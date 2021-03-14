«Казанский Брейгель» рассказал, как спасти общество от интеллектуальной гибели
В Казани открылась выставка художника Простова-Покровского
13 марта в галерее «Дом Арт» открылась персональная выставка Александра Простова-Покровского «Современное искусство». Более 30 лет художник путешествовал и работал в разных странах, но сегодня раз и навсегда, как он заверил корреспондента «Реального времени», осел в Казани. Что его держит здесь, какие советы он дает начинающим живописцам и что нужно сделать для спасения общества от «интеллектуальной гибели» — в нашем репортаже.
Жена — больше, чем муза
В экспозиции представлена 51 работа художника, чуть меньше трети из них можно купить. «Гвоздь программы» — премьера триптиха «Апофеоз». На нем изображена многолюдная толпа на развалинах — все суетятся, каждый занят своим делом. И в каждой фигуре прослеживается характер и общее настроение — безнадега. Сам Александр Простов-Покровский уверен, что это и есть современное состояние общества во всем мире.
— Выйдите на улицу и посмотрите вокруг себя — вы и увидите этот триптих, только «живой». Тут никакой тайны нет, картина абсолютно адресная — она обо всех нас, все люди одинаковые — в России, Франции и Германии. Я объехал больше 10 стран и все равно вернулся в Казань. Мне здесь комфортно, потому что я нахожусь с любимым человеком. Это Светлана Мамлеева, архитектор и автор нашего театра кукол «Экият», реконструкции Казанского Кремля, — поделился с «Реальным временем» художник.
Сама подруга жизни Простова-Покровского тоже была на выставке и кратко ее открыла: «Я всегда мечтала встретить человека, с которым мне было бы приятно жить, а самое главное — гордиться им. Я горжусь моим супругом».
Кстати, юбиляр не считает ее своей музой.
— Если муза — то всего искусства, но категория музы слишком низка для нее, — объясняет он.
Спасительный выход
Художник с удовольствием философствовал о жизни, обществе и искусстве.
— Коронавирус — только одна из составляющих деталей машины, которая движется в пустоту, на мой взгляд. Выхода нет, общество должно погибнуть, чтобы возродиться снова, я имею в виду — в интеллектуальном, духовном отношении. Выход один — люди сами должны себя спасти, но нужно сначала осознать это. Я пишу для будущих людей и для тех немногих сегодня, кто понимает мои картины. А они о будущем, и в этом нет ничего страшного, — говорит Простов-Покровский.
Правда, с ним трудно согласиться, когда смотришь, например, на картину «Судьба»: вельможа в средневековом костюме шествует горделиво, а за ним по пятам бредет усталый шут с иконой, на которой Спаситель изображен отвернувшимся. И в этом шаге героя полотна — художник прав, правдив и беспощаден — видится поступь современной власти. Но, может, кто-то видит себя, соседа или просто непонятный, чуждый образ — ведь так просто «на зеркало пенять»?
Сны об Ирландии
Сам художник — собеседник умный, интересный и непосредственный, самоирония и открытость слышны в каждом слове. Этим же дышат и его картины — правда, на них каждый увидит что-то свое. Или не увидит вовсе.
Коллеги называют Простова-Покровского единственным в Казани «художником интеллектуального искусства». В его работах видны отголоски гениальных картин Босха и Брейгеля — из-за многолюдности и жутковатых порой образов. Чего стоит маленький, нецентральный персонаж на картине «Рождественская прогулка»: пока компания торжественно несет подвешенного на палку, как добыча охотника, человека в шумный трактир, тот тихо сидит на жаровне с чайником на голове. Каждый по-своему готовит обед.
Или картина «Сон» — здесь явная отсылка к Сальвадору Дали. Недаром Простов-Покровский — единственный в России обладатель диплома и Кубка Международного альянса знаменитого коллеги. Хотя художник на этой картине изобразил Ирландию и мечты о ней:
— Это моя любимая страна, я постоянно возвращаюсь во снах в это мистическое государство, где живет очень прочный народ, достойная и сильная нация. Я просто в восхищении. Наверное, я и сам склонен к мистике. Я не совершаю усилий над собой, не выдумываю сюжеты своих картин. Они сами приходят ко мне, причем в таком количестве, что порой не знаю, как отбиться от них. Думаю, они рождаются в сердце, потому что если из головы приходит сюжет — он холодный, рациональный. А здесь он — летящий вверх. В картинах нужна стопроцентная правда от автора. Это же видеоряд, и очень легко обмануть. А поток лжи — катастрофа для окружающих. Возьмите соцреализм — это же огромные пирамиды самого натурального мусора. Так что молодым, начинающим художникам я бы посоветовал бросить эту затею и сломать кисти, если вы не можете дать стопроцентно точного восприятия правды.
«Без работы я не существую»
«Кисть художника рождена создавать свои миры, вне времени и географической привязки, без менторства и осуждения. Над ними можно поспорить, порадоваться, что они есть, или погрустить, но оставаться равнодушным невозможно», — уверена сотрудник галереи Ирина Стекольщикова.
Пресса не обижает вниманием художника, и пристальное внимание журналистов он считает «совершенно нормальным». Последняя выставка Простова-Покровского прошла в разгар карантина — онлайн, что совсем его не расстроило: «Я же все время выкладываю работы в интернете, для меня разницы не представляет, очно или заочно, можно и персональные выставки так организовывать — это нормально». Во время самоизоляции художник, по его утверждению, работал, как и обычно:
— Вся моя жизнь состоит из работы, без нее я просто не существую. Правда, после инсульта жизнь моя несколько изменилась — работоспособность снизилась. Если раньше я мог спокойно проработать 12 часов подряд, то теперь устаю после 6—7-часового рабочего дня. Хотя я рекордов на скорость не ставлю. Объемные полотна занимают у меня почти год работы, например.
«Из всего сделает праздник»
Теплые слова об Александре Простове-Покровском сказали и его друзья. Актриса Казанского ТЮЗа Нина Калаганова вспоминала совместную работу над спектаклем «Сычиха» по пьесе Надежды Глазовой. Народная артистка Татарстана посетовала, что ни у нее, ни в архиве театра не осталось ни одного эскиза художника, созданного к этой постановке. Художник Виктор Тимофеев неожиданно вспомнил, что дружит с юбиляром уже полвека:
— Я не знаю, что рисует Шура, но получается всегда праздник. Он его может сделать даже из распятия, потому смерть — это временно, а искусство — вечно. Мир останется миром, пока мы, все собравшиеся здесь художники, будем рисовать.
Сам Простов-Покровский признался, что от новой выставки ждет прежде всего понимания со стороны зрителя. Экспозиция будет работать в галерее «Дом Арт» до 8 апреля, а вечером 27 марта и в день закрытия художник проведет двухчасовые творческие встречи с посетителями.
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