского заповедника).

— Здесь был свой интересный говор, свои особенности лексики и произношения. Например, характерным для нашей местности было превращение о в у (не огурцы, а угурцы) и прочие милые особенности, — рассказывает журналистам Артем Силкин. — Очень большое значение имела Волга, и сельский фольклор сохранил массу легенд, песен… Конечно, тут и память о Разине, и о Пугачеве, и о знаменитых волжских разбойниках. Этот пласт культуры тоже составляет нашу идентичность.

Поделился директор музея-заповедника и планами на грядущий туристический сезон. Продолжит работать на острове театральная лаборатория «Свияжская артель». В августе планируется большой фестиваль «Народная лодка», на который выигран президентский грант. Он будет посвящен волжской традиционной культуре, изготовлению лодок и всему, что связано с речной культурой народов этих мест. Обязательно проведут фестиваль «Свияжская уха».

В общем, планов у дирекции музея-заповедника громадье.

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