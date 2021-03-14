«Казанский Брейгель» рассказал, как спасти общество от интеллектуальной гибели

В Казани открылась выставка художника Простова-Покровского

Фото: Ринат Назметдинов

13 марта в галерее «Дом Арт» открылась персональная выставка Александра Простова-Покровского «Современное искусство». Более 30 лет художник путешествовал и работал в разных странах, но сегодня раз и навсегда, как он заверил корреспондента «Реального времени», осел в Казани. Что его держит здесь, какие советы он дает начинающим живописцам и что нужно сделать для спасения общества от «интеллектуальной гибели» — в нашем репортаже.

Жена — больше, чем муза

В экспозиции представлена 51 работа художника, чуть меньше трети из них можно купить. «Гвоздь программы» — премьера триптиха «Апофеоз». На нем изображена многолюдная толпа на развалинах — все суетятся, каждый занят своим делом. И в каждой фигуре прослеживается характер и общее настроение — безнадега. Сам Александр Простов-Покровский уверен, что это и есть современное состояние общества во всем мире.

— Выйдите на улицу и посмотрите вокруг себя — вы и увидите этот триптих, только «живой». Тут никакой тайны нет, картина абсолютно адресная — она обо всех нас, все люди одинаковые — в России, Франции и Германии. Я объехал больше 10 стран и все равно вернулся в Казань. Мне здесь комфортно, потому что я нахожусь с любимым человеком. Это Светлана Мамлеева, архитектор и автор нашего театра кукол «Экият», реконструкции Казанского Кремля, — поделился с «Реальным временем» художник.

Сама подруга жизни Простова-Покровского тоже была на выставке и кратко ее открыла: «Я всегда мечтала встретить человека, с которым мне было бы приятно жить, а самое главное — гордиться им. Я горжусь моим супругом».

Кстати, юбиляр не считает ее своей музой.

— Если муза — то всего искусства, но категория музы слишком низка для нее, — объясняет он.

Спасительный выход

Художник с удовольствием философствовал о жизни, обществе и искусстве.

— Коронавирус — только одна из составляющих деталей машины, которая движется в пустоту, на мой взгляд. Выхода нет, общество должно погибнуть, чтобы возродиться снова, я имею в виду — в интеллектуальном, духовном отношении. Выход один — люди сами должны себя спасти, но нужно сначала осознать это. Я пишу для будущих людей и для тех немногих сегодня, кто понимает мои картины. А они о будущем, и в этом нет ничего страшного, — говорит Простов-Покровский.

Правда, с ним трудно согласиться, когда смотришь, например, на картину «Судьба»: вельможа в средневековом костюме шествует горделиво, а за ним по пятам бредет усталый шут с иконой, на которой Спаситель изображен отвернувшимся. И в этом шаге героя полотна — художник прав, правдив и беспощаден — видится поступь современной власти. Но, может, кто-то видит себя, соседа или просто непонятный, чуждый образ — ведь так просто «на зеркало пенять»?

Сны об Ирландии

Сам художник — собеседник умный, интересный и непосредственный, самоирония и открытость слышны в каждом слове. Этим же дышат и его картины — правда, на них каждый увидит что-то свое. Или не увидит вовсе.

Коллеги называют Простова-Покровского единственным в Казани «художником интеллектуального искусства». В его работах видны отголоски гениальных картин Босха и Брейгеля — из-за многолюдности и жутковатых порой образов. Чего стоит маленький, нецентральный персонаж на картине «Рождественская прогулка»: пока компания торжественно несет подвешенного на палку, как добыча охотника, человека в шумный трактир, тот тихо сидит на жаровне с чайником на голове. Каждый по-своему готовит обед.

Или картина «Сон» — здесь явная отсылка к Сальвадору Дали. Недаром Простов-Покровский — единственный в России обладатель диплома и Кубка Международного альянса знаменитого коллеги. Хотя художник на этой картине изобразил Ирландию и мечты о ней:

— Это моя любимая страна, я постоянно возвращаюсь во снах в это мистическое государство, где живет очень прочный народ, достойная и сильная нация. Я просто в восхищении. Наверное, я и сам склонен к мистике. Я не совершаю усилий над собой, не выдумываю сюжеты своих картин. Они сами приходят ко мне, причем в таком количестве, что порой не знаю, как отбиться от них. Думаю, они рождаются в сердце, потому что если из головы приходит сюжет — он холодный, рациональный. А здесь он — летящий вверх. В картинах нужна стопроцентная правда от автора. Это же видеоряд, и очень легко обмануть. А поток лжи — катастрофа для окружающих. Возьмите соцреализм — это же огромные пирамиды самого натурального мусора. Так что молодым, начинающим художникам я бы посоветовал бросить эту затею и сломать кисти, если вы не можете дать стопроцентно точного восприятия правды.

«Без работы я не существую»

«Кисть художника рождена создавать свои миры, вне времени и географической привязки, без менторства и осуждения. Над ними можно поспорить, порадоваться, что они есть, или погрустить, но оставаться равнодушным невозможно», — уверена сотрудник галереи Ирина Стекольщикова.

Пресса не обижает вниманием художника, и пристальное внимание журналистов он считает «совершенно нормальным». Последняя выставка Простова-Покровского прошла в разгар карантина — онлайн, что совсем его не расстроило: «Я же все время выкладываю работы в интернете, для меня разницы не представляет, очно или заочно, можно и персональные выставки так организовывать — это нормально». Во время самоизоляции художник, по его утверждению, работал, как и обычно:

— Вся моя жизнь состоит из работы, без нее я просто не существую. Правда, после инсульта жизнь моя несколько изменилась — работоспособность снизилась. Если раньше я мог спокойно проработать 12 часов подряд, то теперь устаю после 6—7-часового рабочего дня. Хотя я рекордов на скорость не ставлю. Объемные полотна занимают у меня почти год работы, например.

«Из всего сделает праздник»

Теплые слова об Александре Простове-Покровском сказали и его друзья. Актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова вспоминала совместную работу над спектаклем «Сычиха» по пьесе Надежды Глазовой. Народная артистка Татарстана посетовала, что ни у нее, ни в архиве театра не осталось ни одного эскиза художника, созданного к этой постановке. Художник Виктор Тимофеев неожиданно вспомнил, что дружит с юбиляром уже полвека:

— Я не знаю, что рисует Шура, но получается всегда праздник. Он его может сделать даже из распятия, потому смерть — это временно, а искусство — вечно. Мир останется миром, пока мы, все собравшиеся здесь художники, будем рисовать.

Сам Простов-Покровский признался, что от новой выставки ждет прежде всего понимания со стороны зрителя. Экспозиция будет работать в галерее «Дом Арт» до 8 апреля, а вечером 27 марта и в день закрытия художник проведет двухчасовые творческие встречи с посетителями.

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов